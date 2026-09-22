Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

Αφήνουμε πίσω τις φαρδιές γραμμές και υποδεχόμαστε τα εφαρμοστά, κομψά jackets που αγκαλιάζουν τη σιλουέτα και ορίζουν τη μόδα του φετινού φθινοπώρου

Με μια ματιά Το φθινόπωρο του 2026 φέρνει στροφή προς εφαρμοστά, θηλυκά jackets, αντικαθιστώντας τα oversized.

Τα νέα jackets αγκαλιάζουν το σώμα, στενεύουν στη μέση και δίνουν σχήμα στις εμφανίσεις.

Συνδυάζονται με capri παντελόνια, mini φούστες, statement φούστες και τζιν για κομψά looks.

Προσφέρουν μια πιο κοφτερή, structured εναλλακτική που ανανεώνει τις φθινοπωρινές γκαρνταρόμπες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν και τα oversized blazers έχουν αποδείξει την αξία τους τα τελευταία χρόνια, το φθινόπωρο του 2026 φέρνει μια μεγάλη στροφή προς κάτι πιο θηλυκό και εφαρμοστό. Τα κομψά, close-to-the-body πανωφόρια αναδεικνύονται γρήγορα σε μία από τις βασικότερες τάσεις της σεζόν, προσφέροντας μια πιο κοφτερή, structured εναλλακτική στις φαρδιές γραμμές που κυριαρχούσαν επί σειρά ετών. Το τελικό αποτέλεσμα αποπνέει δυναμισμό και κομψότητα, χωρίς όμως να δείχνει υπερβολικά αυστηρό ή corporate, γεγονός που εξηγεί γιατί οι fashion insiders τα έχουν ήδη αγαπήσει.

Το μυστικό κρύβεται αποκλειστικά στις αναλογίες. Αντί για υπερβολικούς ώμους και χαλαρά κοψίματα, τα νέα jackets αγκαλιάζουν διακριτικά το σώμα, στενεύουν ελαφρώς στη μέση και συχνά φτάνουν μέχρι το ύψος των γοφών για ένα πιο streamlined φινίρισμα. Είτε πρόκειται για αυστηρά structured σχέδια είτε για πιο μαλακές κατασκευές, αυτές οι σιλουέτες δίνουν αμέσως σχήμα σε κάθε εμφάνιση και κάνουν ακόμα και τα πιο απλά φθινοπωρινά basics να δείχνουν ιδιαίτερα προσεγμένα. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, τα fitted jackets είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν το κλασικό oversized σακάκι στις γκαρνταρόμπες μας, φέρνοντας έναν πραγματικά φρέσκο αέρα ανανέωσης.

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1. Capri παντελόνι με pointed-toe mules

Ένας από τους πιο ανατρεπτικούς και αγαπημένους συνδυασμούς της σεζόν θέλει το στενό jacket να συναντά τα capri παντελόνια. Ολοκλήρωσε το look με μυτερά mules για μια κομψή και city-chic εμφάνιση που παίζει έξυπνα με τις γραμμές.

2. Mini φούστα και animal-print τακούνια

Για μια βραδινή ή πιο τολμηρή έξοδο, φόρεσε το εφαρμοστό σου πανωφόρι μαζί με μια chic mini φούστα. Δώσε ένταση στο σύνολο προσθέτοντας παπούτσια με animal-print μοτίβα που τραβούν αμέσως τα βλέμματα.

3. Statement φούστα με pointed-toe heels

Η μονοχρωμία αποκτά ενδιαφέρον όταν συνδυάζεις ένα εφαρμοστό μαύρο top και μια statement φούστα με το cropped jacket σου. Οι μυτείες γόβες λειτουργούν ως η τέλεια τελική πινελιά για ένα απόλυτα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

4. Τζιν παντελόνι με τακούνια

Το casual meets chic παίρνει άλλη διάσταση όταν ταιριάζεις το αγαπημένο σου τζιν παντελόνι με ένα structured devoré blazer. Πρόσθεσε μια μικρή τσάντα χειρός και τακούνια για effortless στυλ από το πρωί μέχρι το βράδυ.

5. Μαύρο τζιν παντελόνι με statement αξεσουάρ

Για μια εμφάνιση που αποπνέει δυναμισμό και μυστήριο, συνδύασε ένα utility-trim jacket με μαύρο τζιν και εντυπωσιακά, τολμηρά γυαλιά ηλίου. Ένα look εμπνευσμένο από το street style που δεν περνά απαρατήρητο.

Kεντρική Εικόνα: @tessavmontfoort

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