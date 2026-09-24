Το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός του φθινοπώρου: Όλες οι λεπτομέρειες για τη 13η σεζόν του «American Horror Story»

Ο Ryan Murphy συγκεντρώνει ξανά το αρχικό καστ σε μια επική σεζόν-φόρο τιμής που υπόσχεται να ξυπνήσει τους πιο σκοτεινούς σου εφιάλτες

Με μια ματιά Η 13η σεζόν του "American Horror Story" θα είναι ένα "greatest hits" με εμβληματικούς ηθοποιούς.

Η πρεμιέρα της 13ης σεζόν είναι στις 24 Σεπτεμβρίου, με τρία επεισόδια μαζί.

Η σεζόν αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία της σειράς, συνδυάζοντας παλιούς και νέους χαρακτήρες.

Η 13η σεζόν θα προβάλλεται στο FX και στο Hulu, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της πριν το Halloween. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι λάτρης του ατμοσφαιρικού τρόμου και της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, τότε γνωρίζεις πολύ καλά ότι η επιστροφή του «American Horror Story» δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα τηλεοπτική πρεμιέρα, αλλά ένα πραγματικό πολιτισμικό γεγονός. Η πολυαγαπημένη σειρά ανθολογίας των Ryan Murphy και Brad Falchuk επιστρέφει για τη 13η – και εξαιρετικά σημαδιακή – σεζόν της, φέρνοντας μαζί της μια ανεπανάληπτη δόση νοσταλγίας και τρόμου.

Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί αποφάσισαν να χαρίσουν στο κοινό ένα «greatest hits» εγχειρημα, συγκεντρώνοντας ξανά τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς που αγαπήσαμε στις προηγούμενες 12 σεζόν, όπως ο Evan Peters, η Sarah Paulson, η Angela Bassett, η Kathy Bates, η Emma Roberts και φυσικά η θρυλική Jessica Lange, χωρίς την οποία η σεζόν αυτή ενδεχομένως να μην είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. Με 13 ολοκαίνουργια ημίωρα επεισόδια να ετοιμάζονται να κατακλύσουν τις οθόνες μας μέσα σε ένα συμπυκνωμένο διάστημα πέντε εβδομάδων, η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο.

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Η μεγάλη πρεμιέρα και η δομή της 13ης σεζόν

Η αυλαία για το «American Horror Story: season 13» ανοίγει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ET (18:00 PT). Η παραγωγή αποφάσισε να προσφέρει στο κοινό μια μαραθώνια εμπειρία θέασης, καθώς η πρεμιέρα περιλαμβάνει τρία ολόκληρα επεισόδια στη σειρά. Σύμφωνα με τον Ryan Murphy, αυτή η σεζόν αποτελεί έναν μοναδικό φόρο τιμής σε ολόκληρη την ιστορία της σειράς, συνδυάζοντας γνώριμους χαρακτήρες, τοποθεσίες και ατμόσφαιρες από το παρελθόν με νέες, ανεξερεύνητες απειλές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολής των επεισοδίων

Τα 13 επεισόδια της σεζόν θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη, με διπλά ή τριπλά επεισόδια, ολοκληρώνοντας τον κύκλο τους ακριβώς πάνω στο Halloween.

24 Σεπτεμβρίου: Επεισόδιο 1 «13», Επεισόδιο 2 «1:13 AM» και Επεισόδιο 3 «Rauhnacht»

Επεισόδιο 1 «13», Επεισόδιο 2 «1:13 AM» και Επεισόδιο 3 «Rauhnacht» 1 Οκτωβρίου: Επεισόδιο 4 «Is That All There Is?», Επεισόδιο 5 «Date Night» και Επεισόδιο 6 «The Return of Devil’s Night»

Επεισόδιο 4 «Is That All There Is?», Επεισόδιο 5 «Date Night» και Επεισόδιο 6 «The Return of Devil’s Night» 8 Οκτωβρίου: Επεισόδια 7 και 8

Επεισόδια 7 και 8 15 Οκτωβρίου: Επεισόδια 9 και 10

Επεισόδια 9 και 10 22 Οκτωβρίου: Επεισόδια 11 και 12

Επεισόδια 11 και 12 29 Οκτωβρίου: Επεισόδιο 13

Πού μπορείς να παρακολουθήσεις τη σειρά

Τα νέα επεισόδια του «American Horror Story» θα προβάλλονται ταυτόχρονα στο τηλεοπτικό δίκτυο FX και στην πλατφόρμα streaming Hulu. Για εσένα που θέλεις να φρεσκάρεις τη μνήμη σου ή να κάνεις ένα γρήγορο marathon πριν την πρεμιέρα, όλες οι προηγούμενες 12 σεζόν της σειράς είναι ήδη διαθέσιμες για streaming στον κατάλογο του Hulu.

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