«Artificial»: Από το OpenAI στο Hollywood – Η απίστευτη ιστορία του Sam Altman γίνεται ταινία

Με μια ματιά Η ταινία «Artificial» του Luca Guadagnino αφηγείται την ιστορία του Sam Altman και της αναταραχής στο OpenAI.

Ο Andrew Garfield υποδύεται τον Sam Altman, ενώ ο Ike Barinholtz τον Elon Musk.

Η ταινία εστιάζει στις φιλοδοξίες, συγκρούσεις και αποφάσεις πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τα Χριστούγεννα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Nομίζεις ότι η ιστορία πίσω από το OpenAI είναι αρκετά κινηματογραφική από μόνη της; Τότε το «Artificial» έρχεται να σου αποδείξει ότι μπορεί να γίνει ακόμη πιο συναρπαστική όταν περάσει μπροστά από την κάμερα ενός σκηνοθέτη όπως ο Luca Guadagnino. Η Neon έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας, η οποία φέρνει στο προσκήνιο τον Sam Altman, την αναταραχή που προκάλεσε η ξαφνική απομάκρυνσή του από την ηγεσία του OpenAI το 2023 και την εξίσου εντυπωσιακή επιστροφή του λίγες ημέρες αργότερα.

Στον κεντρικό ρόλο βρίσκεται ο Andrew Garfield, ο οποίος υποδύεται τον Altman, ενώ απέναντί του εμφανίζεται ο Ike Barinholtz ως Elon Musk. Και κάπου εδώ η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η ταινία δεν ασχολείται απλώς με την τεχνολογία και την κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με τους ανθρώπους, τις φιλοδοξίες, τις συγκρούσεις και τις αποφάσεις που βρίσκονται πίσω από αυτήν.

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Μια πραγματική ιστορία που μοιάζει ήδη με κινηματογραφικό σενάριο

Η υπόθεση του «Artificial» περιστρέφεται γύρω από ένα από τα πιο δραματικά κεφάλαια στην πρόσφατη ιστορία του OpenAI. Το 2023, ο Sam Altman απομακρύνθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση του, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στην εταιρεία και στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η εξέλιξη αυτή δεν κράτησε για πολύ. Μόλις πέντε ημέρες αργότερα, ο Altman επέστρεψε στο OpenAI, σε μια ανατροπή που έκανε την υπόθεση να μοιάζει περισσότερο με πολιτικό ή εταιρικό θρίλερ παρά με μια συνηθισμένη αλλαγή διοίκησης. Αυτό ακριβώς το επεισόδιο αποτελεί τον πυρήνα της ταινίας του Guadagnino. Και αν μέχρι σήμερα γνώριζες την ιστορία κυρίως μέσα από δημοσιεύματα, αναλύσεις και ειδήσεις της εποχής, τώρα θα τη δεις μέσα από μια διαφορετική ματιά – εκείνη της μυθοπλασίας.

Ο Andrew Garfield αφήνει για λίγο τον γνωστό του εαυτό και γίνεται Sam Altman

Ο Andrew Garfield αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο, καθώς καλείται να ενσαρκώσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Ο Sam Altman βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και την ταχύτατη ανάπτυξή της. Η παρουσία του στην κορυφή του OpenAI τον έχει καταστήσει ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά πρόσωπα της εποχής της AI. Στο «Artificial», όμως, δεν βλέπεις απλώς τον Altman ως τον επικεφαλής μιας εταιρείας τεχνολογίας. Η ταινία εστιάζει σε μια περίοδο κατά την οποία η ισορροπία εξουσίας στο OpenAI ανατράπηκε μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Ο Garfield καλείται, επομένως, να μεταφέρει στην οθόνη έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με τεράστια πίεση, ενώ γύρω του εξελίσσεται ένας αγώνας για το ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

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Και ο Elon Musk μπαίνει στην ιστορία

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το «Artificial» ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η παρουσία του Elon Musk στην αφήγηση. Τον Musk υποδύεται ο Ike Barinholtz, ο οποίος εμφανίζεται ως ο συνιδρυτής του OpenAI. Η σχέση του Musk με την εταιρεία αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι της ευρύτερης ιστορίας γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τον ανταγωνισμό που έχει δημιουργηθεί στον συγκεκριμένο χώρο. Η επιλογή του Barinholtz προσθέτει έναν ακόμη ισχυρό χαρακτήρα σε μια ιστορία όπου οι προσωπικές σχέσεις, οι επιχειρηματικές φιλοδοξίες και η τεχνολογική εξέλιξη μπλέκονται μεταξύ τους. Και το τρέιλερ αφήνει να εννοηθεί ότι ο ανταγωνισμός για την AI δεν θα παρουσιαστεί ως μια απλή μάχη εταιρειών.

Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται το φόντο ενός ανθρώπινου δράματος

Αν περιμένεις από το «Artificial» μια ταινία αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη, το τρέιλερ δείχνει ότι η ιστορία πηγαίνει αρκετά βαθύτερα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος πίσω από την τεχνολογία. Ο Sam Altman παρουσιάζεται σε μια στιγμή κατά την οποία η θέση του, η εταιρεία του και ολόκληρη η πορεία του OpenAI βρίσκονται υπό τεράστια πίεση. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στον χώρο της AI γίνεται όλο και πιο έντονος. Έτσι, η τεχνολογία λειτουργεί περισσότερο ως το πεδίο πάνω στο οποίο εξελίσσεται μια σύγκρουση ανθρώπων και συμφερόντων. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας: δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάθε τεχνική λεπτομέρεια για την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να σε αφορά η ιστορία.

Πότε κάνει πρεμιέρα το «Artificial»

Η Neon έχει προγραμματίσει την κινηματογραφική πρεμιέρα του «Artificial» για ανήμερα των Χριστουγέννων. Η επιλογή της ημερομηνίας δίνει στην ταινία μια ιδιαίτερη θέση στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της περιόδου, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι αυξημένο τόσο λόγω του καστ όσο και λόγω του θέματος. Ο Andrew Garfield ως Sam Altman, ο Ike Barinholtz ως Elon Musk και ο Luca Guadagnino στη σκηνοθεσία αποτελούν έναν συνδυασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το «Artificial» παίρνει μια ιστορία που έχει ήδη απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα και επιχειρεί να τη μετατρέψει σε κινηματογραφικό δράμα. Και όταν η πραγματικότητα έχει ήδη προσφέρει μια από τις πιο απρόβλεπτες ανατροπές της σύγχρονης επιχειρηματικής ιστορίας, η μεγάλη οθόνη έχει μπροστά της ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό. Το ερώτημα πλέον είναι αν ο Guadagnino θα καταφέρει να μετατρέψει την κρίση του OpenAI σε μια ταινία που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά όχι μόνο τον Sam Altman, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

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