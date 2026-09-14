Μουσική 14.09.2026

Shakira & Burna Boy: Πόσα views χρειάστηκε το «Dai Dai» για να γράψει ιστορία;

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Το «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy, επίσημο τραγούδι του 2026 FIFA World Cup, ξεπέρασε το 1 δισ. views στο YouTube
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Dai Dai» της Shakira και του Burna Boy ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
  • Το «Dai Dai» είναι το επίσημο τραγούδι του 2026 FIFA World Cup και έφτασε γρήγορα στο ορόσημο του 1 δισ. views.
  • Για τη Shakira, αυτό είναι το 7ο τραγούδι της που ξεπερνά το 1 δισ. views, ενώ για τον Burna Boy είναι η πρώτη φορά.
  • Το «Dai Dai» κατέχει επίσης ρεκόρ στα Billboard charts ως το πρώτο τραγούδι Παγκοσμίου Κυπέλλου που έφτασε στο Νο. 1 σε παγκόσμιες λίστες.
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Η Shakira και ο Burna Boy έχουν έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίζουν! Το «Dai Dai», η μεγάλη συνεργασία τους και επίσημο τραγούδι του 2026 FIFA World Cup, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube, λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Η Shakira τραγουδάει το νέο της World Cup anthem «Dai Dai» με χορεύτριες σε πολύχρωμες εμφανίσεις.
https://www.instagram.com/shakira/

Το video του τραγουδιού κυκλοφόρησε στις 23 Μαΐου και κατάφερε μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες να μπει στο περίφημο YouTube Billion Views Club. Μάλιστα, το «Dai Dai» βρίσκεται ανάμεσα στα 10 videos που έφτασαν πιο γρήγορα σε αυτό το τεράστιο ορόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του track σε όλο τον κόσμο.

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Για τη Shakira, αυτή είναι η 7η φορά που τραγούδι της ξεπερνά το 1 δισ. views στην πλατφόρμα, ενώ για τον Burna Boy είναι η πρώτη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το «Dai Dai» παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα στο No. 1 του YouTube Global Top Songs.

shakira
https://www.instagram.com/shakira/

Το «Dai Dai» έχει καταφέρει να ξεφύγει από τα όρια ενός απλού αθλητικού anthem. Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το τραγούδι συνδέθηκε με τη διάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα global hits της χρονιάς.

Η Shakira τραγουδάει με κιθάρα και υψωμένα χέρια σε συναυλία, μετά από 20 χρόνια.
www.instagram.com/shakira

Νωρίτερα, μάλιστα, έγραψε ιστορία στα Billboard charts, καθώς έγινε το πρώτο τραγούδι για Παγκόσμιο Κύπελλο που έφτασε στο Νο. 1 τόσο στο Billboard Global 200 όσο και στο Billboard Global Excl. U.S.. Παρέμεινε στην κορυφή για επτά και δέκα εβδομάδες αντίστοιχα.

Η Shakira στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Σαν Σαλβαδόρ.
www.instagram.com/shakira

Η επιτυχία συνεχίστηκε και στο ραδιόφωνο, αφού το «Dai Dai» ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Rhythmic Airplay, χαρίζοντας στη Shakira το πρώτο της No. 1 στο συγκεκριμένο chart, ενώ αποτέλεσε και την πρώτη κορυφή του Burna Boy ως lead artist.

Η Shakira μετρά πλέον 7 videos στο Billion Views Club

Με την είσοδο του «Dai Dai» στο Billion Views Club, η Shakira προσθέτει ακόμη ένα τεράστιο YouTube hit στη συλλογή της. Στην ίδια λίστα βρίσκονται ήδη τα «Waka waka (This time for Africa)», «Chantaje» με τον Maluma, «TQG» με την Karol G, «Can’t remember to forget you» με τη Rihanna, «LaLaLa (Brazil 2014)» και «Perro fiel» με τον Nicky Jam.

Η Shakira τραγουδάει στο Μουντιάλ 2026, προσφέροντας ένα από τα μεγαλύτερα pop concerts της χρονιάς με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/fifaworldcup/

Και η λίστα φαίνεται πως σύντομα μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Τα «Me enamoré», «La tortura» με τον Alejandro Sanz, «Girl like me» με τους Black Eyed Peas και «Whenever, wherever» έχουν ήδη ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια views και πλησιάζουν το δικό τους μεγάλο milestone.

Η Shakira τραγουδάει στη σκηνή του Μουντιάλ 2026, χαρίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα pop concerts της χρονιάς.
https://www.instagram.com/fifaworldcup/

Για τη Shakira και τον Burna Boy, λοιπόν, το «Dai Dai» δεν είναι απλώς ένα ακόμη τραγούδι στο YouTube. Είναι ένα ακόμη global hit που συνεχίζει να μεγαλώνει, ενώ το 1 δισ. views αποτελεί την πιο πρόσφατη απόδειξη της τεράστιας απήχησής του.

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Burna Boy Shakira ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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