Θεσσαλονίκη: Με καθυστέρηση θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου μετά την ξαφνική βροχόπτωση

Με μια ματιά Ξαφνική καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη απείλησε να ακυρώσει τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Το κοινό αναγκάστηκε να αναζητήσει προστασία, ενώ οι τεχνικοί προσπάθησαν να σώσουν τον εξοπλισμό.

Η συναυλία δεν ακυρώθηκε, αλλά θα πραγματοποιηθεί με μικρή καθυστέρηση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ και είναι δωρεάν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι διοργανωτές, οι τεχνικοί και το κοινό στη Θεσσαλονίκη, όταν μια ξαφνική και σφοδρή καταιγίδα ξέσπασε λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία απείλησαν να ακυρώσουν το πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός.

Καθώς το κοινό άρχισε να καταφθάνει στο σημείο για τη μεγάλη βραδιά, ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα και η δυνατή βροχή ανάγκασε τους θεατές να τρέξουν για να προστατευθούν σε κοντινά υπόστεγα και στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή, οι τεχνικοί έδωσαν αγώνα δρόμου πάνω στη σκηνή, προσπαθώντας να ασφαλίσουν τα ηχεία, τα φώτα και τον ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό από το νερό, με εικόνες από την κινητικότητα αυτή να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

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Η τελική απόφαση και η έναρξη της συναυλίας

Παρά την αρχική αναστάτωση και την αγωνία που επικράτησε, η κατάσταση εκτονώθηκε σταδιακά. Μέχρι τις 20:00 το απόγευμα δεν υπήρξε καμία πρόθεση οριστικής ακύρωσης, ενώ λίγο αργότερα οι διοργανωτές ανακοίνωσαν αυτό που περίμεναν όλοι: η συναυλία θα πραγματοποιούνταν κανονικά, απλώς με μικρή καθυστέρηση, στις 21:00.

Η μουσική βραδιά διοργανώνεται στο πλαίσιο των εγκαινίων της επετειακής 90ής ΔΕΘ, προσφέροντας μια δωρεάν ψυχαγωγική εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Ο γνωστός τραγουδιστής ετοιμάζεται να ταξιδέψει το κοινό μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τριαντάχρονης πορείας του, με την τεχνική ομάδα και τους διοργανωτές να παραμένουν σε εγρήγορση για την ομαλή εξέλιξη της βραδιάς.

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