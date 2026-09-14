Life 14.09.2026

Πρώτη μέρα μαθημάτων σήμερα και οι μαθητές σκέφτονται ήδη τις αργίες

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Μόλις ξεκίνησαν τα μαθήματα και οι μαθητές έχουν ήδη ανοίξει το ημερολόγιο για να δουν πότε έρχεται η επόμενη αργία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ξεκινούν τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά με επιστροφή στις τάξεις και το καθημερινό πρόγραμμα.
  • Οι μαθητές, παρά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σκέφτονται ήδη τις επερχόμενες αργίες.
  • Σημαντικές ημερομηνίες περιλαμβάνουν την 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, την Καθαρά Δευτέρα και το Πάσχα.
  • Οι σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων είναι από 24 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου, και του Πάσχα από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027.
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Πρώτη μέρα μαθημάτων σήμερα και το σχολείο επιστρέφει κανονικά στην καθημερινότητα. Τσάντες στους ώμους, καινούργια τετράδια, βιβλία στα θρανία, συναντήσεις με φίλους που μπορεί να είχαν χαθεί μέσα στο καλοκαίρι και φυσικά… το ξυπνητήρι που χτύπησε πολύ νωρίτερα απ’ όσο θα ήθελε κανείς. Μετά τον αγιασμό και τις πρώτες ημέρες επιστροφής, σήμερα ξεκινούν και επίσημα τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις, οι καθηγητές πιάνουν δουλειά και το πρόγραμμα μπαίνει ξανά σε ρυθμούς σχολείου. Υπάρχει, όμως, ένα μικρό θέμα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε και οι μαθητές σκέφτονται ήδη τις αργίες. Και μεταξύ μας, ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει; Γιατί μπορεί σήμερα να άνοιξαν τα βιβλία και να έγινε η πρώτη κανονική επιστροφή στα θρανία, όμως το ημερολόγιο έχει ήδη μερικές ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Άλλωστε, όταν έχεις μπροστά σου μια ολόκληρη σχολική χρονιά, καλό είναι να ξέρεις από νωρίς πότε έρχεται η επόμενη μικρή ανάσα.

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Η πρώτη μεγάλη στάση της σχολικής χρονιάς έρχεται στις 28 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τετάρτη, με την εθνική επέτειο του «Όχι». Μέχρι τότε, βέβαια, υπάρχει αρκετός χρόνος για μαθήματα, εργασίες, διαγωνίσματα και εκείνο το κλασικό «θα το διαβάσω απόψε» που συνήθως μετατρέπεται σε «μακάρι να είχα ξεκινήσει νωρίτερα». Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου 2026, έρχεται η επέτειος του Πολυτεχνείου, ενώ στη συνέχεια το βλέμμα όλων αρχίζει να στρέφεται προς την πιο αγαπημένη περίοδο του σχολικού ημερολογίου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Γιατί όσο κι αν προσπαθείς να μπεις σε πρόγραμμα, να οργανώσεις διάβασμα και να θυμηθείς ξανά τι σημαίνει «πρωινό ξύπνημα», τα Χριστούγεννα είναι πάντα στο βάθος του μυαλού. Οι σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων ξεκινούν στις 24 Δεκεμβρίου 2026 και διαρκούν μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2027, με την επιστροφή στα μαθήματα να γίνεται στις 8 Ιανουαρίου. Με άλλα λόγια, υπάρχει πλέον ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για να ανοίξεις το ημερολόγιο και να αρχίσεις την αντίστροφη μέτρηση.

Pexels
Pexels

Και επειδή η σχολική χρονιά δεν τελειώνει με τα Χριστούγεννα, το ημερολόγιο έχει κρατήσει κι άλλες ημερομηνίες. Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 15 Μαρτίου 2027, δίνοντας μια ακόμη ανάσα μέσα στη σχολική χρονιά. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 25 Μαρτίου 2027, έρχεται η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου. Και φυσικά, όσο πλησιάζει η άνοιξη, υπάρχει μία ακόμη ημερομηνία που οι μαθητές περιμένουν πώς και πώς. Οι σχολικές διακοπές του Πάσχα ξεκινούν στις 26 Απριλίου 2027 και ολοκληρώνονται στις 9 Μαΐου 2027, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία στις 10 Μαΐου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Κάπως έτσι, η πρώτη μέρα μαθημάτων αποκτά ένα πολύ γνώριμο σκηνικό. Εσύ μπορεί να προσπαθείς να θυμηθείς το πρόγραμμα, να βρεις ποια αίθουσα έχεις και να οργανώσεις την τσάντα σου, αλλά κάπου μέσα στην τάξη υπάρχει ήδη κάποιος που έχει ανοίξει το ημερολόγιο και ψάχνει πότε είναι η επόμενη αργία.

 

Και δεν χρειάζεται να περάσουν πολλές μέρες για να ξεκινήσει η κλασική συζήτηση: «Πότε κλείνουμε;», «Έχουμε αργία την Παρασκευή;», «Τα Χριστούγεννα πότε πέφτουν φέτος;» και φυσικά το διαχρονικό «Πόσες μέρες έχουμε μέχρι το Πάσχα;».

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