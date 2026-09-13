Life 13.09.2026

Το απλό διατροφικό combo που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου

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Μικρές αλλαγές στο πιάτο σου μπορούν να προσθέσουν περισσότερη ποικιλία στη διατροφή σου, χωρίς περίπλοκες συνταγές και δύσκολα υλικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς: πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, βιταμίνες και καλά λιπαρά.
  • Ντομάτα με ελαιόλαδο: απλός, γρήγορος συνδυασμός, ιδανικός με ψωμί ολικής ή όσπρια.
  • Φακές με λεμόνι: φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, ενισχυμένες με λεμόνι και ελαιόλαδο.
  • Βρώμη με γιαούρτι και φρούτα: γρήγορο πρωινό με ποικιλία θρεπτικών συστατικών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν θέλεις να κάνεις τη διατροφή σου λίγο πιο ισορροπημένη, δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο το καθημερινό σου μενού. Μερικές φορές η διαφορά βρίσκεται σε κάτι πολύ πιο απλό: στον τρόπο που συνδυάζεις τις τροφές στο πιάτο σου. Υπάρχουν συνδυασμοί που προσφέρουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά και μπορούν να κάνουν ένα γεύμα πιο χορταστικό και ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα σου δίνουν περισσότερες επιλογές στην καθημερινή διατροφή.

Ένα μπολ με δημητριακά, φρούτα και μέλι, ιδανικό για τα καλοκαιρινά γλυκά που θα τρως όλο το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

1. Γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς

Ένα μπολ με στραγγιστό γιαούρτι, φρέσκα φρούτα και λίγους ανάλατους ξηρούς καρπούς μπορεί να γίνει ένα εύκολο πρωινό ή ένα χορταστικό σνακ. Το γιαούρτι προσφέρει πρωτεΐνη, τα φρούτα προσθέτουν φυτικές ίνες και βιταμίνες, ενώ οι ξηροί καρποί δίνουν καλά λιπαρά και επιπλέον θρεπτικά συστατικά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις κανέλα ή λίγη βρώμη.

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2. Ντομάτα με ελαιόλαδο

Είναι ένας από τους πιο απλούς συνδυασμούς της ελληνικής διατροφής και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Κόψε ντομάτα, πρόσθεσε λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και, αν θέλεις, ρίξε ρίγανη και λίγο πιπέρι. Έχεις ένα γρήγορο συνοδευτικό που ταιριάζει με ψωμί ολικής άλεσης, όσπρια ή ένα κυρίως γεύμα.

Μια δροσερή σαλάτα με ντομάτες, ψωμί και βασιλικό, ένα από τα πιο δυνατά trends του καλοκαιριού.
Πηγή: Unsplash

3. Φακές με λεμόνι

Τα όσπρια αποτελούν σημαντική πηγή φυτικής πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Οι φακές μπορούν να γίνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσες γευστικά με λίγο λεμόνι, μαζί φυσικά με ελαιόλαδο και μυρωδικά. Αν θέλεις ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα, μπορείς να τις συνοδεύσεις με ψωμί ολικής άλεσης και σαλάτα.

Ένα μπολ με γιαούρτι, τραγανή γκρανόλα βρώμης και φρέσκα φρούτα κρατημένο στα χέρια
Πηγή: Unsplash

4. Βρώμη με γιαούρτι και φρούτα

Αν ψάχνεις ένα πρωινό που μπορείς να ετοιμάσεις μέσα σε λίγα λεπτά, η βρώμη είναι μια πρακτική βάση. Συνδύασέ τη με γιαούρτι και φρούτα και πρόσθεσε λίγους ξηρούς καρπούς. Έτσι δημιουργείς ένα γεύμα με περισσότερη ποικιλία σε θρεπτικά συστατικά, ενώ μπορείς να αλλάζεις τα φρούτα ανάλογα με την εποχή.

Ομελέτα στραπατσάδα με μυρωδικά σε λευκό μπολ και φρυγανισμένο ψωμί.
Πηγή: Unsplash

5. Αυγά με ψωμί ολικής άλεσης και λαχανικά

Για ένα αλμυρό πρωινό ή ένα γρήγορο γεύμα, μπορείς να συνδυάσεις αυγά με ψωμί ολικής άλεσης και λαχανικά, όπως ντομάτα, αγγούρι ή πιπεριά. Το συγκεκριμένο πιάτο είναι εύκολο να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις σου και μπορεί να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον με μυρωδικά και λίγο ελαιόλαδο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

6. Μήλο με ξηρούς καρπούς

Όταν θέλεις ένα γρήγορο σνακ, δεν χρειάζεται να ψάξεις κάτι περίπλοκο. Ένα μήλο μαζί με μια μικρή ποσότητα ανάλατων ξηρών καρπών συνδυάζει φρούτο με φυτικές ίνες και λιπαρά. Είναι επίσης μια πρακτική επιλογή για τις ημέρες που βρίσκεσαι εκτός σπιτιού.

Γυναίκα κρατά μπολ με βρώμη, φρούτα του δάσους και φρούτα με ξύλινο κουτάλι
Πηγή: Unsplash

Το μυστικό είναι η ποικιλία

Δεν υπάρχει ένας «μαγικός» συνδυασμός τροφών που μπορεί να αντικαταστήσει μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ποικιλία, οι σωστές ποσότητες και η συνολική εικόνα των γευμάτων σου. Αντί να αναζητάς μία τροφή που θα κάνει όλη τη δουλειά, προσπάθησε να δημιουργείς πιάτα που περιλαμβάνουν διαφορετικές ομάδες τροφίμων. Λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρια, ξηροί καρποί και ελαιόλαδο μπορούν να έχουν τη θέση τους σε ένα ισορροπημένο διατροφικό μοτίβο.

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διατροφή
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