Το μυστηριώδες μήνυμα των Spice Girls που πυροδοτεί φήμες για μεγάλη επανένωση

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η μεγάλη επέτειος του «Wannabe» που βάζουν σε σκέψεις τους εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως

Με μια ματιά Οι Spice Girls πυροδότησαν φήμες επανένωσης με μυστηριώδες μήνυμα στα social media.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει ρετρό διαφήμιση, παραπέμποντας στο "Wannabe".

Το μήνυμα καλεί όσους τραγουδούν, χορεύουν και είναι πιστοί οπαδοί.

Δίνεται ραντεβού για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, χωρίς επίσημη διευκρίνιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φήμες για μια μεγάλη επιστροφή πυροδότησαν οι Spice Girls, αφήνοντας τους εκατομμύρια θαυμαστές τους παγκοσμίως να αναρωτιούνται τι ετοιμάζουν στα παρασκήνια. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κυκλοφορία του θρυλικού τους hit «Wannabe», το εμβληματικό βρετανικό γυναικείο συγκρότημα μοιράστηκε ένα μυστηριώδες μήνυμα στα social media, απευθύνοντας κάλεσμα σε όσους μπορούν να «τραγουδήσουν και να χορέψουν».

Η cryptic ανάρτηση ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram και περιλαμβάνει μια ρετρό διαφημηστική καταχώριση από την εφημερίδα θεάματος The Stage. Μάλιστα, η αγγελία τοποθετήθηκε στα ακριβή σκαλοπάτια που είχαν εμφανιστεί στο εμβληματικό μουσικό βίντεο του «Wannabe».

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Η αγγελία-μυστήριο και το κάλεσμα στους fans

Η νέα αγγελία αναπαράγει σκόπιμα το ύφος της ιστορικής αγγελίας που είχε ξεκινήσει τα πάντα πίσω στο 1994, πριν ακόμα το γκρουπ γνωρίσει την παγκόσμια δόξα. Το μήνυμα ρωτάει ευθέως το κοινό αν διαθέτει φωνητικές και χορευτικές ικανότητες, αλλά και αν αυτοπροσδιορίζεται ως πιστός οπαδός, συλλέκτης ή απλός λάτρης της μουσικής. Στο κείμενο υπενθυμίζονται οι τεράστιες επιτυχίες τους, όπως τα 9 number 1 singles στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι περισσότερες από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, δίνεται ένα συγκεκριμένο ραντεβού: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 το μεσημέρι, με τη διευκρίνιση ότι δεν χρειάζονται παρτιτούρες, αλλά οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν ένα πικάπ βινυλίου ή ένα CD player.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη διευκρίνιση από το συγκρότημα για το τι ακριβώς αφορά αυτή η ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για σενάρια και εικασίες γύρω από τις επετειακές εκδηλώσεις.

Επιστρέφουν οι Spice Girls;

Παρότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για μια ολοκληρωμένη επανένωση ή νέα περιοδεία, η χρονική συγκυρία είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμη. Το «Wannabe» κυκλοφόρησε το 1996, κάνοντας το 2026 έναν τεράστιο ορόσημο για τα τριάντα χρόνια ιστορίας του γκρουπ.

Υπενθυμίζεται ότι τα 5 μέλη, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm και Geri Halliwell-Horner, είχαν επανενωθεί στο παρελθόν για σπάνιες εμφανίσεις, όπως στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, αλλά και στην περιοδεία Spice World το 2019, στην οποία η Victoria Beckham δεν είχε συμμετάσχει.

Τι είχε δηλώσει η Mel B για πιθανή επανένωση;

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η ίδια η Mel B είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επετείου, τονίζοντας πως κάτι πρέπει να γίνει για χάρη των πιστών θαυμαστών τους. Όπως είχε χαρακτηριστικά αναφέρει, οι fans στηρίζουν το συγκρότημα εδώ και 3 δεκαετίες αδιάλειπτα, οπότε η ομάδα συζητάει τρόπους να τους τιμήσει, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια οριστική ή υπογεγραμμένη συμφωνία.

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