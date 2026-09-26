Cinema 26.09.2026

Άλλαξε η ημερομηνία πρεμιέρας του «Gremlins 3» – Πότε θα δούμε την ταινία

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Το «Gremlins 3» καθυστερεί, καθώς η Warner Bros. μετέθεσε την πρεμιέρα της ταινίας από τον Νοέμβριο του 2027 για τον Οκτώβριο του 2028
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η πρεμιέρα του «Gremlins 3» μετατέθηκε από 19 Νοεμβρίου 2027 σε 6 Οκτωβρίου 2028.
  • Η αλλαγή δίνει περισσότερο χρόνο στην παραγωγή για την ολοκλήρωση της ταινίας.
  • Η ιδέα για την τρίτη ταινία είχε ανακοινωθεί αρχικά το 2025 από τον CEO της Warner Bros. Discovery.
  • Στην παραγωγή συμμετέχουν γνωστά ονόματα όπως ο Steven Spielberg και ο Chris Columbus.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των αγαπημένων πλασμάτων της Warner Bros., «Gremlins 3», αντιμετωπίζει μια μικρή καθυστέρηση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα της ταινίας, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2027, μετατίθεται για τις 6 Οκτωβρίου 2028. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο κινηματογραφικό ημερολόγιο της εταιρείας, δίνοντας περισσότερο χρόνο στην παραγωγή να ολοκληρωθεί.

GREMLINS 3 Official Teaser
GREMLINS 3 Official Teaser

Η ανακοίνωση της καθυστέρησης έρχεται μετά από ένα διάστημα αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία της παραγωγής. Η ιδέα για την τρίτη ταινία της σειράς «Gremlins» είχε αποκαλυφθεί αρχικά από τον David Zaslav, CEO και πρόεδρο της Warner Bros. Discovery, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης επενδυτών το 2025. Η επιστροφή της σειράς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η πρώτη ταινία του 1984, “Gremlins”, είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της κινηματογραφικής βαθμολογίας PG-13.

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Η αρχική ταινία, ένα είδος horror-comedy, διηγούνταν την ιστορία του Billy, ενός νεαρού αγοριού που αποκτά ένα χαριτωμένο, γούνινο αλλά μυστηριώδες πλάσμα, το Mogwai. Η φιλία τους δοκιμάζεται από δύο αυστηρούς κανόνες: ποτέ να μην βρέχεται το Mogwai και ποτέ να μην ταΐζεται μετά τα μεσάνυχτα.

GREMLINS 3 Official Teaser
GREMLINS 3 Official Teaser

Φυσικά, οι κανόνες παραβιάζονται, οδηγώντας στην εμφάνιση των Gremlins, τα οποία πολλαπλασιάζονται και προκαλούν χάος στην πόλη κατά τη διάρκεια των γιορτών. Η ταινία αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 212 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με έναν προϋπολογισμό μόλις 11 εκατομμυρίων. Η συνέχεια, «Gremlins 2: The New Batch», κυκλοφόρησε το 1990 και, αν και απέσπασε μόνο 41 εκατομμύρια δολάρια, έχει αναγνωριστεί πλέον ως cult classic.

Η Δημιουργική Ομάδα Πίσω από το «Gremlins 3»

Η νέα ταινία αναμένεται να φέρει πίσω γνώριμα ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου. Ο Steven Spielberg επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με την Eleanor Columbus της Maiden Voyage. Ο Chris Columbus, σκηνοθέτης του «Harry Potter», αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, ενώ το σενάριο υπογράφει η Hannah Marks, βασισμένο σε αρχικό προσχέδιο των Chris Columbus, Zach Lipovsky και Adam Stein.

Στιγμιότυπο από την ταινία Gremlins με τον Zach Galligan.
www.imdb.com

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Kristie Macosko Krieger και η Holly Bario υπό την αιγίδα της Amblin Entertainment, καθώς και οι Michael Barnathan και Mark Radcliffe της 26th Street Pictures. Ωστόσο, επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή και το καστ της ταινίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

ταινίες των 80s
imdb

Η μεταφορά της ημερομηνίας κυκλοφορίας στο 2028 δίνει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την τελική διαμόρφωση της ταινίας, με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία αντάξια της κληρονομιάς της σειράς.

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Gremlins ΤΑΙΝΙΑ
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