Living 13.09.2026

Πώς να κρατήσεις τα ρούχα σου καθαρά από τρίχες κατοικιδίων χωρίς κόπο

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Βαρεθήκαμε τα ρολά καθαρισμού; Δες το έξυπνο κόλπο με το στεγνωτήριο που εξαφανίζει τις τρίχες των κατοικιδίων από τα ρούχα σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Βάλε τα ρούχα στο στεγνωτήριο με φύλλο στεγνωτηρίου για 10 λεπτά σε ψυχρή λειτουργία πριν το πλύσιμο.
  • Αυτή η μέθοδος αποτρέπει τις τρίχες από το να κολλήσουν στα υφάσματα κατά τη διάρκεια της πλύσης.
  • Το κόλπο λειτουργεί και σε κουβέρτες, καλύμματα και κουρτίνες, εφόσον επιτρέπεται η χρήση στεγνωτηρίου.
  • Καθάριζε πάντα το φίλτρο χνουδιών μετά τη χρήση για αποφυγή φραξίματος και κινδύνου πυρκαγιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κατοικίδιό σου είναι αναμφίβολα ισιότιμο μέλος της οικογένειας, αλλά σίγουρα αφήνει παντού τα σημάδια του, με κυριότερο όλων το τρίχωμα που κολλάει σε ρούχα, κουβέρτες και καναπέδες. Αν έχεις βαρεθεί να ξοδεύεις ατελείωτες ώρες με τα ρολά καθαρισμού και τα κολλητικά χαρτιά, υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο με το στεγνωτήριο που θα σου λύσει τα χέρια.

Δύο σκύλοι τρέχουν χαρούμενοι στην παραλία δίπλα στα κύματα.
Pexels

Σύμφωνα με τις δοκιμές των ειδικών σε εργαστήρια καθαρισμού, αυτή η απλή μέθοδος λειτουργεί πράγματι και απομακρύνει αποτελεσματικά τις τρίχες από τα υφάσματα. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι ένα φύλλο στεγνωτηρίου και μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο σου.

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Πώς λειτουργεί το έξυπνο κόλπο με το στεγνωτήριο

Πριν βάλεις τα ρούχα σου για πλύσιμο, τοποθέτησέ τα στο στεγνωτήριο μαζί με ένα φύλλο στεγνωτηρίου για περίπου 10 λεπτά, ρυθμίζοντας τη συσκευή στη λειτουργία ψυχρού αέρα. Αυτή η κίνηση εμποδίζει το τρίχωμα να κολλήσει στα υφάσματα κατά τη διάρκεια της πλύσης. Αν και μπορεί να μην εξαφανιστεί απολύτως κάθε τρίχα, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και γλιτώνεις τεράστιο κόπο. Μπορείς να δοκιμάσεις το ίδιο κόλπο σε κουβέρτες, καλύμματα και κουρτίνες, αρκεί τα υφάσματα να επιτρέπουν τη χρήση στεγνωτηρίου.

Ένα χέρι χαϊδεύει μια ριγέ γάτα που κοιμάται στον ώμο ενός ατόμου
Pexels

Χρήσιμες συμβουλές και προφυλάξεις

Αν και το κόλπο αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικό, καλό είναι να γνωρίζεις ότι τα φύλλα στεγνωτηρίου σχεδιάζονται συνήθως για βρεγμένα και όχι για στεγνά υφάσματα. Η χρήση τους σε στεγνά ρούχα ενδέχεται να αφήσει μια ελαφρώς απαλή ή καλυμμένη αφή. Αν δεν σκοπεύεις να πλύνεις τα ρούχα σου αμέσως μετά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ήδη χρησιμοποιημένο φύλλο στεγνωτηρίου ή να υγρανσεις ελαφρώς τα ρούχα για να αποφύγεις τυχόν κατάλοιπα.

Μεγαλόσωμος σκύλος ξαπλωμένος στο γρασίδι δίπλα σε δέντρο
Pexels

Τέλος, μην ξεχνάς να καθαρίζεις το φίλτρο χνουδιών του στεγνωτηρίου σου αμέσως μετά τη χρήση. Το τρίχωμα των κατοικιδίων μπορεί να φράξει πολύ γρήγορα το σύστημα εξαερισμού, μειώνοντας την απόδοση της συσκευής και δημιουργώντας ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Κεντρική Εικόνα: Pexels

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