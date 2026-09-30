Celeb World 30.09.2026

Drake: Η νέα αλυσίδα Cash Money αξίας εκατομμυρίων που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Ο Drake αποκάλυψε μια νέα, εντυπωσιακή αλυσίδα από πλατίνα, ένα δώρο από τον Birdman, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Drake αποκάλυψε μια νέα αλυσίδα από πλατίνα με το λογότυπο της Cash Money Records, δώρο από τον Birdman.
  • Ο ράπερ έκανε έμμεσες αναφορές σε προηγούμενες αγορές κοσμημάτων από δημοπρασίες.
  • Υπονοεί ότι τα κοσμήματα ανήκουν στην "οικογένεια" και δεν μπορούν να αγοραστούν.
  • Ο Drake ανακοίνωσε επίσης την κυκλοφορία ακυκλοφόρητων τραγουδιών του σε πλατφόρμες streaming.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake, ο παγκοσμίου φήμης ράπερ από το Τορόντο, συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους θαυμαστές του, αυτή τη φορά επιδεικνύοντας ένα νέο, πολυτελές κόσμημα. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Kick, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε μια εντυπωσιακή αλυσίδα από πλατίνα, με το διακριτικό του θρυλικού label Cash Money Records. Η αλυσίδα αυτή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, αποτελεί δώρο από τον ιδρυτή του label, Birdman, σηματοδοτώντας μια νέα προσθήκη στη λαμπερή του συλλογή κοσμημάτων.

Ο Drake με κίτρινο μπλουζάκι και τζιν στο Τορόντο, μετά την εμφάνισή του για το τραγούδι «Iceman».
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Καθώς απολάμβανε ένα κοκτέιλ και συνομιλούσε με τους θεατές, ο Drake έκανε αναφορά στον φίλο του, κωμικό BenDaDonnn, ο οποίος συμμετείχε επίσης στη ζωντανή μετάδοση, εστιάζοντας στο gambling με το Stake. Ο ράπερ, εμφανώς υπερήφανος για το νέο του απόκτημα, δήλωσε απευθυνόμενος στο chat: «Shout out to BenDaDonnn. Shout out to me too, what do you mean? What do you mean? Birdman, platinum, Cash Money».

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Η αιχμή των δηλώσεών του, ωστόσο, ήρθε όταν έκανε μια έμμεση αναφορά σε προηγούμενες αντιπαραθέσεις, λέγοντας: «Τι, τρελαθήκατε; Νομίζετε ότι μπορείτε να αγοράσετε τα δικά μας κειμήλια, όπως εμείς αγοράζουμε τα δικά σας; Όχι, είναι στην οικογένεια, ανόητοι. Τι έχετε πάθει;» Αυτή η δήλωση φαίνεται να υπονοεί τις αγορές κοσμημάτων του Drake από δημοπρασίες, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων που ανήκαν στον Pharrell Williams, γεγονός που είχε προκαλέσει συζητήσεις.

Ο Drake εμφανίζεται στη σκηνή με αμάνικο γιλέκο, μετά την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «FOMO».
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, ο Drake είχε αγοράσει μια σειρά από κοσμήματα του Pharrell Williams σε δημοπρασία, τα οποία στη συνέχεια είχε παρουσιάσει στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Jumbotron Sh– Poppin». Επιπλέον, σε στίχους του για το τραγούδι «Meltdown» του Travis Scott, είχε αναφέρει ότι τα είχε λιώσει, ενώ τα είχε προβάλει ξανά στο βίντεο κλιπ του «Family Matters». Ο ίδιος ο Pharrell Williams, σε συνέντευξή του στο GQ, είχε αναφερθεί σε αυτά τα αντικείμενα ως «artifacts», τονίζοντας ότι, παρά τις αντιπαραθέσεις, ο Drake είναι ουσιαστικά ένας θαυμαστής της μουσικής και της ιστορίας της.

Ο Drake φοράει γυαλιά και κολιέ με διαμάντια, ενώ γιορτάζει τα γενέθλιά του και αποκαλύπτει την επιθυμία του.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Πέρα από τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις και τις δηλώσεις του, ο Drake είχε επίσης ανακοινώσει κατά τη διάρκεια μιας από τις προηγούμενες ζωντανές μεταδόσεις του ότι ορισμένα ακυκλοφόρητα τραγούδια από το σύντομο φιλμ του «FOMO» θα γίνονταν διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες streaming. «Go watch FOMO. It’s a bunch of songs coming to streaming on Thursday,» είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «So, all the songs that you guys have been asking [about]. Well, not all of them. Enough of them are coming on Thursday. That’s it». Η νέα αλυσίδα του Drake αποτελεί ένα ακόμα σύμβολο της επιτυχίας και της θέσης του στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, ενώ οι δηλώσεις του συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις και αναλύσεις.

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