Screen News 13.09.2026

Mission accepted: Όλα τα ονόματα που ακούγονται δυνατά για τον επόμενο 007!

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Οι υποψηφιότητες που ξεχωρίζουν για τη διαδοχή του James Bond και τα ονόματα που βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Denis Villeneuve αναλαμβάνει το franchise του James Bond και ξεκινά η αναζήτηση για τον επόμενο 007.
  • Η casting director Nina Gold, γνωστή από το Game of Thrones, βοηθά στην επιλογή του νέου ηθοποιού.
  • Στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται ονόματα όπως Jack Lowden, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson και Regé-Jean Page.
  • Άλλες πιθανές επιλογές είναι οι Scott Rose-Marsh, Harris Dickinson, Will Poulter, Tom Hiddleston, Paul Mescal, Idris Elba, Nicholas Hoult και Jonathan Bailey.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κεφάλαιο του Daniel Craig ως James Bond έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, με τον αγαπημένο πράκτορα να πέφτει ηρωικά στη μάχη, να αφήνει πίσω του μια τεράστια κινηματογραφική κληρονομιά και να μας χαρίζει ένα από τα πιο επικά φινάλε σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας. Τώρα όμως, καθώς ο οραματιστής Denis Villeneuve επιβεβαιώνεται επίσημα ότι αναλαμβάνει τα ηνία του θρυλικού franchise, η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα έχει πάρει «φωτιά». Η αναζήτηση για τον επόμενο 007 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργώντας προσδοκίες, θεωρίες συνωμοσίας και ατελείωτες συζητήσεις στα social media.

Ο Daniel Craig ως James Bond με όπλο, προετοιμάζεται για τις θρυλικές ταινίες του που έρχονται στο Netflix.
IMDB

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Villeneuve έχει ήδη ξεκινήσει τις επίσημες διαδικασίες επιλογής, επιστρατεύοντας μάλιστα τη διάσημη casting director Nina Gold, γνωστή από το τεράστιο έργο της στο Game of Thrones, προκειμένου να εντοπίσει το ιδανικό πρόσωπο που θα φορέσει το εμβληματικό σμόκιν, θα παραγγείλει το dry martini του και θα καθίσει στη θέση οδήγησης της Aston Martin. Ενώ οι φήμες δίνουν και παίρνουν εδώ και χρόνια εμπλέκοντας από καθιερωμένους σταρ μέχρι εκπλήξεις πρώτης γραμμής, η μεγάλη αποκάλυψη πλησιάζει. Εμείς συγκεντρώσαμε τα πιο δυνατά ονόματα της λίστας: από τα απόλυτα φαβορί του ίντερνετ και τις έξυπνες προβλέψεις μέχρι τις πιο ανατρεπτικές εναλλακτικές επιλογές που θα θέλαμε απεγνωσμένα να δούμε να ανατρέπουν τα δεδομένα στη μεγάλη οθόνη.

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1. Jack Lowden

Το όνομα του Σκωτσέζου ηθοποιού βρέθηκε αιφνιδιαστικά στο προσκήνιο χάρη στον συμπρωταγωνιστή του στο «Slow Horses», Gary Oldman, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο Lowden βρίσκεται ήδη στην κλειστή λίστα των παραγωγών, έχοντας μάλιστα περάσει από τη διαδικασία των επιλογών.

jack_lowden_jame_bond
https://www.instagram.com/jack.lowden/?hl=el

2. Scott Rose-Marsh

Θα δούμε τον πρώτο κοκκινομάλλη James Bond στην ιστορία; Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος ηθοποιός (γνωστός από το BBC) κλήθηκε πρόσφατα να κάνει δοκιμαστικό για τον ρόλο, χρησιμοποιώντας μάλιστα σενάριο από το κλασικό «GoldenEye» του 1995.

scott_rose_marsh
https://www.instagram.com/kensington_portraits/?hl=el

3. Tom Holland

Ορισμένες πηγές θέλουν τον πρωταγωνιστή του Spider-Man να είναι το φαβορί του Villeneuve, με την παραγωγή να σκέφτεται ενδεχομένως μια πιο νεανική προσέγγιση γύρω από τα πρώτα χρόνια του πράκτορα στα 25 του χρόνια. Το μόνο ερώτημα: θα ακολουθήσει η Zendaya ως το επόμενο Bond girl;

tom_spider_man
https://www.instagram.com/tomholland2013

4. Aaron Taylor-Johnson

Ένα από τα πιο σταθερά ονόματα τη φημολογία των τελευταίων ετών. Ο Βρετανός ηθοποιός παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού για να φέρει αέρα κλασικού γοητευτικού χολιγουντιανού star στον ρόλο.

Ο ηθοποιός Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος φημολογείται για τον ρόλο του James Bond.
https://www.instagram.com/aarontaylorjohnson/

5. Harris Dickinson

Η μετάβαση από το στυλ του «Babygirl» απευθείας στο ρετρό σμόκιν του 007 φαντάζει στα μάτια πολλών μια απόλυτα φυσική και συναρπαστική εξέλιξη.

Η ηθοποιός Saoirse Ronan η οποία θα υποδυθεί τη Linda McCartney στη νέα βιογραφική ταινία για τους Beatles.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

6. Regé-Jean Page

Παρά το σύντομο πέρασμά του από το «Bridgerton», ο Page απέδειξε ότι διαθέτει την απαραίτητη φλεγματική κομψότητα και χάρισμα για να διαπραγματεύεται με την MI6, κρατώντας προσεκτικές επιλογές στην καριέρα του έκτοτε.

Regé-Jean Page
https://www.instagram.com/regejean/?hl=el

7. Will Poulter

Έχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση από παιδί-θαύμα σε ώριμο πρωταγωνιστή μέσα από συμμετοχές σε μεγάλες παραγωγές, ο Poulter είναι μια επιλογή που θα έφερνε φρέσκια ενέργεια στο franchise.

 

8. Tom Hiddleston

Απόλυτα κλασική επιλογή. Με το ανάστημα, την ένταση και την τεράστια εμπειρία του σε κορυφαία franchises (όπως το Loki της Marvel), ξέρει ακριβώς πώς να διαχειριστεί ένα παγκόσμιο fandom.

Ο Τομ Χίντλστον εξερευνά την Πομπηία για τη νέα σειρά, δείχνοντας αρχαία ευρήματα με το κινητό του.
IMDB

9. Paul Mescal

Αν δεν τον απολαύσουμε τελικά ως Mr. Darcy, ο Ιρλανδός ηθοποιός θα μπορούσε να γίνει ο πιο «συναισθηματικά συνειδητοποιημένος» James Bond που έχουμε δει ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

Mini mullet
https://www.instagram.com/paulmescalpics/

10. Idris Elba

Παραμένει σταθερά ο «Bond του λαού». Ακόμη και αν η επίσημη ανακοίνωση αργεί να έρθει, η ιδέα και μόνο του Elba να διορθώνει τη γραβάτα του με εκείνο το χαρακτηριστικό βλέμμα αρκεί για να ενθουσιάσει τους fans.

idris_elba
https://www.instagram.com/idriselba/?hl=el

11. Nicholas Hoult

Με μια εντυπωσιακή γκάμα σκοτεινών και ιδιαίτερων ρόλων πρόσφατα (Nosferatu, The Order), ο Hoult διαθέτει την ιδανική αύρα για μια πιο μυστηριώδη και edgy εκδοχή του ήρωα.

nicolas_hoult_james_bond
https://www.instagram.com/nicholashoult/?hl=el

12. Jonathan Bailey

Η τεράστια υποκριτική του ευελιξία και η ετοιμότητά του για πρωταγωνιστικούς ρόλους πρώτης γραμμής τον καθιστούν μια συναρπαστική εναλλακτική πρόταση για το μέλλον του κινηματογραφικού κατασκόπου.

jonathan_bailey_festival_venetias
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελική απόφαση παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, αλλά το σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή του 007 κάτω από τις οδηγίες του Villeneuve προμηνύεται συναρπαστική. Ποιον από όλους αυτούς θα ήθελες τελικά να δεις να παραγγέλνει το επόμενο ποτό του στη μεγάλη οθόνη;

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007 James Bond
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