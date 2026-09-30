Celeb News 30.09.2026

Η Alyson Hannigan ποζάρει με την έφηβη κόρη της και η ομοιότητα είναι σοκαριστική

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράζεται σπάνια φωτογραφία με την έφηβη κόρη της, η οποία είναι ολοφάνερο ότι έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Alyson Hannigan μοιράστηκε φωτογραφίες με την 14χρονη κόρη της, Keeva, στο Instagram.
  • Η ομοιότητα μεταξύ μητέρας και κόρης είναι εντυπωσιακή, με την Keeva να έχει κληρονομήσει τα κόκκινα μαλλιά της μητέρας της.
  • Η μεγαλύτερη κόρη, Satyana, είναι υπεύθυνη για το μανικιούρ της μητέρας της, αποδεικνύοντας την καλλιτεχνική της φύση.
  • Οι κόρες της Hannigan αρνούνται να παρακολουθήσουν τις σειρές των γονιών τους λόγω σοκ από σκηνές με άλλους συντρόφους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Alyson Hannigan ξέρει πώς να κρατά την προσωπική της ζωή προστατευμένη, αλλά όταν μοιράζεται σπάνια στιγμιότυπα με την οικογένειά της, τα σχόλια παίρνουν φωτιά. Η αγαπημένη ηθοποιός, γνωστή σε όλους μας από τους θρυλικούς ρόλους της στο «Buffy the Vampire Slayer» και το «How I Met Your Mother», ανέβασε πρόσφατα μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, με πρωταγωνίστρια την 14χρονη κόρη της, Keeva.

https://www.instagram.com/alysonhannigan/?hl=el
https://www.instagram.com/alysonhannigan/?hl=el

Σε μια από τις πιο γλυκές λήψεις της ανάρτησης, μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές σε pop-up event γνωστού brand παιχνιδιών. Εκείνο όμως που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα δεν ήταν άλλο από την εντυπωσιακή ομοιότητά τους, καθώς η νεαρή Keeva έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα-χάλκινα μαλλιά της μητέρας της, κάνοντας τις δύο τους να μοιάζουν σαν δίδυμες.

Διάβασε επίσης: Ο Ηλίας Βρεττός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Η γλυκιά ανακοίνωση στο Instagram

Η καλλιτεχνική πλευρά της οικογένειας και το οικογενειακό δέσιμο

Πέρα από τα κοινά χαρακτηριστικά, η οικογένεια Denisof-Hannigan κρύβει και άλλα ταλέντα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μεγαλύτερη κόρη της, η 17χρονη Satyana, είναι η υπεύθυνη πίσω από το εντυπωσιακό, θεματικό μανικιούρ που φορούσε στη εκδήλωση. Με περηφάνια, η ηθοποιός σχολίασε πως η κόρη της αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι η καλλιτέχνης της οικογένειας.

https://www.instagram.com/alysonhannigan/?hl=el
https://www.instagram.com/alysonhannigan/?hl=el

Η Alyson Hannigan και ο σύζυγός της, Alexis Denisof, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Buffy» και είναι παντρεμένοι από το 2003, απολαμβάνουν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιραζόμενοι σπάνια τρυφερές στιγμές, όπως οι χριστουγεννιάτικες pyjama-matching φωτογραφίες τους μπροστά από το δέντρο.

Γιατί οι κόρες της αρνούνται να βουν τις σειρές της

Παρόλο που οι γονείς τους έχουν αφήσει εποχή στην αμερικανική τηλεόραση, η επαφή των κοριτσιών με την καριέρα των γονιών τους έχει περάσει από… κύματα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως στο παρελθόν επιχείρησαν να τους δείξουν αποδεικτικά στοιχεία από τις παλιές τους δουλειές, ωστόσο ένα μικρό «ατύχημα» τα άλλαξε όλα.

https://www.instagram.com/alysonhannigan/?hl=el
https://www.instagram.com/alysonhannigan/?hl=el

Όταν τους έδειξε ένα παλιό βίντεο του συζύγου της από την εφηβεία του, όπου φλέρταρε με άλλη κοπέλα στην οθόνη, τα κορίτσια σοκαρίστηκαν. Από τότε, οι κόρες τους αρνούνται κατηγορηματικά να παρακολουθήσουν το «How I Met Your Mother» ή άλλες σειρές, επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν την ιδέα ότι οι γονείς τους είναι παντρεμένοι με άλλους στις σειρές!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Alyson Hannigan ΚΟΡΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 μέρη στην Ελλάδα που θα σε κάνουν να νιώσεις ότι έφυγες στο εξωτερικό

5 μέρη στην Ελλάδα που θα σε κάνουν να νιώσεις ότι έφυγες στο εξωτερικό

30.09.2026
Επόμενο
Η Rihanna έκλεψε τις εντυπώσεις στο Παρίσι: Το ανατρεπτικό style στην Εβδομάδα Μόδας που τράβηξε τα βλέμματα

Η Rihanna έκλεψε τις εντυπώσεις στο Παρίσι: Το ανατρεπτικό style στην Εβδομάδα Μόδας που τράβηξε τα βλέμματα

30.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Damiano David – Dove Cameron: Ο ονειρικός γάμος στην Τοσκάνη που έμοιαζε βγαλμένος από παραμύθι
Celeb News

Damiano David – Dove Cameron: Ο ονειρικός γάμος στην Τοσκάνη που έμοιαζε βγαλμένος από παραμύθι

30.09.2026
Η Kim Kardashian υπέγραψε πάνω σε μια συλλεκτική Birkin αξίας χιλιάδων δολαρίων
Celeb News

Η Kim Kardashian υπέγραψε πάνω σε μια συλλεκτική Birkin αξίας χιλιάδων δολαρίων

30.09.2026
Dolly Parton: Το όνειρο που πρόλαβε να πραγματοποιήσει λίγο πριν φύγει από τη ζωή
Celeb News

Dolly Parton: Το όνειρο που πρόλαβε να πραγματοποιήσει λίγο πριν φύγει από τη ζωή

30.09.2026
Blake Lively: Απομακρύνει την επί χρόνια συνεργάτιδά της μετά το σκάνδαλο με τον Justin Baldoni
Celeb News

Blake Lively: Απομακρύνει την επί χρόνια συνεργάτιδά της μετά το σκάνδαλο με τον Justin Baldoni

30.09.2026
«Ακόμα είμαι σε σοκ»: Τι λέει η Megan Thee Stallion για τον απότομο χωρισμό από τον Klay Thompson
Celeb News

«Ακόμα είμαι σε σοκ»: Τι λέει η Megan Thee Stallion για τον απότομο χωρισμό από τον Klay Thompson

30.09.2026
Η Gwyneth Paltrow γιορτάζει 8 χρόνια γάμου με τον Brad Falchuk
Celeb World

Η Gwyneth Paltrow γιορτάζει 8 χρόνια γάμου με τον Brad Falchuk

30.09.2026
Ο Ηλίας Βρεττός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Η γλυκιά ανακοίνωση στο Instagram
Celeb News

Ο Ηλίας Βρεττός θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Η γλυκιά ανακοίνωση στο Instagram

30.09.2026
Tom Cruise: Ο θρύλος του σινεμά χορεύει στο «The Jennifer Hudson Show»
Celeb News

Tom Cruise: Ο θρύλος του σινεμά χορεύει στο «The Jennifer Hudson Show»

30.09.2026
Presley Gerber: Σοκάρει το βίντεο από την κλινική αποτοξίνωσης μία μέρα πριν τον θάνατό του
Celeb News

Presley Gerber: Σοκάρει το βίντεο από την κλινική αποτοξίνωσης μία μέρα πριν τον θάνατό του

30.09.2026
Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…