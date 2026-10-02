Μουσικά Νέα 02.10.2026

«Dance With Me»: Bruno Mars και Karol G ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό music video

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Ο Bruno Mars επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο music video για το «Dance With Me», έχοντας ξανά στο πλευρό του την Karol G
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το music video του Bruno Mars και της Karol G για το τραγούδι «Dance With Me».
  • Το video απεικονίζει τον Bruno Mars να επικοινωνεί με την Karol G από έναν τηλεφωνικό θάλαμο.
  • Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης επιτυχίας τους στο τραγούδι «Still».
  • Ο Bruno Mars συνεχίζει την περιοδεία του «The Romantic Tour» σε διάφορες πόλεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Bruno Mars παρουσίασε την (προηχογραφημένη) live εκτέλεση του τραγουδιού «Dance With Me» στα MTV Video Music Awards, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έδωσε στη δημοσιότητα και το οπτικό υλικό του κομματιού. Στο νέο video, ο Bruno Mars, ενσαρκώνοντας τον «Romantic» χαρακτήρα του, τραγουδά από ένα απομονωμένο τηλεφωνικό θάλαμο στην Karol G. Η συνεργασία αυτή έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη κοινή τους επιτυχία στο τραγούδι «Still», το οποίο κυκλοφόρησε η Karol G.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Το music video ξεκινά με τον Bruno Mars να βρίσκεται μέσα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο, πραγματοποιώντας μια συγκινητική «παρηγοριά» στην Karol G. Μετά το τέλος της κλήσης, ο καλλιτέχνης, συνοδευόμενος από τη χορωδία εγχόρδων του, εμφανίζεται έξω από το μπαλκόνι της Karol G. Το video κορυφώνεται με την τελική τους επανένωση. Μια ιδιαίτερη, μετα-αναφορική στιγμή λαμβάνει χώρα όταν μια φωτογραφία των δύο καλλιτεχνών μαζί, που υποδηλώνει την κοινή ιστορία των χαρακτήρων τους, αποκαλύπτεται ότι είναι η ίδια εικόνα που κοσμεί το εξώφυλλο του τραγουδιού «Still».

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Η πρόσφατη εμφάνιση του Bruno Mars στα VMAs, όπου ήταν υποψήφιος για 8 βραβεία, τον βρήκε να κερδίζει ένα βραβείο Moon Person για το τραγούδι «I Just Might» στην κατηγορία Best R&B. Παρότι ήταν υποψήφιος και για Video of the Year και Album of the Year, έχασε στις δύο αυτές κατηγορίες από την Taylor Swift και τη Madonna αντίστοιχα.

Η περιοδεία του Bruno Mars, «The Romantic Tour», συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο με την έναρξη μιας τετραήμερης παραμονής στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες. Μετά από αυτή τη στάση, ο καλλιτέχνης θα πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις, όπως η Santa Clara της Καλιφόρνια, το Vancouver της Βρετανικής Κολομβίας και η Πόλη του Μεξικού.

Ο Bruno Mars σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την κορυφή του Billboard 200 με το άλμπουμ The Romantic.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Karol G με εντυπωσιακό μακιγιάζ και κεντημένο μπούστο, γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού «BbY WOW».
https://www.instagram.com/karolg/

Η δυναμική συνεργασία μεταξύ του Bruno Mars και της Karol G δεν είναι η πρώτη τους, καθώς οι δυο τους έχουν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν, εντυπωσιάζοντας το κοινό. Η χημεία τους επί σκηνής και η απήχηση των κοινών τους τραγουδιών επιβεβαιώνουν τη μουσική τους συμβατότητα.

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BRUNO MARS Karol G New Video Clip
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