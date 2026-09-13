Καίτη Γαρμπή: Η τούμπα στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και η χιουμοριστική απάντησή της

Η επική πτώση της Καίτης Γαρμπή επί σκηνής στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και η απάντησή της

Με μια ματιά Η Καίτη Γαρμπή έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Η πτώση οφειλόταν σε ολισθηρό δάπεδο λόγω προηγούμενης βροχόπτωσης.

Ο Αντώνης Ρέμος αντέδρασε άμεσα, βοηθώντας την και αστειευόμενος για το περιστατικό.

Η Καίτη Γαρμπή καθησύχασε τους θαυμαστές της μέσω social media, δείχνοντας χιούμορ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγαλειώδης επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης τα είχε όλα: συγκίνηση, χιλιάδες κόσμου, αστέρια επί σκηνής, αλλά και… αδρεναλίνη. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και ένα απρόοπτο περιστατικό με πρωταγωνίστρια την Καίτη Γαρμπή, η οποία τρόμαξε για λίγο το κοινό αλλά καθησύχασαν τους πάντες με το χιούμορ της.

Μετά από ένα εκρηκτικό ντουέτο που ξεσήκωσε τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, η Καίτη Γαρμπή ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τη σκηνή. Ωστόσο, η έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί στην πόλη είχε κάνει το δάπεδο ιδιαίτερα ολισθηρό.

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Την ώρα που αποχαιρετούσε το κοινό, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο έδαφος. Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος τη κρατούσε από το χέρι, αντέδρασε αστραπιαία, προσπαθώντας να ανακόψει την πτώση της, ενώ άμεσα έσπευσε να τη βοηθήσει.

Η αντίδραση του Ρέμου και το μήνυμα της τραγουδίστριας

Αφού βεβαιώθηκε ότι η συνεργάτιδεύς και φίλη του είναι καλά, ο Αντώνης Ρέμος θέλησε να αποφορτίσει το κλίμα και είπε χαμογελώντας στο μικρόφωνο: «Μας έφαγαν», προκαλώντας τα γέλια του κοινού.



Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια η Καίτη Γαρμπή θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της που ανησύχησαν, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στα social media. Με το γνωστό της χιούμορ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήθελα να σας πω ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε. Έφαγα μία επική τούμπα αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα!», βάζοντας τέλος σε οποιαδήποτε ανησυχία και αποδεικνύοντας πως διαθέτει αυτοσαρκασμό.

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