Ed Sheeran: 15 χρόνια από το άλμπουμ που άλλαξε τα πάντα – Η ιστορία πίσω από το «+»

Με μια ματιά Το άλμπουμ «+» του Ed Sheeran κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, σηματοδοτώντας την αρχή της καριέρας του.

Το single «The A Team» ήταν το breakthrough κομμάτι που σύστησε τον Ed Sheeran στο ευρύτερο κοινό.

Το «+» ξεκίνησε τη σειρά άλμπουμ του Ed Sheeran με μαθηματικά σύμβολα, όπως τα «×» και «÷».

Το άλμπουμ ανέδειξε τον Ed Sheeran ως χαρισματικό τραγουδοποιό με άμεσους και προσωπικούς στίχους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ed Sheeran έκανε το μεγάλο βήμα και παρουσίασε στο κοινό το πρώτο του studio album, το «+», έναν δίσκο που έμελλε να αλλάξει την πορεία της ζωής του και να αποτελέσει την αφετηρία για μία από τις πιο επιτυχημένες μουσικές διαδρομές της γενιάς του. Αν σήμερα έχεις συνηθίσει να βλέπεις το όνομά του στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, να ακούς τα τραγούδια του παντού και να τον αναγνωρίζεις ως έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης pop, αξίζει να γυρίσεις λίγο πίσω στον χρόνο, τότε που όλα βρίσκονταν ακόμη στην αρχή.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 κυκλοφόρησε το «+» και ο Ed Sheeran συστήθηκε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, έχοντας στις αποσκευές του τη χαρακτηριστική φωνή του, την κιθάρα του και τραγούδια που κατάφεραν να ξεχωρίσουν χάρη στην απλότητα, την αμεσότητα και την έντονη συναισθηματική τους φόρτιση. Το άλμπουμ περιλάμβανε το «The A Team», το breakthrough single που τον έβαλε δυναμικά στον μουσικό χάρτη, αλλά και αγαπημένα κομμάτια όπως το «Lego House», το «Drunk» και το «Give Me Love», δημιουργώντας ένα σύνολο που δεν έμοιαζε με ένα τυπικό ντεμπούτο. Αντίθετα, έδειχνε από νωρίς ότι πίσω από τον νεαρό τραγουδιστή υπήρχε ένας ιδιαίτερα χαρισματικός τραγουδοποιός με τη δυνατότητα να μετατρέπει προσωπικές ιστορίες και συναισθήματα σε τραγούδια που μπορούσαν να αγγίξουν εκατομμύρια ανθρώπους.

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Το «The A Team» ήταν εκείνο που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και αποτέλεσε ουσιαστικά το τραγούδι που σύστησε τον Ed Sheeran στο ευρύτερο κοινό. Η επιτυχία του single έδωσε στον Βρετανό καλλιτέχνη την απαραίτητη ώθηση για να περάσει από την κατηγορία του ανερχόμενου τραγουδοποιού σε εκείνη των ονομάτων που άρχισαν να απασχολούν έντονα τη διεθνή μουσική σκηνή.

Λίγο αργότερα, το «Lego House» ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα χαρακτηριστικό κεφάλαιο στην εποχή του «+», όχι μόνο εξαιτίας του τραγουδιού, αλλά και χάρη στο ιδιαίτερο μουσικό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Rupert Grint. Ο ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Ron Weasley στις ταινίες «Harry Potter» υποδύθηκε έναν εμμονικό θαυμαστή που σταδιακά ταυτίζεται με τον Ed Sheeran, δημιουργώντας ένα βίντεο που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της πρώτης περιόδου της καριέρας του τραγουδιστή. Στο «+» βρίσκεις ακόμη το «Drunk» και το «Give Me Love», τραγούδια που ενίσχυσαν την εικόνα του Ed Sheeran ως ενός καλλιτέχνη που μπορούσε να μιλήσει για τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά και τις ανθρώπινες σχέσεις με έναν τρόπο άμεσο και προσωπικό. Και αυτή ακριβώς η αμεσότητα ήταν ένα από τα στοιχεία που θα τον ακολουθούσαν σε ολόκληρη τη μετέπειτα πορεία του.

Πέρα, όμως, από τις επιμέρους επιτυχίες του, το «+» απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή αποτέλεσε την αρχή της περίφημης μαθηματικής σειράς άλμπουμ του Ed Sheeran. Το σύμβολο «+» έγινε το πρώτο μέρος μιας δισκογραφικής ταυτότητας που συνεχίστηκε με τα «×», «÷», «No.6 Collaborations Project», «=» και «-». Τα μαθηματικά σύμβολα έγιναν σταδιακά συνώνυμα του ονόματός του και συνέδεσαν διαφορετικές μουσικές εποχές της καριέρας του, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την απόλυτη παγκόσμια καταξίωση. Αν κοιτάξεις, λοιπόν, σήμερα τη διαδρομή του Ed Sheeran, είναι δύσκολο να μη σταθείς σε εκείνον τον πρώτο δίσκο που έβαλε τα θεμέλια για όλα όσα ακολούθησαν.

Το «+» δεν ήταν απλώς ένα επιτυχημένο ντεμπούτο. Ήταν η πρώτη σελίδα μιας ιστορίας που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και απέδειξε πως ένας τραγουδιστής με μια κιθάρα, μια ιδιαίτερη φωνή και προσωπικούς στίχους μπορούσε να φτάσει πολύ πιο μακριά από όσο ίσως φανταζόταν στην αρχή. Δεκαπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «+» παραμένει ένα άλμπουμ γεμάτο από εκείνη τη φρεσκάδα των πρώτων ημερών και θυμίζει σε εσένα, αλλά και στους εκατομμύρια θαυμαστές του Ed Sheeran, από πού ξεκίνησαν όλα. Και όταν ακούς ξανά σήμερα το «The A Team», το «Lego House» ή το «Give Me Love», δεν ακούς απλώς παλιά τραγούδια. Ακούς την αρχή μιας καριέρας που έμελλε να αλλάξει για πάντα το όνομα Ed Sheeran.

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