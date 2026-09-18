Beauty 18.09.2026

Πες αντίο στα sleek buns – Το 90’s updo είναι το νέο must-try trend

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ξέχνα τους αυστηρούς κότσους και ανακάλυψε πώς να δημιουργήσεις το πιο ογκώδες, νοσταλγικό και stylish 90s updo χτένισμα βήμα προς βήμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το 90's updo, με όγκο και ρομαντική διάθεση, είναι η νέα τάση στα μαλλιά.
  • Αντικαθιστά τους αυστηρούς κότσους με μια πιο απαλή, γεμάτη και σέξι σιλουέτα.
  • Είναι ευέλικτο, κατάλληλο για καθημερινές εμφανίσεις ή βραδινές εξόδους.
  • Η δημιουργία του περιλαμβάνει προετοιμασία, αλογοουρά, μπούκλες και σχηματισμό κότσου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η αναβίωση της δεκαετίας του ’90 μας είχε δώσει ήδη κάθε πιθανό throwback, μια νέα (παλιά) κλασική τάση κάνει δυναμική επανεμφάνιση στην ομορφιά. Το 90’s updo είναι επίσημα εδώ, φέρνοντας μαζί του άφθονο όγκο, ρομαντική διάθεση και μια πιο ανάλαφρη, νοσταλγική αύρα.

90_s_updo
https://www.instagram.com/sunshinedreamer_online/

Μετά από χρόνια κυριαρχίας των αυστηρών, sleek κότσων, η μόδα στρέφεται σε κάτι πιο απαλό, γεμάτο και σέξι. Η σιλουέτα παραμένει προσεγμένη, αλλά το επιπλέον ύψος και η ανάλαφρη υφή τού δίνουν μια πιο μοντέρνα πνοή. Το καλύτερο; Είναι απρόσμενα ευέλικτο, αφού μπορείς να το φορέσεις πιο χαλαρά για τον καφέ σου ή πιο αυστηρά ορισμένο για μια βραδινή έξοδο. Ακολουθούν τα βήματα και τα μυστικά για να το πετύχεις τέλεια.

Διάβασε επίσης: Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Προετοιμασία

Ξεκίνα με εντελώς στεγνά μαλλιά και χτένισέ τα σχολαστικά για να φύγει κάθε κόμπος ή στατικός ηλεκτρισμός. Στη συνέχεια, ψεκάσε γενναιόδωρα ένα θερμοπροστατευτικό σπρέι σε όλο το μήκος των μαλλιών σου, καθώς το styling με θερμότητα είναι απαραίτητο για αυτόν τον όγκο. Αφού ολοκληρώσεις την προετοιμασία, χρησιμοποίησε μια χτένα για να χωρίσεις τις μπροστινό τμήμα των μαλλιών σου και στερέωσέ τα με κλιπ ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μαλλιά σου.

@bellaayar always down for a cute 90s updo #hairstyle #hairtutorial ♬ original sound – nya

Πώς να κάνεις το 90’s Updo

Με τη βοήθεια μιας χτένας, μάζεψε το πίσω μέρος των μαλλιών σου σε μια ψηλή αλογοουρά και ασφάλισέ την με ένα γερό λαστιχάκι. Χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι για μπούκλες, τύλιξε σφιχτά τούφες μισής ίντσας γύρω από τον άξονα για να δημιουργήσεις μικρές, καλοσχηματισμένες μπούκλες σε όλη την αλογοουρά.

Μόλις τελειώσεις με την αλογοουρά, χώρισέ την σε δύο μέρη. Σταύρωσε τα δύο μέρη μεταξύ τους μία φορά, στη συνέχεια δες και στρίψε τα μαλλιά ώστε να σχηματιστεί ένας κότσος. Στερέωσέ τον με ένα δεύτερο λαστιχάκι και μερικά τσιμπιδάκια για σταθερότητα.

updo_mallia
https://www.instagram.com/tfabeautynashville/

Τέλος, επέστρεψε στα δύο μπροστινά τμήματα που είχες αφήσει στην άκρη και κάνε τα επίσης μπούκλες, δουλεύοντας με ελαφρώς μικρότερες τούφες για πιο σφιχτό αποτέλεσμα. Δημιούργησε μια χωρίστρα στο πλάι αν το επιθυμείς και στερέωσε τα μπροστινά τμήματα προς τα πίσω, αφήνοντας ελεύθερες μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο για το τέλειο, αβίαστα cool αποτέλεσμα.

Κεντρική Εικόνα: @hairbysienaietto

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

90's updo beauty beauty trends
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ριφιφί»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια

«Ριφιφί»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της σειράς του Σωτήρη Τσαφούλια

18.09.2026
Επόμενο
«Κάμπινγκ»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της νέας κωμικής σειράς του MEGA

«Κάμπινγκ»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της νέας κωμικής σειράς του MEGA

18.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να φορέσεις το καρό φέτος το φθινόπωρο σαν fashion insider
Fashion

Πώς να φορέσεις το καρό φέτος το φθινόπωρο σαν fashion insider

18.09.2026
«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι
Life

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

18.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή
Beauty

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

18.09.2026
Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο
Fashion

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

18.09.2026
Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους
Life

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

18.09.2026
10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου
Life

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

17.09.2026
6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Fitness

6 ασκήσεις για δυνατά χέρια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι

17.09.2026
Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό
Life

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

17.09.2026
Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα
Beauty

Demi Moore: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κέρδισε όλα τα βλέμματα

17.09.2026
Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Cat-eye nails: Το μανικιούρ που «μαγνητίζει» τα βλέμματα και έχει γίνει εμμονή

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

Βάζεις μαλακτικό στο πλυντήριο; Αυτά τα 6 πράγματα δεν πρέπει να τα πλένεις ποτέ με αυτό

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

«Emotional Framing»: Το μυστικό των interior designers που μεταμορφώνει την ψυχολογία σου μέσα στο σπίτι

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

Ο Οκτώβριος τους ανήκει: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γυρίζει υπέρ τους

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

10 πράγματα να κάνεις αυτό το φθινόπωρο χωρίς να πιάσεις το κινητό σου

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Έρχεται «έμφραγμα» στα καύσιμα: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τέλος στα φθηνά δέματα από Κίνα: Νέοι τελωνειακοί κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!

«Βροχή» αυτοκτονιών στην Ελλάδα το 2025!