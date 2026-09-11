Cinema 11.09.2026

«Ransom Canyon»: Γιατί το Netflix ακυρώνει τη σειρά μετά τη 2η σεζόν

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Το Netflix αποφάσισε να μην προχωρήσει σε 3η σεζόν της σειράς «Ransom Canyon» με Josh Duhamel και Minka Kelly
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix ακυρώνει τη σειρά "Ransom Canyon" μετά από δύο σεζόν.
  • Η απόφαση βασίστηκε στα χαμηλότερα νούμερα τηλεθέασης της δεύτερης σεζόν.
  • Η δεύτερη σεζόν είχε 4,1 εκατομμύρια views, μειωμένα κατά 43% από την πρώτη.
  • Η Minka Kelly είχε διεκδικήσει ίση αμοιβή με τον Josh Duhamel.
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Το Netflix αποφάσισε να βάλει τέλος στο «Ransom Canyon», καθώς η σειρά δεν θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν. Το romantic drama με πρωταγωνιστές τους Josh Duhamel και Minka Kelly ολοκληρώνεται έτσι μετά από δύο σεζόν, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη είχε αφήσει τους βασικούς ήρωες σε ένα καλό σημείο.

https://www.instagram.com/minkakelly/
https://www.instagram.com/minkakelly/

Η απόφαση έρχεται περίπου ενάμιση μήνα μετά την κυκλοφορία της 2ης σεζόν, στις 23 Ιουλίου. Παρότι η σειρά κατάφερε να επιστρέψει για λίγο στο Top 10 του Netflix, τα νούμερα της νέας σεζόν δεν ήταν αρκετά για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια.

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Το «Ransom Canyon» ακολουθεί τον Staten Kirkland και την Quinn O’Grady, δύο παιδικούς φίλους που εξελίσσονται σε ένα ζευγάρι με αρκετά δύσκολη ερωτική ιστορία. Στο τέλος της δεύτερης σεζόν, οι δυο τους βρίσκονται ξανά μαζί, δίνοντας στους fans ένα σχετικά ήρεμο φινάλε αντί για ένα μεγάλο cliffhanger.

https://www.instagram.com/minkakelly/
https://www.instagram.com/minkakelly/

Η δεύτερη σεζόν έκανε 4,1 εκατομμύρια views την πρώτη εβδομάδα, αριθμός μειωμένος κατά 43% σε σχέση με το άνοιγμα της πρώτης σεζόν, που είχε συγκεντρώσει 7,2 εκατομμύρια views.

Παρότι το ενδιαφέρον για την πρώτη σεζόν παρέμεινε αρκετό ώστε να επιστρέψει προσωρινά στο εβδομαδιαίο Top 10, η δεύτερη σεζόν έμεινε στη λίστα για μόλις τρεις εβδομάδες.

https://www.instagram.com/minkakelly/
https://www.instagram.com/minkakelly/

Το Netflix φαίνεται πως ζύγισε την απόδοση της σειράς σε σχέση με το κόστος παραγωγής, ειδικά από τη στιγμή που είχε δύο γνωστά ονόματα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έτσι, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε τρίτη σεζόν.

Η Minka Kelly είχε διεκδικήσει ίση αμοιβή

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες γύρω από το «Ransom Canyon» αφορά τη Minka Kelly, η οποία είχε ζητήσει να πληρώνεται αντίστοιχα με τον Josh Duhamel όταν της προτάθηκε ο ρόλος της Quinn.

https://www.instagram.com/minkakelly/
https://www.instagram.com/minkakelly/

Η Kelly δεν κατάφερε τελικά να πετύχει απόλυτη μισθολογική ισότητα, όμως έφτασε πολύ κοντά και είχε μιλήσει θετικά για τον τρόπο με τον οποίο το Netflix αντιμετώπισε το αίτημά της.

Η σειρά βασίστηκε στα μυθιστορήματα της Jodi Thomas και παρουσίασε τις ζωές των κατοίκων μιας μικρής πόλης του Texas, όπου οι οικογενειακές σχέσεις, οι έρωτες και οι μεγάλες αλλαγές στις ranching δυναστείες μπλέκονται συνεχώς.

Παρά την ακύρωση, τουλάχιστον οι fans του Staten και της Quinn δεν έμειναν με ένα τεράστιο ερωτηματικό: η ιστορία τους ολοκληρώθηκε με τους δύο ήρωες μαζί.

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