Μουσική 10.09.2026

Megan Thee Stallion: «Θέλω να γίνω η Mariah του καλοκαιριού» – Το μεγάλο της σχέδιο

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Η Megan Thee Stallion θέλει να πετύχει με το καλοκαίρι ό,τι κατάφερε η Mariah Carey με τα Χριστούγεννα, δημιουργώντας ένα δικό της εποχικό brand
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Megan Thee Stallion θέλει να γίνει η "Mariah του καλοκαιριού".
  • Θαυμάζει τη Mariah Carey για τη σύνδεσή της με τα Χριστούγεννα και θέλει αντίστοιχο status το καλοκαίρι.
  • Η ράπερ θέλει να συνδέσει το όνομά της με την ανέμελη πλευρά του καλοκαιριού.
  • Έχει ήδη δημιουργήσει το brand "Hot Girl Summer" και θέλει να το επεκτείνει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Megan Thee Stallion δεν θέλει απλώς να έχει ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαίρι – θέλει να γίνει συνώνυμο της ίδιας της εποχής. Και αν υπάρχει μία γυναίκα που ξέρει καλύτερα από τον καθένα πώς μετατρέπεις μια γιορτινή περίοδο σε προσωπικό brand, αυτή είναι η Mariah Carey. Σε νέα συνέντευξή της στο InStyle, η Megan Thee Stallion μίλησε με ενθουσιασμό για τη γυναίκα που έχει συνδεθεί όσο λίγες με τα Χριστούγεννα και έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να κατακτήσει για τον εαυτό της το αντίστοιχο status το καλοκαίρι. «Θέλω να γίνω η Mariah του καλοκαιριού», δήλωσε χαρακτηριστικά, βάζοντας στο τραπέζι ένα φιλόδοξο σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα με το «Hot Girl Summer» που δημιούργησε πριν από χρόνια.

https://www.instagram.com/TheeStallion/
https://www.instagram.com/TheeStallion/

Γιατί αν η Mariah Carey έχει καταφέρει να κάνει το «All I want for Christmas is you» σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της εορταστικής περιόδου, η Megan θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο με την πιο ανέμελη, ξέγνοιαστη και παιχνιδιάρικη πλευρά του καλοκαιριού – και, όπως λέει η ίδια, δεν αστειεύεται καθόλου. Η Megan Thee Stallion έκανε γνωστή την πρόθεσή της μέσα από τη νέα cover story συνέντευξή της στο InStyle, όπου μίλησε για τη Mariah Carey και για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική σταρ κατάφερε να δημιουργήσει μία τόσο ισχυρή σύνδεση με τα Χριστούγεννα.

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Για τη Megan, η Mariah δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών, αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί να γίνει αναπόσπαστο μέρος μιας ολόκληρης εποχής του χρόνου. «Η Mariah είναι τα Χριστούγεννα. Μόλις ξεκινήσει ο Νοέμβριος, ακούμε εκείνη την ψηλή νότα της Mariah. Boom. Αυτό είναι δικό της», είπε η Megan, εξηγώντας με τον δικό της άμεσο τρόπο τι ακριβώς θαυμάζει στην Carey. Και στη συνέχεια έβαλε τον εαυτό της στην εξίσωση: «Εγώ, 21 Ιουνίου. Μόλις ξεκινήσει το καλοκαίρι, boom, είναι η Megan». Για να μην υπάρχει μάλιστα καμία αμφιβολία για το πόσο σοβαρά βλέπει το συγκεκριμένο όραμα, πρόσθεσε απλά: «Δεν αστειεύομαι».

https://www.instagram.com/TheeStallion/
https://www.instagram.com/TheeStallion/

Η σύγκριση με τη Mariah Carey δεν είναι καθόλου τυχαία. Η Carey χρειάστηκε χρόνια για να δημιουργήσει τη σύνδεση με τα Χριστούγεννα που έχει σήμερα, με σημείο αναφοράς το «Merry Christmas», το εμβληματικό holiday album που κυκλοφόρησε το 1994 και περιείχε το «All I Want for Christmas Is You». Το τραγούδι εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα hits όλων των εποχών και πλέον αποτελεί το μακροβιότερο Νο. 1 single στην ιστορία των αμερικανικών charts. Η επιτυχία αυτή βοήθησε τη Mariah να αποκτήσει έναν τίτλο που πλέον μοιάζει σχεδόν αυτονόητος: Queen of Christmas.

meghan_thee_stalion
https://www.instagram.com/theestallion/

Η επιρροή της Carey στα Χριστούγεννα, μάλιστα, δεν περιορίστηκε σε ένα τραγούδι. Το 2010 κυκλοφόρησε το «Merry Christmas II You», ενώ το «Oh, Santa!» απέκτησε νέα ζωή το 2020 μέσα από remix με τη Jennifer Hudson και την Ariana Grande. Παράλληλα, η Mariah Carey έχει πραγματοποιήσει εορταστικές συναυλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου σχεδόν κάθε χρόνο από το 2014, ενώ έχει επεκτείνει την παρουσία της και πέρα από τη μουσική, με χριστουγεννιάτικες ταινίες και το παιδικό βιβλίο «The Christmas Princess».

meghan_thee_stalion
https://www.instagram.com/theestallion/

Αντίστοιχα, η Megan Thee Stallion έχει ήδη δημιουργήσει τη δική της ισχυρή ταυτότητα γύρω από το καλοκαίρι. Το 2019 ήταν η χρονιά που έκανε viral τον όρο «Hot Girl Summer», ο οποίος γρήγορα πέρασε από τα social media στη μουσική και στην pop culture. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το τραγούδι «Hot Girl Summer», με τη συμμετοχή της Nicki Minaj και του Ty Dolla $ign, το οποίο έφτασε μέχρι το Νο. 11 του Billboard Hot 100.

Το «Hot Girl Summer» δεν έμεινε όμως απλώς μία ατάκα ή ένας τίτλος τραγουδιού. Η Megan κατάφερε σταδιακά να μετατρέψει την ιδέα σε ολόκληρο brand, συνδέοντάς την με τη μουσική, τη μόδα και πλέον ακόμη περισσότερες πλευρές της καθημερινότητας. Το 2024, η ράπερ ξεκίνησε το Hot Girl Summer Tour για την υποστήριξη του album «Megan», αν και αξιοσημείωτο είναι πως δεν ερμήνευσε το τραγούδι «Hot Girl Summer» στις συγκεκριμένες συναυλίες.

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Megan Thee Stallion
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