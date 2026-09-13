Οι καλύτερες comfort ταινίες για μια cozy βραδιά στο σπίτι

Από ρομαντικές κομεντί και νοσταλγικά hits των 90s μέχρι feel-good ιστορίες, αυτές είναι οι καλύτερες ταινίες στο Netflix για να χαλαρώσεις κάτω από κουβέρτα

Με μια ματιά Οι comfort ταινίες προσφέρουν νοσταλγία και ευχαρίστηση, ιδανικές για χαλάρωση.

Το Netflix διαθέτει ποικιλία comfort ταινιών για κάθε διάθεση, από ρομαντικές έως εφηβικές.

Πολλές comfort ταινίες εστιάζουν σε έξυπνο χιούμορ, χημεία χαρακτήρων και ευχάριστα τέλη.

Προτείνονται ταινίες όπως "Set it up", "To all the boys i’ve loved before" και "13 going on 30" για cozy βραδιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια μοναδική μαγεία σε μια comfort ταινία. Είναι εκείνη η προβολή που επιλέγεις όταν έχεις περάσει μια εξαντλητική εβδομάδα, όταν έξω βρέχει και δεν έχεις καμία υποχρέωση, ή όταν απλώς θες να τυλιχτείς με μια απαλή κουβέρτα και να αισθανθείς όμορφα. Αυτές οι ταινίες δεν βασίζονται σε ανατροπές ή σε αγωνία που σε κρατά στην τσίτα, αλλά είναι νοσταλγικές, cosy, εύκολες στην παρακολούθηση και, πάνω απ’ όλα, σε κάνουν να νιώθεις λίγο καλύτερα από πριν πατήσεις το play.

Το καλύτερο κομμάτι είναι ότι το Netflix είναι γεμάτο από τέτοιες επιλογές. Είτε έχεις διάθεση για μια ρομαντική κομεντί με χημεία που ξεχειλίζει, είτε για μια νοσταλγική επιστροφή στα παιδικά σου χρόνια, είτε για μια ιστορία που αποκαθιστά την πίστη σου στην ανθρωπότητα, υπάρχει πάντα η ιδανική πρόταση στην πλατφόρμα. Πιάσε το αγαπημένο σου σνακ, φόρεσε τις πιο άνετες πιτζάμες σου και ανακάλυψε τις κορυφαίες ταινίες χαλάρωσης χωρισμένες ακριβώς σύμφωνα με τη διάθεση που αναζητάς.

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Set it up

Δύο εξουθενωμένοι βοηθοί σχεδιάζουν να φέρουν κοντά τα απαιτητικά αφεντικά τους, για να καταλήξουν τελικά να ερωτευτούν οι ίδιοι σε μια απολαυστική ιστορία γεμάτη έξυπνες ατάκες. Πρόκειται για μια γοητευτική ρομαντική κομεντί εργασιακού χώρου που προσφέρει όλη τη χημεία και την αίσθηση χαρούμενου τέλους που θες από μια comfort ταινία.

To all the boys i’ve loved before

Όταν τα κρυφά ερωτικά γράμματα της Λάρα Τζιν ταχυδρομούνται σε όλους τους παλιούς της έρωτες, η προσεκτικά φυλαγμένη προσωπική της ζωή ανατρέπεται και μια ψεύτικη συμφωνία ραντεβού μετατρέπεται σε αληθινή αγάπη. Είναι μια γλυκιά, αισθητικά υπέροχη και ατελείωτα επαναλαμβανόμενη εφηβική κομεντί που θυμίζει ζεστή αγκαλιά.

Always be my maybe

Παιδικοί φίλοι επανασυνδέονται ως ενήλικες και συνειδητοποιούν ότι η σπίθα δεν έσβησε ποτέ σε αυτή τη ζεστή, αστεία κομεντί που συνυπογράφει και πρωταγωνιστεί η Άλι Γουόνγκ. Η χημεία είναι απολαυστική, το χιούμορ κοφτερό και η εμφάνιση-καμεό του Κιάνου Ριβς αξίζει από μόνη της την προβολή.

13 going on 30

Μετά από μια ευχή γενεθλίων που γίνεται μαγικά πραγματικότητα, η 13 ετών Τζένα ξυπνά ως γυναίκα 30 ετών που διαχειρίζεται την ενήλικη ζωή και τον παιδικό φίλο που άφησε πίσω. Είναι μια γοητευτική και αστεία ταινία γεμάτη νοσταλγία των αρχών της δεκαετίας του 2000, όπου η χημεία των πρωταγωνιστών κερδίζει αμέσως το κοινό.

The guernsey literary and potato peel pie society

Μια συγγραφέας ταξιδεύει σε μια μικρή κοινότητα νησιού και εμπλέκεται στις ζωές μιας ιδιαίτερης λέσχης βιβλίου που ανακαλύπτει εκεί. Βασισμένη στο αγαπημένο μυθιστόρημα, η ταινία είναι απαλή, λογοτεχνική και τόσο ανακουφιστική όσο ο τίτλος της, ιδανική για μια ήσυχη βραδιά με τσάι.

La dolce villa

Όταν ένας πατέρας ταξιδεύει στην Ιταλία για να αποτρέψει την κόρη του από το να αγοράσει μια ετοιμόρροπη βίλα, καταλήγει να ερωτεύεται τόσο την πόλη όσο και τη γοητευτική δήμαρχο. Είναι γλυκό, γραφικό και απολαυστικό, προσφέροντας μια χαμηλών τόνων απόδραση που μοιάζει με μίνι διακοπές από τον καναπέ σου.

If

Όταν ένα νεαρό κορίτσι ανακαλύπτει ότι μπορεί να δει τους φανταστικούς φίλους όλων, συνεργάζεται με τον γείτονά της για να επανενώσει τα ξεχασμένα πλάσματα με τους ανθρώπους που τα αγάπησαν. Πρόκειται για μια ιδιόμορφη, τρυφερή και συγκινητική ιστορία με άφθονη γοητεία για όλες τις ηλικίες.

The half of it

Μια ντροπαλή, άριστη μαθήτρια συμφωνεί να γράφει κρυφά ερωτικά γράμματα για έναν συμμαθητή της, για να καταλήξει να αναπτύξει τα δικά της συναισθήματα σε αυτή την τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης. Είναι μια cozy ταινία με αληθινή καρδιά κάτω από τη γλυκύτητά της, ιδανική για κάτι πιο στοχαστικό.

Matilda

Η πολυαγαπημένη διασκευή του κλασικού έργου του Ρόαλντ Νταλ ακολουθεί ένα έξυπνο κοριτσάκι με τηλεκινητικές δυνάμεις που αντιμετωπίζει τους ενήλικες που προσπαθούν να την περιορίσουν. Είναι wholesome, μαγικό και ατελείωτα επαναλαμβανόμενο, αποτελώντας την κορυφαία παιδική comfort επιλογή.

Pride & prejudice

Η Κίρα Νάιτλι και ο Μάθιου ΜακΦάντιεν πρωταγωνιστούν σε αυτή τη σαγηνευτική και ανέμελη μετασκευή του κλασικού βιβλίου της Τζέιν Όστεν, γεμάτη βλέμματα λαχτάρας και βροχερές δηλώσεις. Είναι ρομαντικό, εξαιρετικά γυρισμένο και μια ταινία που μπορείς να απολαμβάνεις ξανά και ξανά.

Clueless

Η Αλίσια Σίλβερστοουν πρωταγωνιστεί ως Σερ, μια στιλάτη και καλόκαρδη έφηβη του Μπέβερλι Χιλς που παίρνει μια νέα μαθήτρια υπό την προστασία της και γίνεται απρογραμμάτιστα προξενήτρα. Αποτελεί ένα διαχρονικό χρονοκάψουλα των 90s, γεμάτο εμβληματικές ατάκες που φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση.

Something’s gotta give

Ο Τζακ Νίκολσον και η Ντάιαν Κίτον πρωταγωνιστούν σε αυτή την έξυπνη και αστεία ρομαντική κομεντί για έναν δέσμιο της δέσμευσης εργένη που ερωτεύεται απρόσμενα τη μητέρα της κατά πολύ νεότερης συντρόφου του. Είναι ζεστό, πνευμαθές και ώριμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

The lost city

Μια απομονωμένη συγγραφέας ερωτικών μυθιστορημάτων παρασύρεται σε μια αληθινή περιπέτεια ζούγκλας δίπλα στο μοντέλο του εξωφύλλου της σε αυτή την κωμωδία δράσης με τη Σάντρα Μπούλοκ και τον Τσάνινγκ Τέιτουμ. Είναι αστείο, ανάλαφρο και προσφέρει μια χαλαρή περιπέτεια γεμάτη γέλιο.

Love at first sight

Δύο άγνωστοι συναντιούνται σε μια πτήση και νιώθουν άμεση σύνδεση, για να χαθούν ο ένας από τον άλλον στο αεροδρόμιο σε αυτό το γοητευτικό ειδύλλιο που βασίζεται στη μοίρα. Είναι τρυφερό, ελπιδοφόρο και ήσυχα μαγικό.

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