«Coven Academy»: Όλα όσα ξέρουμε για τη νέα supernatural σειρά της Disney

Η νέα εφηβική σειρά φαντασίας «Coven Academy» έρχεται τον φετινό Οκτώβριο στην πλατφόρμα του Disney+ και υπόσχεται να γίνει η απόλυτη εμμονή

Με μια ματιά Η σειρά «Coven Academy» κάνει πρεμιέρα στις 1 Οκτωβρίου στο Freeform και θα είναι διαθέσιμη σε Disney+ και Hulu.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα ελίτ οικοτροφείο μαγείας στη Νέα Ορλεάνη, με σκληρούς κανόνες και επικίνδυνα μυστικά.

Η πλοκή επικεντρώνεται σε τρεις νεαρές μάγισσες και τους συμμαθητές τους, αντιμετωπίζοντας αρχαίους πολέμους και απαγορευμένα ειδύλλια.

Η πρωταγωνίστρια Briar προσπαθεί να τιθασεύσει τις δυνάμεις της και μπλέκεται σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σου λείπουν οι σειρές που συνδυάζουν το υπερφυσικό στοιχείο, την αγωνία των εφηβικών χρόνων και την ακαταμάχητη αισθητική ενός ελίτ οικοτροφείου, τότε ετοιμάσου να προσθέσεις μια νέα παραγωγή στη watch-list σου. Η Disney κυκλοφόρησε το επίσημο trailer για το «Coven Academy», τη νέα supernatural teen σειρά του Tim Federle, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 1 Οκτωβρίου στο Freeform και θα είναι διαθέσιμη την επόμενη μέρα σε Disney+ και Hulu.

Η ιστορία μας μεταφέρει στη μαγευτική και μυστηριώδη Νέα Ορλεάνη, όπου το «Coven Academy» λειτουργεί ως ένα ελίτ οικοτροφείο μαγείας. Εκεί, οι κανόνες είναι σκληροί: η δύναμη αποτελεί νόμισμα, τα μυστικά είναι θανατηφόρα και η έλξη μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη παγίδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται 3 νεαρές μάγισσες και οι επικίνδυνα γοητευτικοί warlock συμμαθητές τους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με αρχαίους υπερφυσικούς πολέμους, απαγορευμένα ειδύλλια και προσωπικές αναζητήσεις.

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Το trailer, το οποίο συνοδεύεται από τον ρυθμό της τεράστιας επιτυχίας της Olivia Rodrigo «Brutal», μας δίνει μια πρώτη δυνατή γεύση από τις δοκιμασίες της πρωταγωνίστριας Briar. Η ηρωίδα προσπαθεί να τιθασεύσει τις νεοανακαλυφθείσες δυνάμεις της ως μάγισσα, ενώ παράλληλα βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα παθιασμένο και τρικυμιώδες ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στον Jake και τον Ollie. Καθώς η πλοκή ξεδιπλώνεται, η παρέα πρέπει να αποφασίσει πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να προστατεύσει την πόλη της, αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό.

Το cast και οι xαρακτήρες

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν ταλαντούχοι νέοι ηθοποιοί, πλαισιωμένοι από πιο γνωστές παρουσίες της τηλεόρασης. Η Malina Pauli Weissman πρωταγωνιστεί ως Briar, μια δυναμική και ανεξάρτητη Νεοϋορκέζα που ανακαλύπτει ότι είναι μάγισσα, δίπλα στον Malachi Barton στον ρόλο του Jake, ενός μαγνητικού warlock με μια σκοτεινή και επικίνδυνη πλευρά.

Στην παρέα προστίθεται ο Louis Thresher ως Ollie, ένας πεινασμένος και φρεσκομεταμορφωμένος βρικόλακας, η Jordan Leftwich ως Sasha, μια μαθήτρια με ισχυρή ενσυναίσθηση και ικανότητα ανάγνωσης σκέψεων, καθώς και η Ora Duplass ως Tegan, μια αντισυμβατική μάγισσα που παίζει με τον χρόνο. Στον ρόλο της Miss Graves, της επιβλητικής και εκθαμβωτικής διευθύντριας της σχολής, συναντάμε την Tiffani Thiessen. Επιπλέον, στη σειρά εμφανίζεται ως special guest star ο Devon Sawa ως κ. Cole, ένας ιδιοφυής και χαρισματικός καθηγητής μαγείας, ενώ το recurring cast πλαισιώνεται από τους Swayam Bhatia, Brendon Tremblay και Keegan Connor Tracy.

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