Florence Pugh: Πώς ο Tom Holland «άνοιξε την πόρτα» για τον ρόλο της στο «Spider-Man: Brand New Day»

Η Florence Pugh αποκάλυψε ότι η προώθηση του Tom Holland ήταν καθοριστική για τη συμμετοχή της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel

Με μια ματιά Η Florence Pugh δήλωσε ότι ο Tom Holland άνοιξε τον δρόμο για τον ρόλο της στο «Spider-Man: Brand New Day».

Ο Holland είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστεί με την Pugh και τον χαρακτήρα της, Yelena Belova.

Η δήλωση του Holland πυροδότησε το ενδιαφέρον των φαν για τη συμμετοχή της Pugh στο MCU.

Η Pugh θα εμφανιστεί επίσης στα «Dune: Part Three» και «Avengers: Doomsday». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Florence Pugh αποκάλυψε σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» ότι η συμμετοχή της στο «Spider-Man: Brand New Day» οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Tom Holland. Η ηθοποιός, που ενσαρκώνει την Yelena Belova, εξήγησε ότι η ιδέα να ενταχθεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, και συγκεκριμένα στο franchise του Spider-Man, ξεκίνησε από μια δήλωση του Holland πριν από χρόνια.

Η Pugh ανέφερε ότι όταν η Yelena Belova πρωτοεμφανίστηκε στο «Black Widow», ο χαρακτήρας της δεν ήταν τόσο ευρέως γνωστός όσο άλλοι υπερήρωες. Ωστόσο, ο Tom Holland, σε μια εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί για μια προηγούμενη ταινία του, ρωτήθηκε για το ποιον θα ήθελε να έχει συμπρωταγωνιστή στην επόμενη ταινία του.

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Εκείνος, απαντώντας, εξέφρασε την επιθυμία του να συνεργαστεί με τη Florence Pugh και τον χαρακτήρα της, την Yelena. Αυτή η δήλωση, σύμφωνα με την Pugh, πυροδότησε το ενδιαφέρον των φαν και άνοιξε τον δρόμο για τη μελλοντική της εμπλοκή στο σύμπαν.

Η Florence Pugh έχει ενσαρκώσει την Yelena Belova από το 2021, με την πρώτη της εμφάνιση στο “Black Widow”. Έκτοτε, έχει επαναλάβει τον ρόλο στο «Thunderbolts» (2025) και στο «Spider-Man: Brand New Day» (2026). Η Yelena είναι γνωστή στο Marvel Cinematic Universe (MCU) ως μια ικανή δολοφόνος και διάδοχος της Black Widow.

Εμπορική επιτυχία και μελλοντικά σχέδια

Το «Spider-Man: Brand New Day», που έκανε πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου, έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακές εισπράξεις, φτάνοντας τα 2,49 δισεκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office. Αυτό το ποσό το καθιστά την τρίτη πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών, πίσω μόνο από το «Avatar» (2009) με 2,92 δισεκατομμύρια δολάρια και το «Avengers: Endgame» (2019) με 2,88 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Pugh σχολίασε με ενθουσιασμό την επιτυχία, λέγοντας «Μπράβο, Spidey!».

Εκτός από τη συμμετοχή της στο σύμπαν του Spider-Man, η Pugh ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Πριγκίπισσας Irulan Corrino στο «Dune: Part Three» του Denis Villeneuve, η πρεμιέρα του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου. Την ίδια ημέρα, οι κινηματογραφικοί θεατές θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν ξανά ως Yelena στο πολυαναμενόμενο «Avengers: Doomsday», τη συνέχεια του «Avengers: Endgame», σε σκηνοθεσία των Anthony και Joe Russo.

Η πορεία της Florence Pugh στο Χόλιγουντ είναι αξιοσημείωτη, με την ηθοποιό να έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ταλαντούχα πρόσωπα της γενιάς της. Η επιτυχία της στο MCU, σε συνδυασμό με τις συμμετοχές της σε άλλες μεγάλες παραγωγές, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της καριέρα.

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