Miley Cyrus: Η κορυφή του Billboard της ανήκει – Γιατί όλοι μιλούν για το «Different Religion»

Μετατρέποντας την ταχύτητα και τον ερωτισμό σε μια νέα μορφή λατρείας, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα γιορτάζει την επιστροφή της στην πρώτη θέση των charts

Με μια ματιά Το νέο single της Miley Cyrus, «Different Religion», από το άλμπουμ Bass Persuades, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200.

Το βιντεοκλίπ, σε σκηνοθεσία Mert Alas, παρουσιάζει μια σκοτεινή, κινηματογραφική αισθητική με την Miley Cyrus σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το τραγούδι περιγράφει τη μεταμόρφωση της πίστης της τραγουδίστριας, με αναφορές σε έναν άνδρα, γρήγορα αυτοκίνητα και gothic pop στοιχεία.

Η επιτυχία του άλμπουμ σηματοδοτεί την επιστροφή της Miley Cyrus στην κορυφή των charts μετά το Bangerz του 2013. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus επιστρέφει πιο εκρηκτική, ώριμη και προκλητική από ποτέ, κυκλοφορώντας το νέο της καθηλωτικό βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Different Religion» που έχει ήδη προκαλέσει κύματα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί το νέο single μέσα από το 10o κατά σειρά studio album της με τίτλο Bass Persuades, το οποίο κατάφερε να σκαρφαλώσει κατευθείαν στο Νο 1 του Billboard 200. Πρόκειται για μια τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, καθώς είναι ο πρώτος της δίσκος που κατακτά την απόλυτη κορυφή των αμερικανικών charts μετά το θρυλικό Bangerz του 2013.

Υπό τη σκηνοθετική οδηγία του καταξιωμένου Mert Alas, το οπτικό αποτέλεσμα θυμίζει αληθινή κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους που σε ταξιδεύει σε ένα σκοτεινό, ατμοσφαιρικό τοπίο. Το βίντεο ανοίγει σε έναν απομονωμένο δρόμο της ερήμου που περιβάλλεται από επιβλητικά βουνά, όπου ένα γρήγορο αυτοκίνητο τρέχει με σπασμένα τα φρένα, για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια ότι στο τιμόνι βρίσκεται η ίδια η Miley Cyrus. Λουσμένη σε ένα κατακόκκινο φως, η σταρ χαϊδεύει το πρόσωπό της και δηλώνει με νόημα ότι έχει βρει τον δικό της θεό, ο οποίος οδηγεί ένα γρήγορο αμάξι.

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Στους στίχους του τραγουδιού, η τραγουδίστρια δεν διστάζει να διακηρύξει ότι ο δικός της θεός είναι ένα σέξι αγόρι, με το γοητευτικό μοντέλο Charlie Knepper να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο για μια επικίνδυνη βόλτα. Η Miley Cyrus εμφανίζεται επίσης να ροκάρει κρατώντας μια ηλεκτρική κιθάρα σε ασπρόμαυρα πλάνα, ενώ το συγκρότημα Model/Actriz και ο τραγουδιστής Cole Haden συμμετέχουν ενεργά, δίνοντας έναν gothic pop παλμό που καθηλώνει. Το ρεφρέν του τραγουδιού συμπυκνώνει όλη την ατμόσφαιρα, καθώς η ίδια τραγουδά για την επιθυμία της να σωθεί από μια διαφορετική θρησκεία, μακριά από την ανάγκη για συγχώρεση.

Η gothic αισθητική και η αποθέωση από το Rolling Stone

Το περιοδικό Rolling Stone στην κριτική του για το άλμπουμ Bass Persuades χαρακτήρισε το «Different Religion» ως ένα σκοτεινό gothic pop διαμάντι που υμνεί έναν άνδρα με γρήγορο αυτοκίνητο και δυνατούς θορύβους. Ο βαρύς, ηλεκτρονικός ήχος του κομματιού δημιουργεί μια έντονη και σχεδόν επιθετική ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα των μοντέλων που ανοιγοκλείνουν τα χείλη τους στους στίχους. Η πίστη της Miley Cyrus μεταμορφώνεται σε ένα γυμνασμένο σώμα και ένα φθαρμένο δερμάτινο τζάκετ που καθρεφτίζεται στον οπισθογωνιαίο καθρέφτη.

Η επιστροφή στην κορυφή του Billboard μετά από χρόνια

Η κυκλοφορία του βιντεοκλίπ έρχεται ως το απόλυτο κερασάκι στην τούρτα για μια χρονιά θριάμβου, αφού το Bass Persuades κατάφερε να εκθρονίσει τους πάντες στο Billboard 200. Αυτή η πρωτιά έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και επαγγελματική αξία για τη Miley Cyrus, καθώς σπάει μια μακρά περίοδο αναμονής από την εποχή που το Bangerz κυριαρχούσε στα παγκόσμια ραδιόφωνα. Η ίδια αποδεικνύει ότι ξέρει να ανανεώνεται και να οδηγεί τις τάσεις της μουσικής βιομηχανίας.

Η συνεργασία με τον Mert Alas και το Model/Actriz

Η συνάντηση της pop κουλτούρας με την υψηλή μόδα είναι εμφανής σε κάθε πλάνο του νέου βίντεο, χάρη στη ματιά του Mert Alas. Η παρουσία του Cole Haden από τους Model/Actriz προσθέτει μια underground αισθητική που απογειώνει το τελικό αποτέλεσμα. Η χημεία όλων των συντελεστών στην οθόνη δημιουργεί μια ακαταμάχητη οπτική εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τα όρια των σύγχρονων μουσικών βιντεοκλίπ.

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