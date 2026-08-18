Celeb News 18.08.2026

Δωρεά 1,25 εκατ. δολαρίων από τη Shakira για τα σχολεία της Κολομβίας

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Η Shakira επισκέφθηκε την πληγείσα από τον σεισμό Κολομβία και ανακοίνωσε δωρεά 1,25 εκατ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση σχολείων
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Shakira δώρισε 1,25 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία.
  • Η δωρεά προορίζεται για σχολεία που υπέστησαν ζημιές από σεισμό 7,4 Ρίχτερ.
  • Η δωρεά προέκυψε από συνεργασία της Shakira, Live Nation, FIFA και CAF.
  • Η Shakira και ο Howard Buffett στηρίζουν την εκπαίδευση στην επαρχία Τσοκό για πάνω από 20 χρόνια.
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Η διεθνούς φήμης Κολομβιανή καλλιτέχνιδα, Shakira, πραγματοποίησε μια συμβολική επίσκεψη στην πόλη Κιμπντό, πρωτεύουσα της επαρχίας Τσοκό, προσφέροντας μια σημαντική δωρεά ύψους 1,25 εκατομμυρίου δολαρίων. Ο σκοπός της δωρεάς είναι η ανοικοδόμηση σχολικών μονάδων που υπέστησαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία στις 10 Αυγούστου.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην περιοχή τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, μια ημέρα αφότου ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με σχεδόν 200 σχολεία να έχουν αναφερθεί ως ζημιωμένα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, περιηγήθηκε σε κατεστραμμένες αίθουσες διδασκαλίας, συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ συναντήθηκε με τον κυβερνήτη του Τσοκό, Νούμπια Καρολίνα Κόρδοβα, και τον δήμαρχο του Κιμπντό, Ραφαέλ Μπολάνιος, για να ενημερωθεί για τις ανάγκες της περιοχής.

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Συνεργασίες για την αναγέννηση

Η αρχική δέσμευση των 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων προέρχεται από τη συνεργασία πολλαπλών φορέων. Συγκεκριμένα, η Shakira και η Live Nation συνεισφέρουν από 500.000 δολάρια, ενώ το FIFA Global Citizen Education Fund προσφέρει επίσης 500.000 δολάρια. Επιπλέον, η CAF, η αναπτυξιακή τράπεζα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, συμβάλλει με 250.000 δολάρια. Τα χρήματα, τα οποία θα διατεθούν μέσω του Ιδρύματος Pies Descalzos (Barefoot Foundation) της καλλιτέχνιδας, θα κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση των σχολείων και στην επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες διδασκαλίας.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Στο πλευρό της τραγουδίστριας βρέθηκε και ο φιλάνθρωπος Howard Buffett, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με την Shakira σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κολομβία. Ο Buffet ανακοίνωσε ότι το ίδρυμά του θα υποστηρίξει ξεχωριστά την ανακατασκευή δέκα επιπλέον σχολείων στην επαρχία Τσοκό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Όταν με καλεί, έρχομαι».

Το μέλλον των παιδιών ως προτεραιότητα

Η Shakira τόνισε τη σημασία της άμεσης δράσης για το μέλλον των παιδιών της περιοχής. «Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι τα σχολεία να μην ανοικοδομηθούν μετά το πέρας αυτής της έκτακτης ανάγκης», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Κάθε μέρα που τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, είναι μια μέρα που χάνουν το μέλλον τους». Το ίδρυμά της δραστηριοποιείται στην επαρχία Τσοκό για πάνω από δύο δεκαετίες, λειτουργώντας δύο σχολεία στην περιοχή. «Είναι ένας τόπος που αγαπώ, ένας τόπος όπου έχω δει τους μαθητές μας να μεγαλώνουν στις τάξεις μας», πρόσθεσε. «Θέλω πραγματικά να δω την περιοχή να ξαναχτίζεται». Η ίδια δήλωσε ότι σκοπεύει να αφιερώσει τις προσωπικές της προσπάθειες στην ανοικοδόμηση ενός τοπικού τεχνολογικού πανεπιστημίου στην επαρχία.

Η Shakira τραγουδάει στο Μουντιάλ 2026, προσφέροντας ένα από τα μεγαλύτερα pop concerts της χρονιάς με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/fifaworldcup/

Η επαρχία Τσοκό θεωρείται μία από τις φτωχότερες και πιο απομονωμένες περιοχές της Κολομβίας, με πόλεις που συνδέονται κυρίως μέσω ποταμών και χωματόδρομων, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες ανακούφισης. Η δωρεά της Shakira έρχεται ως μέρος μιας ευρύτερης κινητοποίησης καλλιτεχνών από τη Λατινική Αμερική μετά την καταστροφή.

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Shakira δωρεά Κολομβία Σεισμός
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