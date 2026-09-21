Ξέχνα όσα ήξερες για το γαλλικό μανικιούρ – 6 viral τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις τώρα

Οι φετινές φθινοπωρινές τάσεις επαναπροσδιορίζουν το κλασικό γαλλικό μανικιούρ και σου χαρίζουν την πιο cozy και στυλάτη έμπνευση για το επόμενο ραντεβού σου

Με μια ματιά Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ επαναπροσδιορίζεται με φθινοπωρινές αποχρώσεις και σύγχρονες λεπτομέρειες.

Οι τάσεις περιλαμβάνουν "Deep French" με έντονες γραμμές, φτερωτές λεπτομέρειες και mix & match σχέδια.

Εμφανίζονται νέες εκδοχές όπως το Bambi print, τα Polka Dots και η ταρταρούγα στα νύχια.

Το navy blue προτείνεται ως μια κομψή και μοντέρνα εναλλακτική του κλασικού λευκού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το γαλλικό μανικιούρ είναι διαχρονικό. Επιμηκύνει τα δάχτυλα, ταιριάζει με κάθε outfit και αποπνέει μια αβίαστη κομψότητα. Παρόλο που το κλασικό σχέδιο με τη λευκή γραμμή παραμένει αγαπημένο, η ευελιξία του αφήνει τεράστιο περιθώριο για πειραματισμούς, ειδικά τώρα που μπαίνεις σε φθινοπωρινό mood. Από σοκολατένιες αποχρώσεις μέχρι παιχνιδιάρικα animal prints, οι φετινές τάσεις επαναπροσδιορίζουν το κλασικό γαλλικό, χαρίζοντάς του μια πιο σύγχρονη και cozy διάθεση.

Η μεγάλη επιστροφή των «Deep French» μανικιούρ που μας έρχονται απευθείας από τη δεκαετία του ’90 κυριαρχεί φέτος απόλυτα στα trends, προσφέροντας μια εντυπωσιακή και ανανεωμένη αισθητική. Πρόκειται για έντονες, τολμηρές και απόλυτα κομψές γραμμές που αγκαλιάζουν το νύχι σου, είτε επιλέξεις το κλασικό, αλαβάστρινο λευκό είτε κινηθείς σε πιο ζεστούς, πλούσιους φθινοπωρινούς τόνους. Φαντάσου πλούσιο, λαχταριστό σοκολατί, ζεστό καμένο πορτοκαλί που θυμίζει τα πεσμένα φύλλα, ή βαθιές berry αποχρώσεις που αποπνέουν μυστήριο και δυναμισμό.

Διάβασε επίσης: Πες αντίο στα sleek buns – Το 90’s updo είναι το νέο must-try trend

1. Φτερωτές λεπτομέρειες

Το τυρκουάζ κυριάρχησε το καλοκαίρι, αλλά τώρα περνάει ομαλά στο φθινόπωρο με τη βοήθεια αφηρημένων, «φτερωτών» μοτίβων. Το συγκεκριμένο στυλ παίζει με ασύμμετρα γαλλικά tips που καμπυλώνουν προς τη βάση του νυχιού σου, συνδυάζοντας μαύρες και navy πινελιές για έξτρα υφή και βάθος.

2. Mix & match

Αν δεν μπορείς να αποφασίσεις μόνο ένα σχέδιο, η τάση του mix & match είναι ιδανική. Συνδύασε ακριβές γραμμές γαλλικού με σχέδια σε όλη την επιφάνεια του νυχιού (όπως animal print, μεταλλικές υφές και διακριτικά strass) μέσα στην ίδια χρωματική παλέτα. Είναι η απόλυτη Gen Z προσέγγιση στο γαλλικό μανικιούρ.

3. Το Bambi print αλλιώς

Το Bambi print αφήνει τα ρούχα σου και μεταφέρεται στα νύχια. Η celebrity manicurist Queenie Nguyen επαναπροσδιορίζει το gradient γαλλικό, μετατρέποντάς το σε ένα ντελικάτο deer print. Αντί για το κλασικό λευκό, χρησιμοποιούνται ζεστοί, καφέ τόνοι που δένουν αρμονικά με μια nude βάση, ολοκληρωμένοι με ασύμμετρες βούλες για οργανικό αποτέλεσμα.

4. Polka Dots

Το γαλλικό δεν περιορίζεται πλέον σε μια απλή, ευθεία ή καμπυλωτή γραμμή. Μπορείς να παίξεις με την προοπτική, δημιουργώντας off-kilter tips εμπνευσμένα από τη σύγχρονη τέχνη, γεμάτα χρωματικές αντιθέσεις, τελίτσες και μια παιχνιδιάρικη φθινοπωρινή παλέτα.

5. Ταρταρούγα

Υπάρχει κάτι απίστευτα chic στα λεπτά γαλλικά tips με μοτίβο ταρταρούγας. Πρόκειται για έναν από τους πιο κομψούς τρόπους να ενσωματώσεις το nail art χωρίς να χάσεις τη μινιμαλιστική σου αισθητική. Το χειροποίητο εφέ δείχνει εκπληκτικό όταν σφραγίζεται με ένα εξαιρετικά γυαλιστερό top coat.

6. Navy tips

Αν θέλεις να απομακρυνθείς από τα συνηθισμένα σκούρα χειμωνιάτικα χρώματα αλλά αναζητάς μια πιο σοβαρή εναλλακτική του λευκού, το βαθύ navy blue είναι εξαιρετική επιλογή. Δείχνει απίστευτα μοντέρνο ως χρωματιστό γαλλικό tip, ειδικά όταν συνδυάζεται με μια ψυχρόχρωμη βάση και ενυδατωμένα πετσάκια.

Διάβασε επίσης: