Dolly Parton: Το «9 to 5» σκαρφαλώνει στα charts – Άκου εδώ τον corporate «ύμνο»

Η Dolly Parton επιστρέφει δυναμικά στα charts, με το «9 to 5» να ανεβαίνει πάνω από το «Jolene» και να γράφει νέα ιστορία.

Με μια ματιά Το τραγούδι «9 to 5» της Dolly Parton επανήλθε στα charts 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Η νέα επιτυχία του τραγουδιού συνδέεται με την πρόσφατη προβολή της ομώνυμης ταινίας.

Το «9 to 5» ξεπέρασε το «Jolene» στο Billboard chart, καθιστώντας το το υψηλότερα καταταγμένο τραγούδι της Parton.

Η Dolly Parton κατέλαβε τις τρεις πρώτες θέσεις στο Digital Song Sales chart με τρία κλασικά της τραγούδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton ήταν μία από εμάς: ξυπνητήρι, δουλειά, 9 to 5 και… ξανά από την αρχή. Μόνο που στην περίπτωσή της, το περίφημο ωράριο έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών. Και τώρα, 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «9 to 5» επιστρέφει δυναμικά στα charts και καταφέρνει κάτι που μάλλον δεν περίμενε κανείς.

Στο τελευταίο chart της Billboard, το «9 to 5» βρίσκεται στο Νο. 8, ξεπερνώντας το «Jolene», το οποίο υποχώρησε στο Νο. 9. Έτσι, το iconic τραγούδι της Dolly γίνεται αυτή την εβδομάδα το υψηλότερα καταταγμένο τραγούδι της στο συγκεκριμένο chart.

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Η νέα άνοδος του «9 to 5» έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Dolly Parton, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών. Η διαχρονική επιτυχία της γνώρισε νέο boost όταν το ABC προέβαλε στις 30 Αυγούστου την κλασική ταινία «9 to 5», στην οποία η Dolly πρωταγωνιστούσε μαζί με τις Jane Fonda και Lily Tomlin.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το τραγούδι κατέγραψε αύξηση 4% στα επίσημα streams στις ΗΠΑ, φτάνοντας τα 9,8 εκατομμύρια streams μέσα σε μία εβδομάδα. Η τηλεοπτική προβολή της ταινίας φαίνεται πως έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο τραγούδι, με το φιλμ να συγκεντρώνει 4,275 εκατομμύρια θεατές και να γίνεται η πιο δημοφιλής κινηματογραφική προβολή σε αμερικανικό broadcast network εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Και αν το «9 to 5» κερδίζει το «Jolene» σε μία από τις chart μετρήσεις, η Dolly κάνει ακόμα μεγαλύτερο comeback στο Digital Song Sales. Το τραγούδι ανέβηκε στο Νο. 1 για πρώτη φορά, ενώ το «Jolene» βρίσκεται στο Νο. 2 και το «I Will Always Love You» στο Νο. 3. Με αυτόν τον τρόπο, η Dolly Parton έγινε η πρώτη καλλιτέχνις που καταλαμβάνει και τις τρεις πρώτες θέσεις του συγκεκριμένου chart για συνεχόμενες εβδομάδες μετά τον Ozzy Osbourne.

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν θυμηθούμε ότι και τα τρία τραγούδια είναι classics που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Το «Jolene» και το «I Will Always Love You» είχαν φτάσει στο Νο. 1 του Hot Country Songs το 1974, ενώ το «9 to 5» έκανε το ίδιο το 1981. Συνολικά, η Dolly έχει φτάσει 25 φορές στην κορυφή του Hot Country Songs, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στην ιστορία του chart.

Και το comeback δεν περιορίζεται εκεί. Στο Billboard Hot 100, το «9 to 5» βρίσκεται στο Νο. 19, ενώ το «Jolene» στο Νο. 22 και το «I Will Always Love You» στο Νο. 45. Τα δύο τελευταία τραγούδια είχαν μάλιστα γίνει top 40 hits του Hot 100 μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, αποδεικνύοντας πως η μουσική κληρονομιά της Dolly Parton παραμένει πιο ζωντανή από ποτέ.

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