Netflix: Τι αλλάζει για πρώτη φορά στις ταινίες του – Η μεγάλη απόφαση για το box office

Με μια ματιά Το Netflix θα δημοσιοποιεί πλέον επίσημα τα έσοδα των ταινιών του από το box office.

Η πλατφόρμα άλλαξε την πολιτική της μετά από περισσότερο από μια δεκαετία αποφυγής δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων.

Αυτή η αλλαγή επιτρέπει στους θεατές να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των ταινιών του Netflix στις αίθουσες.

Αρκετές νέες ταινίες του Netflix θα κυκλοφορήσουν πρώτα στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από την προβολή τους στην πλατφόρμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix αλλάζει στάση απέναντι στις κινηματογραφικές αίθουσες και ετοιμάζεται να κάνει κάτι που μέχρι σήμερα απέφευγε συστηματικά: να μιλήσει ανοιχτά για τα έσοδα των ταινιών του από το box office. Για περισσότερο από μία δεκαετία, η streaming πλατφόρμα επέλεγε να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα οικονομικά αποτελέσματα των κινηματογραφικών κυκλοφοριών της, παρότι αρκετές από τις παραγωγές της έκαναν πρώτα την εμφάνισή τους στις αίθουσες πριν φτάσουν στην οθόνη σου μέσω της πλατφόρμας.

Τώρα, όμως, φαίνεται πως αυτή η πολιτική περνά στο παρελθόν και το Netflix ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με το σινεμά, ανακοινώνοντας επίσημα τα έσοδα από το box office των ταινιών που θα κυκλοφορούν κινηματογραφικά. Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί βάζει πλέον τα κινηματογραφικά projects του Netflix σε ένα πεδίο όπου μέχρι σήμερα η εταιρεία κρατούσε αρκετά χαμηλό προφίλ, αφήνοντας τις εισπράξεις να γίνονται γνωστές κυρίως μέσα από ανεξάρτητες πηγές. Αν παρακολουθείς τις μεγάλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες και έχεις συνηθίσει να βλέπεις τα box office νούμερα να καθορίζουν μεγάλο μέρος της συζήτησης γύρω από μια ταινία, η νέα αυτή κίνηση του Netflix είναι σίγουρα κάτι που αξίζει να κρατήσεις στο ραντάρ σου.

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Η αρχή της νέας εποχής θα γίνει με μια σειρά από ταινίες που θα αποκτήσουν κινηματογραφική διανομή πριν από την κυκλοφορία τους στο Netflix. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «La Bola Negra», «Narnia: The Magician’s Nephew», «Charlie vs. the Chocolate Factory», «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», «The Mosquito Bowl» και «Ink». Ωστόσο, δεν θα έχουν όλες την ίδια κινηματογραφική πορεία. Οι τρεις πρώτες ταινίες θα προβληθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα έχουν ευρύτερη διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν πιο περιορισμένο μοντέλο κυκλοφορίας.

Μέχρι σήμερα, αν ήθελες να μάθεις πόσα χρήματα έβγαλε μια ταινία του Netflix στις αίθουσες, δεν μπορούσες να στραφείς στα επίσημα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, όπως συμβαίνει με πολλές μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Τα στοιχεία για τις εισπράξεις έφταναν στο κοινό κυρίως μέσω ανεξάρτητων πηγών, δημιουργώντας μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που έχεις συνηθίσει να βλέπεις για τις ταινίες των παραδοσιακών κινηματογραφικών στούντιο.

Η στάση αυτή συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο με τον οποίο το Netflix αντιμετώπιζε την κινηματογραφική διανομή. Για την εταιρεία, η προβολή μιας ταινίας στις αίθουσες αποτελούσε συχνά περισσότερο ένα βήμα που εξυπηρετούσε τη συμμετοχή της παραγωγής στη σεζόν των μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων, παρά μια παραδοσιακή εμπορική στρατηγική με επίκεντρο το box office. Με άλλα λόγια, το Netflix δεν αντιμετώπιζε απαραίτητα τις κινηματογραφικές αίθουσες με τον ίδιο τρόπο που τις αντιμετωπίζουν τα μεγάλα στούντιο του Hollywood.

Τώρα, όμως, η απόφαση να δημοσιοποιούνται επίσημα τα έσοδα σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη μετατόπιση. Για εσένα ως θεατή, αυτό σημαίνει ότι στο εξής θα μπορείς να έχεις μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία μιας ταινίας του Netflix και στη μεγάλη οθόνη, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεσαι αποκλειστικά σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις ή στοιχεία τρίτων.

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