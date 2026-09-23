Cinema 23.09.2026

«Reasonable Doubt»: Το trailer της 4ης σεζόν που μάς άφησε με το στόμα ανοιχτό

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Το νέο, καθηλωτικό τρέιλερ της τέταρτης σεζόν του «Reasonable Doubt» στο Hulu αποκαλύπτει τη δραματική μάχη της Jax
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Jax βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό, με την οικογένεια και τους φίλους της να ελπίζουν για την ανάρρωσή της.
  • Η Monica κατηγορείται για την επίθεση, θέτοντας τις βάσεις για έναν κύκλο εκδίκησης και δικαιοσύνης.
  • Η απουσία της Jax προκαλεί χάος στην επαγγελματική της ζωή, με την παλιά της εταιρεία να προσπαθεί να της αποσπάσει πελάτες.
  • Η νέα σεζόν εστιάζει στην επιβίωση, την αποκάλυψη της αλήθειας και την ανοικοδόμηση της ζωής και της καριέρας της Jax υπό πίεση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πολυαναμενόμενο τρέιλερ για την τέταρτη σεζόν της δραματικής σειράς «Reasonable Doubt» του Hulu μόλις κυκλοφόρησε, ρίχνοντας φως στο σοκαριστικό φινάλε της προηγούμενης σεζόν και αποκαλύπτοντας την κεντρική φιγούρα πίσω από την αιματηρή επίθεση. Η Jax, η δυναμική πρωταγωνίστης, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς δίνει τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, συνδεδεμένη με μηχανές υποστήριξης σε νοσοκομειακό κρεβάτι, μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε. Στο πλευρό της βρίσκονται τα αγαπημένα της πρόσωπα, όπως ο σύζυγός της Lewis Stewart και ο Corey Cash, εκφράζοντας την ακλόνητη ελπίδα και την επιθυμία τους να τη δουν να νικάει αυτή τη δοκιμασία.

reasonable_hub_trailer
https://www.instagram.com/reasonabledoubthulu/

Η απουσία της έχει προκαλέσει αναπόφευκτα χάος στην επαγγελματική της ζωή, καθώς η παλιά της εταιρεία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την ευάλωτη θέση της για να της αποσπάσει πελάτες. Μέσα από το τρέιλερ, ο Cory στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ανησυχίας αλλά και ανυποχώρητης αποφασιστικότητας, τονίζοντας πως αυτή η δοκιμασία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το τέλος της ιστορίας της. Η επίθεση εναντίον της αποδίδεται στη Monica, η οποία την κατηγορεί ευθέως για την καταστροφή της καριέρας και της φήμης της, προμηνύοντας έναν σκληρό κύκλο συνεπειών και απονομής δικαιοσύνης.

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Η νέα σεζόν, η οποία κάνει πρεμιέρα με τρία επεισόδια στις 6 Οκτωβρίου και συνεχίζεται με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται ολοκληρωτικά στην επιβίωση, στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην επίπονη ανοικοδόμηση υπό ασφυκτική πίεση. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η βίαιη επίθεση συγκλονίζει τα θεμέλια της οικογένειας της Jax και της νεοσύστατης δικηγορικής της εταιρείας, ειδικά καθώς ο πιο πιστός πελάτης της βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης στα μέσα ενημέρωσης. Η The Stewart Firm μπαίνει στο στόχαστρο μιας μάχης υψηλού ρίσκου, όπου κάθε κίνηση ακροβατεί ανάμεσα στην επιβίωση και την πλήρη κατάρρευση.

reasonable_doubt
https://www.instagram.com/reasonabledoubthulu/

Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της σειράς είναι η Raamla Mohamed Hunter, ενώ στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκονται καταξιωμένα ονόματα όπως η Kerry Washington για τη Simpson Street και ο Larry Wilmore για τη Wilmore Films. Η σειρά, που προέρχεται από την Onyx Collective και παράγεται από την 20th Television της Disney, υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό σε μια σεζόν όπου η θλίψη, η πίεση και η ανάγκη για αναγέννηση δοκιμάζουν τα όρια όλων των χαρακτήρων.

Κεντρική Εικόνα: @reasonabledoubthulu

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Reasonable Doubt Αποκάλυψη ΜΑΧΗ νέα σεζόν ΤΡΕΙΛΕΡ
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