Ποια ξένα hits ακούσαμε περισσότερο φέτος το καλοκαίρι; Το Billboard απαντά

Αυτά είναι τα μεγαλύτερα παγκόσμια hits του φετινού καλοκαιριού σύμφωνα με τα Global 200 charts της Billboard

Με μια ματιά Το τραγούδι της Ariana Grande, «Hate That I Made You Love Me», βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Global 200.

Το «Dai Dai» των Shakira & Burna Boy, επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Global Excl. U.S.

Οι κατατάξεις του Billboard βασίζονται σε streams και πωλήσεις από περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως.

Παλαιότερα hits, όπως του Michael Jackson και του Justin Bieber, επανήλθαν στις προτιμήσεις του κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε ημερολογιακά, αλλά το soundtrack του φετινού καλοκαιριού μόλις απέκτησε την επίσημη λίστα του. Το Billboard αποκάλυψε ποια τραγούδια ακούστηκαν περισσότερο παγκοσμίως τους μήνες του καλοκαιριού και τα ονόματα είναι ακριβώς αυτά που θα περίμενες να βρίσκονται σε ένα summer playlist.

Στην κορυφή του Billboard Global 200 βρέθηκε η Ariana Grande με το «Hate That I Made You Love Me», ενώ στην αντίστοιχη λίστα Global Excl. U.S. το Νο. 1 ανήκει στους Shakira & Burna Boy με το «Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026)». Με λίγα λόγια, το φετινό καλοκαίρι είχε Ariana για pop moments και Shakira-Burna Boy για… football fever.

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Οι κατατάξεις της Billboard βασίζονται σε streams και πωλήσεις από περισσότερες από 200 περιοχές του κόσμου, με στοιχεία της Luminate. Και αν ρίξεις μια ματιά στο top 10, θα βρεις αρκετά από τα τραγούδια που πρωταγωνίστησαν στα playlists και στα social media τους τελευταίους μήνες.

Ariana Grande: Το «Hate that I made you love me» στην κορυφή

Τo «Hate that I made you love me» , το lead single από το album petal της Ariana Grande, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Global 200. Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 τον Ιούνιο και παρέμεινε συνολικά για τρεις εβδομάδες στην κορυφή, ενώ από την πρώτη του εμφάνιση δεν έφυγε από το top 5.

Το petal έδωσε στην Ariana ακόμη ένα σημαντικό achievement, καθώς τον Αύγουστο έγινε το έβδομο album της που ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard 200 στις ΗΠΑ.

Shakira & Burna Boy έκαναν το καλοκαίρι… World Cup

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που συνδέθηκε απόλυτα με το φετινό ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, αυτό είναι το «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy. Το official song του FIFA World Cup 2026 βρέθηκε στην κορυφή του Global Excl. U.S. για 10 συνεχόμενες εβδομάδες, από τον Ιούλιο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η τεράστια απήχησή του δεν είναι τυχαία. Shakira και Burna Boy το παρουσίασαν στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές στο Estadio Azteca, ενώ το τραγούδι επέστρεψε και στο επίκεντρο στον τελικό του World Cup, μέσα από το μεγάλο halftime show.

Ποια άλλα τραγούδια έγραψαν το soundtrack του summer 2026;

Στο Global 200, πίσω από την Ariana Grande βρέθηκαν η Ella Langley με το «Choosin’ Texas» και ο Michael Jackson με το «Billie Jean». Στο top 10 συναντάμε ακόμη Tame Impala & JENNIE, BTS, Drake, Justin Bieber feat. Nicki Minaj και Olivia Rodrigo.

Στο Global Excl. U.S., μετά το «Dai Dai», ακολουθούν οι BTS με το «SWIM» και οι Justin Bieber feat. Nicki Minaj με το «Beauty and a Beat». Ο Michael Jackson εμφανίζεται δύο φορές με τα «Billie Jean» και «Beat It», ενώ το top 10 συμπληρώνουν Ariana Grande, Tame Impala & JENNIE, Olivia Rodrigo, Dominic Fike και Temper City.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η επιστροφή παλιότερων hits. Τραγούδια του Michael Jackson γνώρισαν νέο ενδιαφέρον μέσα στο καλοκαίρι, ενώ ο Justin Bieber είδε το «Beauty and a Beat» να επιστρέφει δυναμικά, μετά και την παρουσία του στο Coachella.

Και κάπως έτσι, αν έπρεπε να διαλέξουμε τα δύο τραγούδια που έβαλαν περισσότερο το summer 2026 σε repeat παγκοσμίως, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Ariana Grande με «Hate that I made you love me» και Shakira & Burna Boy με «Dai Dai». Δύο εντελώς διαφορετικά vibes, ένα κοινό αποτέλεσμα: ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική.

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