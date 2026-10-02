Η Hilary Duff κάνει δυναμικό comeback με το νέο της τραγούδι «CATastrophe»

Το «CATastrophe» γράφτηκε ειδικά για τη νέα animated ταινία «The Cat in the Hat» και μόλις απέκτησε το δικό του πολύχρωμο music video

Με μια ματιά Η Hilary Duff κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «CATastrophe» για την ταινία «The Cat in the Hat».

Το τραγούδι, που συνυπογράφει με τον σύζυγό της Matthew Koma, εξερευνά την αίσθηση ξαφνικών αλλαγών στη ζωή.

Η Duff επέστρεψε πρόσφατα στη μουσική με το άλμπουμ «Luck… Or Something» και την παγκόσμια περιοδεία «Lucky Me tour».

Η ταινία «The Cat in the Hat» αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου, με το soundtrack να κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hilary Duff προσθέτει μια δόση… χάους στη φετινή της καλλιτεχνική επιστροφή, αυτή τη φορά με τη βοήθεια ενός γνωστού, σκανταλιάρικου αιλουροειδούς. Η δημοφιλής pop star κυκλοφόρησε το «CATastrophe», ένα πρωτότυπο τραγούδι που δημιουργήθηκε ειδικά για την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού βιβλίου «The Cat in the Hat» από την Warner Bros. Pictures Animation.

Το «CATastrophe» συνυπογράφεται από την Hilary Duff, τον σύζυγο και συχνό συνεργάτη της, Matthew Koma, την Madison Love και τον Brian Phillips. Η παραγωγή του τραγουδιού ανήκει στους Koma και Phillips. Πέρα από μια απλή μουσική προσθήκη για την ταινία, το «CATastrophe» εξερευνά μια αρκετά οικεία θεματική: την αίσθηση που προκύπτει όταν η ζωή αλλάζει ξαφνικά, προτού προλάβουμε καν να προετοιμαστούμε.

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff επιστρέφει στη μουσική με το πιο προσωπικό album της καριέρας της

Σε δήλωσή της στο Billboard, η Hilary Duff εξήγησε ότι τα βιβλία του Dr. Seuss αποτελούσαν σταθερό κομμάτι της παιδικής της ηλικίας, καθιστώντας την πρόταση να συνεισφέρει στην ταινία μια αυτονόητη επιλογή. Περιέγραψε το τραγούδι ως μια απόδοση της αίσθησης ότι ο κόσμος σου αναδιατάσσεται χωρίς να έχεις λόγο, μια ιδέα που ήθελε να συνδυάσει με ένα αισιόδοξο pop τραγούδι, κατάλληλο για ακρόαση στο αυτοκίνητο – δημιουργώντας έτσι μια ενδιαφέρουσα αντίθεση.

Η κυκλοφορία του «CATastrophe» έρχεται σε μια περίοδο έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας για την Hilary Duff, καθώς συνεχίζει την επιτυχημένη της επάνοδο στη μουσική βιομηχανία. Νωρίτερα φέτος, κυκλοφόρησε το «Luck… Or Something», το πρώτο της άλμπουμ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Το άλμπουμ, που αποτελείται από 11 κομμάτια, έκανε ντεμπούτο στην 3η θέση του Billboard 200, χαρίζοντας στην Hilary Duff το έκτο άλμπουμ της που εισέρχεται στο Top 10, και την υψηλότερη θέση που έχει καταγράψει από το 2007.

Διάβασε επίσης: Η Hilary Duff ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία μετά από 20 χρόνια

Η επιστροφή της Hilary Duff στην pop σκηνή δεν περιορίζεται μόνο στο στούντιο. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες αποχής από τις ολοκληρωμένες περιοδείες, ξεκίνησε φέτος την «Lucky Me tour», φέρνοντας τις επιτυχίες της εποχής Y2K και το νέο της υλικό στους θαυμαστές της παγκοσμίως. Το Billboard έχει ήδη αναφέρει ότι η περιοδεία θα επεκταθεί έως το 2027, ενώ η Hilary Duff πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο Outstanding Pop Tour of the Year στα Billboard Live Music Summit του 2026, τον Νοέμβριο.

Τώρα, η Hilary Duff μεταφέρει την επάνοδό της σε ένα εντελώς διαφορετικό σύμπαν, γεμάτο με ομιλούντα ζώα, αδύνατες αναλογίες και ένα πολύ ψηλό κόκκινο-άσπρο καπέλο. Η ταινία «The Cat in the Hat» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους και στο IMAX στις 6 Νοεμβρίου, ενώ το «The Cat in the Hat (Original Motion Picture Soundtrack)» θα κυκλοφορήσει περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 30 Οκτωβρίου.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων της Warner Bros. Pictures Animation θα έχει τον Bill Hader στον ρόλο του εμβληματικού Seussian ταραχοποιού, ακολουθώντας τον Cat καθώς προσπαθεί να βοηθήσει τα αδέρφια Gabby και Sebastian να προσαρμοστούν στη μετακόμισή τους σε μια νέα πόλη. Στο καστ των φωνών περιλαμβάνονται επίσης οι Matt Berry, Quinta Brunson, Xochitl Gomez, Giancarlo Esposito και America Ferrera.

Διάβασε επίσης: