Η Alyson Hannigan ποζάρει με την έφηβη κόρη της και η ομοιότητα είναι σοκαριστική

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράζεται σπάνια φωτογραφία με την έφηβη κόρη της, η οποία είναι ολοφάνερο ότι έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά της

Με μια ματιά Η Alyson Hannigan μοιράστηκε φωτογραφίες με την 14χρονη κόρη της, Keeva, στο Instagram.

Η ομοιότητα μεταξύ μητέρας και κόρης είναι εντυπωσιακή, με την Keeva να έχει κληρονομήσει τα κόκκινα μαλλιά της μητέρας της.

Η μεγαλύτερη κόρη, Satyana, είναι υπεύθυνη για το μανικιούρ της μητέρας της, αποδεικνύοντας την καλλιτεχνική της φύση.

Οι κόρες της Hannigan αρνούνται να παρακολουθήσουν τις σειρές των γονιών τους λόγω σοκ από σκηνές με άλλους συντρόφους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Alyson Hannigan ξέρει πώς να κρατά την προσωπική της ζωή προστατευμένη, αλλά όταν μοιράζεται σπάνια στιγμιότυπα με την οικογένειά της, τα σχόλια παίρνουν φωτιά. Η αγαπημένη ηθοποιός, γνωστή σε όλους μας από τους θρυλικούς ρόλους της στο «Buffy the Vampire Slayer» και το «How I Met Your Mother», ανέβασε πρόσφατα μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, με πρωταγωνίστρια την 14χρονη κόρη της, Keeva.

Σε μια από τις πιο γλυκές λήψεις της ανάρτησης, μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές σε pop-up event γνωστού brand παιχνιδιών. Εκείνο όμως που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα δεν ήταν άλλο από την εντυπωσιακή ομοιότητά τους, καθώς η νεαρή Keeva έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα-χάλκινα μαλλιά της μητέρας της, κάνοντας τις δύο τους να μοιάζουν σαν δίδυμες.

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Η καλλιτεχνική πλευρά της οικογένειας και το οικογενειακό δέσιμο

Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά, η οικογένεια Denisof-Hannigan κρύβει και άλλα ταλέντα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μεγαλύτερη κόρη της, η 17χρονη Satyana, είναι η υπεύθυνη πίσω από το εντυπωσιακό, θεματικό μανικιούρ που φορούσε στη εκδήλωση. Με περηφάνια, η ηθοποιός σχολίασε πως η κόρη της αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι η καλλιτέχνης της οικογένειας.

Η Alyson Hannigan και ο σύζυγός της, Alexis Denisof, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Buffy» και είναι παντρεμένοι από το 2003, απολαμβάνουν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιραζόμενοι σπάνια τρυφερές στιγμές, όπως οι χριστουγεννιάτικες pyjama-matching φωτογραφίες τους μπροστά από το δέντρο.

Γιατί οι κόρες της αρνούνται να βουν τις σειρές της

Παρόλο που οι γονείς τους έχουν αφήσει εποχή στην αμερικανική τηλεόραση, η επαφή των κοριτσιών με την καριέρα των γονιών τους έχει περάσει από… κύματα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως στο παρελθόν επιχείρησαν να τους δείξουν αποδεικτικά στοιχεία από τις παλιές τους δουλειές, ωστόσο ένα μικρό «ατύχημα» τα άλλαξε όλα.

Όταν τους έδειξε ένα παλιό βίντεο του συζύγου της από την εφηβεία του, όπου φλέρταρε με άλλη κοπέλα στην οθόνη, τα κορίτσια σοκαρίστηκαν. Από τότε, οι κόρες τους αρνούνται κατηγορηματικά να παρακολουθήσουν το «How I Met Your Mother» ή άλλες σειρές, επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν την ιδέα ότι οι γονείς τους είναι παντρεμένοι με άλλους στις σειρές!

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