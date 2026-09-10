Cinema 10.09.2026

Κυκλοφόρησε το trailer του «Love of your life» που θα σε κάνει να ερωτευτείς

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Το πρώτο trailer του «Love of Your Life» είναι εδώ και αποκαλύπτει την ιστορία της Maya και τον νέο της έρωτα με τον Felix
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας «Love of your life» με πρωταγωνιστές τους Margaret Qualley, Gabriel Basso και Aaron Pierre.
  • Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Maya, η οποία μετά από μια τραγική απώλεια, καλείται να ξαναβρεί τον εαυτό της και να αποφασίσει για νέο έρωτα.
  • Ο Aaron Pierre υποδύεται τον Felix, που ανοίγει την πιθανότητα για νέα αγάπη, ενώ ο Patrick Schwarzenegger είναι ο φίλος της Maya.
  • Η ταινία εξερευνά την απώλεια, τη δεύτερη ευκαιρία και την προσπάθεια προχώρησης, με πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους και 14 Οκτωβρίου στο Prime Video.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ένα love story ακόμα πιο ενδιαφέρον, είναι όταν στο επίκεντρο βρίσκονται Margaret Qualley, Gabriel Basso και Aaron Pierre. Το πρώτο trailer του «Love of your life» είναι εδώ και μας προετοιμάζει για μια ρομαντική ιστορία που φαίνεται πως θα έχει αρκετές ανατροπές, αλλά και πολύ συναίσθημα.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η Margaret Qualley υποδύεται τη Maya, μια γυναίκα που βλέπει τη ζωή της να αλλάζει απότομα όταν η σχέση της με τον Charlie, τον οποίο ενσαρκώνει ο Gabriel Basso, διακόπτεται με έναν τραγικό τρόπο. Από εκεί και πέρα, καλείται να βρει ξανά τον εαυτό της και να αποφασίσει αν είναι έτοιμη να αφήσει έναν νέο άνθρωπο να μπει στη ζωή της.

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Και κάπου εδώ εμφανίζεται ο Aaron Pierre στον ρόλο του Felix. Η γνωριμία τους ανοίγει για τη Maya την πιθανότητα ενός νέου έρωτα, όμως το trailer δείχνει πως το να αγαπήσεις ξανά δεν είναι πάντα τόσο απλό. Παράλληλα, ο Patrick Schwarzenegger συμμετέχει στην ταινία ως ο καλύτερος φίλος της Maya και όχι ως το νέο love interest, όπως ίσως θα υπέθετε κανείς βλέποντας το cast.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το «Love of your life» φαίνεται να κινείται ανάμεσα στην απώλεια, τη δεύτερη ευκαιρία και την προσπάθεια να προχωρήσεις όταν όλα όσα θεωρούσες δεδομένα έχουν αλλάξει. Η Maya βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παρελθόν που δεν μπορεί να ξεχάσει, την ώρα που ο Felix της δίνει έναν λόγο να κοιτάξει ξανά μπροστά.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Με τη Margaret Qualley στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τους Gabriel Basso και Aaron Pierre να συμπληρώνουν το ερωτικό τρίγωνο της ιστορίας, η ταινία έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον. Και φυσικά, το trailer αφήνει αρκετά ερωτήματα για το ποιον θα επιλέξει τελικά η Maya και αν μπορεί πραγματικά να αφήσει πίσω της τον Charlie.

Το «Love of your life» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Οκτωβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Prime Video από τις 14 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, το trailer είναι αρκετό για να μας βάλει στο mood ενός ακόμα ρομαντικού δράματος που θέλει να μας κάνει να ερωτευτούμε, να συγκινηθούμε και πιθανότατα να κλάψουμε λίγο.

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Love of your life Margaret Qualley TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
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