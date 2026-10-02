Beauty 02.10.2026

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

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Η θερμοκρασία πέφτει και οι νέες τάσεις στα νύχια σε καλούν να ανανεώσεις το στυλ σου με μοναδικές αποχρώσεις και σχέδια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Studded nails με μεταλλικές λεπτομέρειες φέρνουν την αισθητική των 00's.
  • Merlot red νύχια με ρομαντικούς φιόγκους προσθέτουν κομψότητα.
  • Emerald green cat eye νύχια προσφέρουν μυστηριώδη και λαμπερή ενέργεια.
  • Cinnamon latte νύχια με glitter ή σε απόχρωση ζεστής σοκολάτας είναι ιδανικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο καιρός αρχίζει και γίνεται πιο κρύος, τα αγαπημένα σου πουλόβερ επιστρέφουν στην πρώτη γραμμή της ντουλάπας και οι σκέψεις μας στρέφονται ήδη στα φθινοπωρινά σχέδια και χρώματα που θα κοσμήσουν τα νύχια μας. Από πλούσιους τόνους όπως το βαθύ καφέ και το μοβ, μέχρι παιχνιδιάρικα σχέδια nail art, οι επιλογές είναι αμέτρητες, είτε προτιμάς να επιμελείσαι μόνη σου το μανικιούρ σου είτε έχεις σταθερό ραντεβού στο αγαπημένο σου salon.

https://www.instagram.com/megs.nailnook/
https://www.instagram.com/megs.nailnook/

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τάσεις από τις προηγούμενες σεζόν συνεχίζουν δυναμικά, ενώ παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους πιο νοσταλγικές πινελιές. Ανεξάρτητα από το ύφος που προτιμάς, υπάρχει μια φθινοπωρινή τάση στα νύχια φτιαγμένη αποκλειστικά για εσένα. Συνέχισε να διαβάζεις και ετοιμάσου να αποθηκεύσεις τα νέα σου αγαπημένα looks.

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1. Studded nails με 00’s διάθεση

Τα κλασικά πουά σχέδια δίνουν τη θέση τους σε κάτι ελαφρώς πιο edgy. Η αισθητική των αρχών του 2010 επιστρέφει δυναμικά και τα studded νύχια με μικρές μεταλλικές λεπτομέρειες ταιριάζουν τέλεια σε αυτό το mix παιχνιδιάρικης και punk διάθεσης που μπορείς εύκολα να δοκιμάσεις.

studded_nails_fthinopwro
https://www.instagram.com/athensnailslashes_johnscreek/

2. Merlot red και coquette φιόγκοι

Οι βαθιές αποχρώσεις του κόκκινου κρασιού ταιριάζουν απόλυτα με τις μυστηριώδεις φθινοπωρινές νύχτες. Αν θες να απογειώσεις το σχέδιο, πρόσθεσε έναν ρομαντικό φιόγκο σε ένα ή δύο νύχια για ένα πιο κομψό αποτέλεσμα.

merlot_nixia

3. Emerald green cat eye

Τα cat-eye νύχια δεν πάνε πουθενά φέτος, και η μυστηριώδης, λαμπερή ενέργειά τους τα καθιστά ιδανικά για το φθινόπωρο. Αν θες να ξεφύγεις από τα κλασικά, δοκίμασε μια βαθιά απόχρωση του σμαραγδένιου ή του κυπαρισσί.

kiparissi_nixia

4. Cinnamon latte και glitter

Τα latte nails συνδυάζονται φέτος με λίγη λάμψη. Αυτή η ζεστή, ελαφρώς καψαλισμένη καφέ απόχρωση φωνάζει φθινόπωρο και δείχνει υπέροχη είτε μόνη της είτε με διακριτικά στοιχεία glitter που προσθέτουν έξτρα κομψότητα.

cinnamon_latte_nails
https://www.instagram.com/bycheznails/

5. Chestnut gradient ombre

Μια ιδέα για εσένα που δυσκολεύεσαι να διαλέξεις χρώμα είναι ένα chic gradient μανικιούρ σε αποχρώσεις του κάστανου. Δίνει μια εντελώς νέα πνοή στα κλασικά ombre νύχια, κάνοντας το χέρι να δείχνει περιποιημένο και σύγχρονο.

kastano_nixia
https://www.instagram.com/bycheznails/

6. Tortoiseshell tips

Το μοτίβο της ταρταρούγας αποτελεί σταθερή αξία κάθε εποχή, αλλά οι καφέ και μαύρες αποχρώσεις του ταιριάζουν γάντι με τη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα. Μπορείς να το εφαρμόσεις είτε σε ολόκληρο το νύχι είτε μόνο στις άκρες σαν γαλλικό.

french_tips_tartarouga
https://www.instagram.com/glowbygracee/

7. Ζεστή σοκολάτα

Ταιριάζε το μανικιούρ σου με το αγαπημένο σου φθινοπωρινό ρόφημα, επιλέγοντας τόνους της ζεστής σοκολάτας, του mocca ή του πλούσιου καφέ. Είναι η απόλυτη επιλογή άνεσης και στυλ για τους επόμενους μήνες.

https://www.instagram.com/_karebeauty_/
https://www.instagram.com/_karebeauty_/

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