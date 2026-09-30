Η Gwyneth Paltrow γιορτάζει 8 χρόνια γάμου με τον Brad Falchuk

Με μια ματιά Η Gwyneth Paltrow και ο Brad Falchuk γιόρτασαν την 8η επέτειο του γάμου τους.

Η ηθοποιός μοιράστηκε προσωπικές στιγμές τους στο Instagram για την επέτειο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2010 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς "Glee".

Η Paltrow έχει περιγράψει τον γάμο της με τον Falchuk ως "πραγματικά ξεχωριστό" και "διασκεδαστικό". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Gwyneth Paltrow και ο σύζυγός της, Brad Falchuk, γιόρτασαν την όγδοη επέτειο του γάμου τους, με την ηθοποιό να μοιράζεται μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Η 54χρονη βραβευμένη με Όσκαρ σταρ, παντρεμένη με τον τηλεοπτικό σεναριογράφο, σκηνοθέτη και παραγωγό από το 2018, θέλησε να τιμήσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα δημοσιεύοντας μια συλλογή από προσωπικές στιγμές τους.

Η γνωριμία του ζευγαριού χρονολογείται στο 2010, όταν η Paltrow εμφανίστηκε ως αναπληρώτρια δασκάλα Holly Holliday στην επιτυχημένη σειρά Glee, την οποία συνδημιούργησε ο Falchuk. Εκείνη την περίοδο, η Paltrow ήταν παντρεμένη με τον Chris Martin των Coldplay, ενώ ο Falchuk με την παραγωγό Suzanne Bukinik. Μετά τους χωρισμούς τους, το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει διακριτικά τον Αύγουστο του 2014, δημοσιοποιώντας τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2015 σε ένα πάρτι για τα 50α γενέθλια του Robert Downey Jr., στενού φίλου και συμπρωταγωνιστή της Paltrow. Ο αρραβώνας τους έγινε κρυφά το 2017, και ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στα Hamptons το 2018.

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Η Gwyneth Paltrow συνόδευσε την ανάρτησή της με τον απλό αριθμό «8», ενώ ως μουσικό υπόβαθρο επέλεξε το τραγούδι «Dream Baby Dream» του Bruce Springsteen. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τρεις φωτογραφίες που αποτυπώνουν την πορεία της σχέσης τους: η πρώτη τους δείχνει να περπατούν χέρι-χέρι σε ένα μονοπάτι, η δεύτερη τους βρίσκει να χαμογελούν σε έναν ηλιόλουστο κήπο, και η τρίτη είναι ένα ρομαντικό βίντεο όπου βολτάρουν αγκαλιασμένοι σε παραλία, με τον Falchuk να φιλάει την Paltrow στο κεφάλι.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, η Paltrow έχει εκφράσει την αφοσίωσή της στον σύζυγό της, περιγράφοντας τον γάμο τους ως «πραγματικά ξεχωριστό». Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λατρεύω τον άντρα μου. Είναι εξαιρετικός και βαθιά ευγενικός. Νιώθω ότι είναι κι αυτός πραγματικά ίσος μου. Και με ωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Μου αρέσει πολύ που είμαι παντρεμένη. Είναι διασκεδαστικό». Η ίδια έχει περιγράψει τον γάμο τους ως «πολύ μικρό», με την παρουσία κυρίως παλιών φίλων από τα σχολικά τους χρόνια.

Η γιορτή της επετείου έρχεται σε μια περίοδο που η Gwyneth Paltrow συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στον χώρο της ψυχαγωγίας και της επιχειρηματικότητας, με τον σύζυγό της να παραμένει στο πλευρό της.

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