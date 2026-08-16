Life 16.08.2026

Pet SOS: 3 σημάδια ότι το κατοικίδιό σου υποφέρει από τη ζέστη

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Ο καύσωνας επηρεάζει και τα κατοικίδια και αυτά είναι τα 3 σημάδια που θα σου δείξουν ότι το κατοικίδιό σου δυσκολεύεται από τη ζέστη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Έντονο λαχάνιασμα και δυσκολία στην αναπνοή είναι σημάδια υπερθέρμανσης.
  • Αδυναμία, ζαλάδα ή αλλαγές στη συμπεριφορά υποδηλώνουν ότι το ζώο υποφέρει από τη ζέστη.
  • Ζεστό σώμα, πολλά σάλια ή αλλαγές στα ούλα απαιτούν άμεση κτηνιατρική φροντίδα.
  • Πρόσφερε πάντα φρέσκο νερό και απέφυγε βόλτες τις θερμές ώρες της ημέρας.
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Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τους τετράποδους φίλους μας, που πολλές φορές δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν τη ζέστη. Σκύλοι και γάτες δεν ιδρώνουν όπως εμείς και μπορεί να φτάσουν γρήγορα σε κατάσταση θερμοπληξίας, ειδικά όταν βρίσκονται σε κλειστούς χώρους ή εκτεθειμένα στον ήλιο. Το κατοικίδιό σου δεν μπορεί να σου πει ότι ζεσταίνεται, όμως το σώμα και η συμπεριφορά του στέλνουν ξεκάθαρα σημάδια. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζεις πότε η ζέστη γίνεται επικίνδυνη και πώς μπορείς να το προστατεύσεις.

Pexels
Pexels

Το καλοκαίρι μπορεί να είναι η αγαπημένη εποχή για βόλτες και παιχνίδι, όμως οι μέρες με καύσωνα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Ένα ζώο μπορεί να φαίνεται απλώς κουρασμένο, ενώ στην πραγματικότητα να δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σώματός του. Οι ηλικιωμένοι σκύλοι, τα μικρά ζώα, οι φυλές με πυκνό τρίχωμα ή κοντή μουσούδα είναι ακόμη πιο ευάλωτοι στη ζέστη. Μερικές απλές κινήσεις από την πλευρά σου μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην υγεία και την άνεσή του.

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Η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο «όπλο» απέναντι στον καύσωνα, αφού τα σημάδια υπερθέρμανσης μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά. Από την έντονη λαχάνιασμα μέχρι την αλλαγή στη συμπεριφορά του, υπάρχουν ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Το κατοικίδιό σου βασίζεται σε εσένα για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά και να το βοηθήσεις εγκαίρως. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημάδια που δείχνουν ότι ο καύσωνας το έχει επηρεάσει και όσα μπορείς να κάνεις για να το προστατεύσεις.

Pexels
Pexels

1. Έντονο λαχάνιασμα και δυσκολία στην αναπνοή

Το λαχάνιασμα είναι ένας φυσιολογικός τρόπος με τον οποίο οι σκύλοι προσπαθούν να δροσιστούν, όμως όταν γίνεται υπερβολικό μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι. Αν το κατοικίδιό σου αναπνέει πολύ γρήγορα, έχει ανοιχτό το στόμα για πολλή ώρα ή φαίνεται να δυσκολεύεται, πιθανότατα προσπαθεί να μειώσει τη θερμοκρασία του σώματός του.

Pexels
Pexels

Σε αυτή την περίπτωση, μετακίνησέ το αμέσως σε έναν δροσερό χώρο, πρόσφερε φρέσκο νερό και απόφυγε οποιαδήποτε έντονη δραστηριότητα. Μην το βάλεις σε παγωμένο νερό, καθώς η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει επιπλέον στρες στον οργανισμό του.

2. Αδυναμία, ζαλάδα ή αλλαγές στη συμπεριφορά

Ένα κατοικίδιο που υποφέρει από τη ζέστη μπορεί να γίνει ξαφνικά νωθρό, να μην έχει διάθεση για παιχνίδι ή να φαίνεται αποπροσανατολισμένο. Μπορεί επίσης να δυσκολεύεται να περπατήσει, να ξαπλώνει συνεχώς ή να αποφεύγει την κίνηση επειδή νιώθει εξάντληση.

Pexels
Pexels

Αυτά τα σημάδια δεν πρέπει να θεωρηθούν απλή «καλοκαιρινή τεμπελιά». Η υπερβολική ζέστη μπορεί να επηρεάσει γρήγορα τον οργανισμό ενός ζώου, γι’ αυτό χρειάζεται άμεση αντίδραση. Βάλ’ το σε σκιά ή σε κλιματιζόμενο χώρο και παρακολούθησε προσεκτικά την κατάστασή του.

3. Ζεστό σώμα, πολλά σάλια ή αλλαγές στα ούλα

Όταν ένα κατοικίδιο υπερθερμαίνεται, μπορεί να παρουσιάσει πολύ ζεστό σώμα, έντονη σιελόρροια ή αλλαγές στο χρώμα των ούλων του. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν εμετός, τρέμουλο ή ακόμη και λιποθυμία.

Pexels
Pexels

Αν δεις τέτοια συμπτώματα, χρειάζεται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο. Μέχρι τότε, προσπάθησε να το κρατήσεις σε δροσερό περιβάλλον και να το βοηθήσεις να μειώσει σταδιακά τη θερμοκρασία του.

Τι μπορείς να κάνεις καθημερινά για να προστατέψεις το κατοικίδιό σου από τον καύσωνα

  1. Βάλε πάντα διαθέσιμο φρέσκο νερό και άλλαζέ το συχνά μέσα στη μέρα.
  2. Απόφυγε τις βόλτες τις ώρες που ο ήλιος «καίει» περισσότερο. Προτίμησε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.
  3. Μην αφήνεις ποτέ κατοικίδιο μέσα σε αυτοκίνητο, ακόμη και για λίγα λεπτά. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να ανέβει επικίνδυνα πολύ γρήγορα.
  4. Δημιούργησε μια δροσερή γωνιά στο σπίτι με σκιά και καλό αερισμό.
  5. Πρόσεχε το καυτό πεζοδρόμιο, γιατί μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στις πατούσες του.
Pexels
Pexels

Το καλοκαίρι είναι η εποχή για περισσότερες στιγμές με τον αγαπημένο σου φίλο, αλλά ο καύσωνας χρειάζεται υπευθυνότητα και προσοχή. Με λίγη παρατηρητικότητα μπορείς να καταλάβεις έγκαιρα πότε το κατοικίδιό σου δυσκολεύεται και να του προσφέρεις την ασφάλεια που χρειάζεται. Γιατί οι μικροί μας σύντροφοι μπορεί να μην μιλούν, όμως πάντα βρίσκουν τρόπο να μας δείχνουν τι αισθάνονται.

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