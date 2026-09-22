Life 22.09.2026

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

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Η ανάγκη των χολιγουντιανών πρωταγωνιστών να αποσυνδεθούν από τα φώτα της δημοσιότητας διαμορφώνει τις πιο παραμυθένιες ταξιδιωτικές τάσεις
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι A-listers αναζητούν απομονωμένους προορισμούς για ιδιωτικότητα, ηρεμία και αθόρυβη πολυτέλεια.
  • Το Tetiaroa (Γαλλική Πολυνησία) προσφέρει κρυφές βίλες με πρόσβαση μόνο με ιδιωτικό αεροπλάνο.
  • Το Amangiri (Utah) συνδυάζει πολυτέλεια, φουτουριστική αρχιτεκτονική και απομόνωση στην έρημο.
  • Το Verbier (Ελβετία) είναι αριστοκρατικό ορεινό καταφύγιο με πολυτελή σαλέ και ιδιωτικότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις κοιτάξει μια φωτογραφία ενός εξωτικού τοπίου ή ενός ορεινού τοπίου με αξεπέραστη αισθητική και έχεις αναρωτηθεί πού βρίσκουν καταφύγιο οι πιο διάσημοι άνθρωποι του πλανήτη όταν τα φλας των paparazzi γίνονται αφόρητα; Η ανάγκη για απόλυτη ιδιωτικότητα, ηρεμία και αθόρυβη πολυτέλεια έχει οδηγήσει τους A-listers του Hollywood στη δημιουργία μιας δικής τους, παρασκηνιακής ταξιδιωτικής ατζέντας. Από τα κρυμμένα ιδιωτικά νησιά του Ειρηνικού μέχρι τις απρόσιτες βουνοκορφές των Άλπεων, υπάρχουν θέρετρα που λειτουργούν ως πραγματικές οάσεις προστασίας.

Στοίβες από vintage βαλίτσες και ταξιδιωτικές αποσκευές για φθινοπωρινά city breaks στην Ευρώπη.
https://unsplash.com/

Εκεί, οι κανόνες της καθημερινότητας παύουν να ισχύουν, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν το κατάλληλο status και την απαραίτητη διακριτικότητα. Αν θέλεις να μάθεις ποια είναι τα τέσσερα πιο απομονωμένα καταφύγια που επιλέγουν οι σταρ όταν αποφασίζουν να εξαφανιστούν από τον χάρτη, η περιήγηση στους πιο πριβέ προορισμούς μόλις ξεκίνησε.

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Tetiaroa, French Polynesia – Ο εξωτικός παράδεισος του Marlon Brando

Η Tetiaroa στη Γαλλική Πολυνησία αποτελεί το απόλυτο συνώνυμο της απομόνωσης. Το θέρετρο The Brando, χτισμένο πάνω σε μια συστάδα ιδιωτικών νησιών, προσφέρει στις προσωπικότητες του Hollywood κρυφές βίλες μέσα στη βλάστηση με ιδιωτικές πισίνες και άμεση πρόσβαση στη λιμνοθάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με ιδιωτικό αεροπλάνο, γεγονός που εγγυάται πως κανένας φακός δεν πρόκειται να παραβιάσει την ηρεμία των φιλοξενούμενων.

Pexels
Pexels
Unsplash
Unsplash

Amangiri, Utah – Η αινιγματική πολυτέλεια της ερήμου

Κρυμμένο ανάμεσα στους κόκκινους βράχους του Utah, το Amangiri είναι ο αγαπημένος προορισμός για όσους αναζητούν την ηρεμία της φύσης συνδυασμένη με φουτουριστική αρχιτεκτονική. Οι ουδέτεροι τόνοι του θέρετρου γίνονται ένα με το τοπίο, ενώ η απουσία αστικού ιστού γύρω από το συγκρότημα προσφέρει την τέλεια κάλυψη. Celebrities όπως η Kim Kardashian και η Hailey Bieber το επιλέγουν τακτικά για να αποσυνδεθούν πλήρως από την ένταση της δημοσιότητας.

Unsplash
Unsplash
Unsplash
Unsplash

St. Barths, Caribbean – Η κοσμοπολίτικη κρυψώνα της Καραϊβικής

Αν και το St. Barths είναι πασίγνωστο στους κύκλους του διεθνούς jet set, οι πιο απομονωμένες βίλες στους λόφους του νησιού προσφέρουν αόρατη προστασία. Με ιδιωτικές περιφραγμένες εκτάσεις, ελικοδρόμια και πρόσβαση σε πριβέ παραλίες, οι A-listers απολαμβάνουν τη ζεστασιά της Καραϊβικής χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από πολυσύχναστα μέρη, διατηρώντας την ανωνυμία τους στο έπακρο.

Unsplash
Unsplash
Pexels
Pexels

Verbier, Switzerland – Η αριστοκρατική καταφυγή των Άλπεων

Για όσους προτιμούν το χιονισμένο τοπίο και την ατμόσφαιρα των Άλπεων, το Verbier στην Ελβετία αποτελεί το απόλυτο ορεινό καταφύγιο. Τα υπερπολυτελή σαλέ που είναι σκαρφαλωμένα στις πλαγιές προσφέρουν ιδιωτικούς σεφ, spa και άμεση πρόσβαση στις πίστες του σκι. Μέλη βασιλικών οικογενειών και αστέρες του κινηματογράφου επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος για την αριστοκρατική του διακριτικότητα και την απαράμιλλη θέα που κόβει την ανάσα.

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