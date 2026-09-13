Μουσικά Νέα 13.09.2026

«Τα καταφέραμε!»: Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας με μια επική συναυλία στη Θεσσαλονίκη

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Πώς ο Αντώνης Ρέμος μετέτρεψε τη Νέα Παραλία σε ένα απέραντο μουσικό πάρτι για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας με δωρεάν συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
  • Η συναυλία πραγματοποιήθηκε παρά την κακοκαιρία, τη βροχή και την καθυστέρηση λόγω κόσμου.
  • Ο Ρέμος τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».
  • Στη σκηνή εμφανίστηκαν πολλοί καλλιτέχνες, ενώ η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε αλλά βοήθησαν να σηκωθεί.
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Παρά τα εμπόδια που πήγαν να χαλάσουν τα σχέδια της μεγάλης γιορτής, η Θεσσαλονίκη απέδειξε για άλλη μια φορά πως ξέρει να στηρίζει τα δικά της παιδιά. Με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία, ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 3 δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στο ελληνικό τραγούδι, σε μια δωρεάν συναυλία-σταθμό που συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες θεατές.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κακοκαιρία και η έντονη βροχόπτωση που έπληξαν την πόλη λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξη δημιούργησαν εύλογες ανησυχίες, ενώ η κοσμοσυρροή προκάλεσε αρχικά ζητήματα ασφαλείας και μια δίωρη καθυστέρηση. Ωστόσο, η θέληση του κόσμου να δώσει «παρών» ήταν ακατανίκητη. Λεωφορεία από ολόκληρη την Ελλάδα και επισκέπτες από το εξωτερικό κατέκλυσαν το παραλιακό μέτωπο, γεμίζοντας ακόμα και το οδόστρωμα της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, γεγονός που οδήγησε την Τροχαία σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές. Για όσους βρίσκονταν πιο μακριά από τη σκηνή, στήθηκαν 10 γιγαντοοθόνες σε μια ακτίνα 2 χιλιομέτρων.

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«Τα καταφέραμε. Πάντα τα καταφέρνουμε όπως πάντα στη ζωή μας και τα καταφέραμε δύσκολα, αφήστε τους να λένε», φώναξε ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανεβαίνοντας στη σκηνή, δηλώνοντας παράλληλα την αφοσίωσή του στην πόλη: «Θα είμαι συνέχεια εδώ, δεν θα αλλάξω αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δείχνουν τη δύναμή τους».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Μια βαθιά συναισθηματική στιγμή για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η βραδιά απέκτησε έντονα φορτισμένο χαρακτήρα αμέσως μετά την έναρξη, όταν ο Αντώνης Ρέμος τίμησε τη μνήμη του αγαπημένου του συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Με μια τεράστια φωτογραφία του εκλιπόντα να προβάλλεται στο video wall, ο Ρέμος μίλησε με τρυφερότητα για τον φίλο του και ερμήνευσε συγκινημένος το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». «Τα λόγια είναι πολύ μικρά… Σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, θα στείλουμε όλοι μαζί εκεί ψηλά στον ουρανό, για τον Γιώργο μας, ένα τραγούδι. Έφυγες νωρίς, αγόρι μου», είπε χαρακτηριστικά, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της νύχτας.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φιλικές παρουσίες και ένα απρόοπτο στη σκηνή

Το επετειακό πρόγραμμα απέκτησε επιπλέον χρώμα με την εμφάνιση του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής, επιστήθιος φίλος του τραγουδιστή, ανέβηκε στη σκηνή, τον αποκάλεσε «καρντάση» και μοιράστηκε με το κοινό ιστορίες από τα παλιά και τη μουσική διαδρομή του Ρέμου.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη σκηνή παρήλασε μια πραγματική «constellation» καλλιτεχνών, καθώς ο Αντώνης Ρέμος κάλεσε στο πλευρό του παλιούς συνεργάτες και φίλους για να ερμηνεύσουν μαζί μεγάλες επιτυχίες. Το κοινό αποθέωσε τους Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργο Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστα Χατζή, Μάνο Πυροβολάκη, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και τους δεξιοτέχνες σολίστες Θανάση Βασιλόπουλο, Μανώλη Καραντίνιο και Θάνο Γκιουλετζή.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μεγάλη γιορτή είχε και μια στιγμή αδρεναλίνης όταν, λίγο μετά το ντουέτο της με τον οικοδεσπότη, η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε επί σκηνής. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Αντώνη Ρέμου και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, το συμβάν έληξε γρήγορα και χωρίς κανένα πρόβλημα, με τη βραδιά να συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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