Σχέσεις 13.09.2026

Friendkeeping: Πώς να κρατήσεις τους φίλους σου όταν η ζωή τρέχει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε τι είναι το friendkeeping και πώς θα κρατήσεις ζωντανές τις φιλίες σου με 4 απλά βήματα, όσο μακριά και αν βρίσκεσται
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "friendkeeping" είναι η ενεργή προσπάθεια διατήρησης ουσιαστικών φιλικών σχέσεων.
  • Οι φιλίες απαιτούν προσαρμογή στις αλλαγές ζωής και διατήρηση επαφής.
  • Η συνέπεια και οι μικρές καθημερινές χειρονομίες είναι πιο σημαντικές από τις μεγάλες στιγμές.
  • Η ανοιχτή επικοινωνία και η κατανόηση των αλλαγών του φίλου είναι απαραίτητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το να χάνεις φίλους δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά είναι αναμφισβήτητα ένα αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής. Με το πέρασμα του χρόνου, οι δρόμοι μας χωρίζουν, οι προτεραιότητες αλλάζουν ή μπορεί ακόμα και να ζήσεις μια «διάλυση φιλίας» με δραματικό φινάλε. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, δεν υπάρχει καμία ντροπής στο να απομακρύνεσαι σιγά-σιγά από κάποιον που κάποτε θεωρούσες κολλητό σου.

Πέντε φίλοι απολαμβάνουν καρπούζι στην παραλία, ιδανικό για καλοκαιρινές διακοπές και ζώδια.
Pexels

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να διασφαλίσεις ότι οι ουσιαστικές σχέσεις θα αντέξουν στον χρόνο. Όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι και οι φιλίες χρειάζονται δουλειά και φροντίδα, μια διαδικασία που πλέον συναντάμε όλο και πιο συχνά με τον όρο «friendkeeping».

Διάβασε επίσης: Η Gen Z γυρίζει την πλάτη στα dating apps και ψάχνει τον έρωτα…όπως παλιά

Τι είναι ακριβώς το friendkeeping;

Η έννοια είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο όρος: η προσπάθεια και η φροντίδα που επενδύεις για να διατηρήσεις μια βαθιά, συναισθηματική σύνδεση με τους φίλους σου. Το «friendkeeping» δεν βασίζεται στο πόσο συχνά βλέπεσαι ή μιλάς με κάποιον, αλλά στο να δείχνεις ειλικρινές ενδιαφέρον για τη ζωή του και να είσαι παρών με σκέψη και πράξεις.

Μια παρέα νέων απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές στην παραλία με μουσική και χαλαρή διάθεση.
Pexels

Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι για να κρατήσεις μια φιλία ζωντανή, πρέπει να είσαι σε καθημερινή επαφή. Στην πραγματικότητα, οι αληθινοί φίλοι σέβονται το γεγονός ότι ο καθένας έχει τη δική του, τρελή και γεμάτη καθημερινότητα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ουσιαστική στήριξη στα δύσκολα και στα σημαντικά. Όταν το κάνεις σωστά, δημιουργείς ένα αίσθημα ασφάλειας και απόλυτης εμπιστοσύνης.

4 χρυσές συμβουλές για να κρατήσεις τις φιλίες σου ζωντανές:

1. Προσαρμόσου στις διαφορετικές φάσεις της ζωής

Οι φιλίες συχνά κλονίζονται όταν οι δρόμοι αρχίζουν να χωρίζουν λόγω ηλικίας, υποχρεώσεων ή διαφορετικού lifestyle. Το γεγονός ότι ο κολλητός σου μπορεί να κάνει οικογένεια ενώ εσύ τρέχεις για την καριέρα σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαθείτε. Η μαγεία βρίσκεται στο να προσαρμόζεστε στις νέες συνθήκες ο ένας του άλλου. Δείξε ενδιαφέρον για τα νέα κεφάλαια στη ζωή του και προσπάθησε να βρεις κοινά σημεία επαφής, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι τώρα πια θα βρισκόσαστε σε παιδικά πάρτι ή σε σύντομους καφέδες ανάμεσα σε επαγγελματικά ραντεβού.

Παρέα φίλων γύρω από φωτιά σε παραλία κατά το ηλιοβασίλεμα
Pexels

2. Δώσε βάση στη συνέπεια, όχι μόνο στις μεγάλες στιγμές

Η συνέπεια είναι το κλειδί για κάθε υγιή σχέση. Φυσικά και είναι σημαντικό να δώσεις το «παρών» στους μεγάλους σταθμούς, αλλά οι μικρές, καθημερινές στιγμές μετρούν διπλά. Ένα απλό μήνυμα στα καλά καθούμενα, μια υπενθύμιση στα γενέθλιά του ή μια ερώτηση για κάτι που σε είχε εμπιστευτεί μέρες πριν, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι νοιάζεσαι πολύ περισσότερο από μια αραιή, θεαματική έξοδο.

3. Μείνε περίεργος για το ποιος γίνεται ο φίλος σου

Οι άνθρωποι αλλάζουν συνεχώς, και μαζί τους αλλάζουμε κι εμείς. Είναι λάθος να περιμένεις από τον φίλο σου να παραμείνει ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος που γνώρισες στα φοιτητικά σου χρόνια. Αντί να τον κρίνεις με βάση τα παλιότερα δεδομένα, εξάσκησε την περιέργεια. Ρώτησε τον τι τον απασχολεί τώρα, ποια είναι τα νέα του όνειρα και πώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές του. Μάθε ξανά τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.

Παρέα ενηλίκων φίλων που γελούν και συζητούν, συμβολίζοντας τη δημιουργία νέων φιλικών σχέσεων.
unsplash

4. Μην αφήνεις την ένταση να συσσωρεύεται

Όσο μεγαλώνουμε, η επικοινωνία γίνεται πιο κρίσιμη από ποτέ. Αντιμετωπίζεις έλλειψη χρόνου ή αποστάσεις, κάτι που μοιραία φέρνει μικρές παρεξηγήσεις. Αν κάτι σε ενοχλήσει, μην το αφήσεις να γίνει αγεφύρωτο χάσμα. Μίλησε ανοιχτά, με ειλικρίνεια και ψυχραιμία. Οι ανθεκτικές φιλίες χτίζονται πάνω στην ελαστικότητα και την ικανότητα να λύνετε τα θέματα σας πριν μετατραπούν σε απόσταση.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Friendkeeping σχέσεις φιλίες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

13.09.2026
Επόμενο
Πώς να κρατήσεις τα ρούχα σου καθαρά από τρίχες κατοικιδίων χωρίς κόπο

Πώς να κρατήσεις τα ρούχα σου καθαρά από τρίχες κατοικιδίων χωρίς κόπο

13.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να κρατήσεις τα ρούχα σου καθαρά από τρίχες κατοικιδίων χωρίς κόπο
Life

Πώς να κρατήσεις τα ρούχα σου καθαρά από τρίχες κατοικιδίων χωρίς κόπο

13.09.2026
Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες
Food

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

13.09.2026
Πόσο συχνά πλένεις το παγούρι σου; Η αηδιαστική αλήθεια που αγνοείς
Life

Πόσο συχνά πλένεις το παγούρι σου; Η αηδιαστική αλήθεια που αγνοείς

13.09.2026
Θες περισσότερη ευτυχία στο σπίτι; 3 Feng Shui tips που αξίζει να δοκιμάσεις
Life

Θες περισσότερη ευτυχία στο σπίτι; 3 Feng Shui tips που αξίζει να δοκιμάσεις

13.09.2026
Πράσινο σαπούνι: 5 ιδιότητες που τα beauty brands δεν θέλουν να ξέρεις
Beauty

Πράσινο σαπούνι: 5 ιδιότητες που τα beauty brands δεν θέλουν να ξέρεις

13.09.2026
Πώς τα Tabi του Maison Margiela έγιναν τα πιο iconic παπούτσια
Fashion

Πώς τα Tabi του Maison Margiela έγιναν τα πιο iconic παπούτσια

13.09.2026
Το απλό διατροφικό combo που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου
Life

Το απλό διατροφικό combo που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου

13.09.2026
Τα 7 πιο δημοφιλή καθαριστικά που κάνουν ζημιά στην κουζίνα σου
Life

Τα 7 πιο δημοφιλή καθαριστικά που κάνουν ζημιά στην κουζίνα σου

12.09.2026
Πώς οι νερομπογιές κατέληξαν να γίνονται το απόλυτο wellness trend
Life

Πώς οι νερομπογιές κατέληξαν να γίνονται το απόλυτο wellness trend

12.09.2026

No items found.