Friendkeeping: Πώς να κρατήσεις τους φίλους σου όταν η ζωή τρέχει

Μάθε τι είναι το friendkeeping και πώς θα κρατήσεις ζωντανές τις φιλίες σου με 4 απλά βήματα, όσο μακριά και αν βρίσκεσται

Με μια ματιά Το "friendkeeping" είναι η ενεργή προσπάθεια διατήρησης ουσιαστικών φιλικών σχέσεων.

Οι φιλίες απαιτούν προσαρμογή στις αλλαγές ζωής και διατήρηση επαφής.

Η συνέπεια και οι μικρές καθημερινές χειρονομίες είναι πιο σημαντικές από τις μεγάλες στιγμές.

Η ανοιχτή επικοινωνία και η κατανόηση των αλλαγών του φίλου είναι απαραίτητες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το να χάνεις φίλους δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά είναι αναμφισβήτητα ένα αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής. Με το πέρασμα του χρόνου, οι δρόμοι μας χωρίζουν, οι προτεραιότητες αλλάζουν ή μπορεί ακόμα και να ζήσεις μια «διάλυση φιλίας» με δραματικό φινάλε. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, δεν υπάρχει καμία ντροπής στο να απομακρύνεσαι σιγά-σιγά από κάποιον που κάποτε θεωρούσες κολλητό σου.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να διασφαλίσεις ότι οι ουσιαστικές σχέσεις θα αντέξουν στον χρόνο. Όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι και οι φιλίες χρειάζονται δουλειά και φροντίδα, μια διαδικασία που πλέον συναντάμε όλο και πιο συχνά με τον όρο «friendkeeping».

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Τι είναι ακριβώς το friendkeeping;

Η έννοια είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο όρος: η προσπάθεια και η φροντίδα που επενδύεις για να διατηρήσεις μια βαθιά, συναισθηματική σύνδεση με τους φίλους σου. Το «friendkeeping» δεν βασίζεται στο πόσο συχνά βλέπεσαι ή μιλάς με κάποιον, αλλά στο να δείχνεις ειλικρινές ενδιαφέρον για τη ζωή του και να είσαι παρών με σκέψη και πράξεις.

Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι για να κρατήσεις μια φιλία ζωντανή, πρέπει να είσαι σε καθημερινή επαφή. Στην πραγματικότητα, οι αληθινοί φίλοι σέβονται το γεγονός ότι ο καθένας έχει τη δική του, τρελή και γεμάτη καθημερινότητα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ουσιαστική στήριξη στα δύσκολα και στα σημαντικά. Όταν το κάνεις σωστά, δημιουργείς ένα αίσθημα ασφάλειας και απόλυτης εμπιστοσύνης.

4 χρυσές συμβουλές για να κρατήσεις τις φιλίες σου ζωντανές:

1. Προσαρμόσου στις διαφορετικές φάσεις της ζωής

Οι φιλίες συχνά κλονίζονται όταν οι δρόμοι αρχίζουν να χωρίζουν λόγω ηλικίας, υποχρεώσεων ή διαφορετικού lifestyle. Το γεγονός ότι ο κολλητός σου μπορεί να κάνει οικογένεια ενώ εσύ τρέχεις για την καριέρα σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαθείτε. Η μαγεία βρίσκεται στο να προσαρμόζεστε στις νέες συνθήκες ο ένας του άλλου. Δείξε ενδιαφέρον για τα νέα κεφάλαια στη ζωή του και προσπάθησε να βρεις κοινά σημεία επαφής, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι τώρα πια θα βρισκόσαστε σε παιδικά πάρτι ή σε σύντομους καφέδες ανάμεσα σε επαγγελματικά ραντεβού.

2. Δώσε βάση στη συνέπεια, όχι μόνο στις μεγάλες στιγμές

Η συνέπεια είναι το κλειδί για κάθε υγιή σχέση. Φυσικά και είναι σημαντικό να δώσεις το «παρών» στους μεγάλους σταθμούς, αλλά οι μικρές, καθημερινές στιγμές μετρούν διπλά. Ένα απλό μήνυμα στα καλά καθούμενα, μια υπενθύμιση στα γενέθλιά του ή μια ερώτηση για κάτι που σε είχε εμπιστευτεί μέρες πριν, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι νοιάζεσαι πολύ περισσότερο από μια αραιή, θεαματική έξοδο.

3. Μείνε περίεργος για το ποιος γίνεται ο φίλος σου

Οι άνθρωποι αλλάζουν συνεχώς, και μαζί τους αλλάζουμε κι εμείς. Είναι λάθος να περιμένεις από τον φίλο σου να παραμείνει ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος που γνώρισες στα φοιτητικά σου χρόνια. Αντί να τον κρίνεις με βάση τα παλιότερα δεδομένα, εξάσκησε την περιέργεια. Ρώτησε τον τι τον απασχολεί τώρα, ποια είναι τα νέα του όνειρα και πώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές του. Μάθε ξανά τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.

4. Μην αφήνεις την ένταση να συσσωρεύεται

Όσο μεγαλώνουμε, η επικοινωνία γίνεται πιο κρίσιμη από ποτέ. Αντιμετωπίζεις έλλειψη χρόνου ή αποστάσεις, κάτι που μοιραία φέρνει μικρές παρεξηγήσεις. Αν κάτι σε ενοχλήσει, μην το αφήσεις να γίνει αγεφύρωτο χάσμα. Μίλησε ανοιχτά, με ειλικρίνεια και ψυχραιμία. Οι ανθεκτικές φιλίες χτίζονται πάνω στην ελαστικότητα και την ικανότητα να λύνετε τα θέματα σας πριν μετατραπούν σε απόσταση.

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