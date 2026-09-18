Πες αντίο στα sleek buns – Το 90’s updo είναι το νέο must-try trend

Με μια ματιά Το 90's updo, με όγκο και ρομαντική διάθεση, είναι η νέα τάση στα μαλλιά.

Αντικαθιστά τους αυστηρούς κότσους με μια πιο απαλή, γεμάτη και σέξι σιλουέτα.

Είναι ευέλικτο, κατάλληλο για καθημερινές εμφανίσεις ή βραδινές εξόδους.

Η δημιουργία του περιλαμβάνει προετοιμασία, αλογοουρά, μπούκλες και σχηματισμό κότσου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η αναβίωση της δεκαετίας του ’90 μας είχε δώσει ήδη κάθε πιθανό throwback, μια νέα (παλιά) κλασική τάση κάνει δυναμική επανεμφάνιση στην ομορφιά. Το 90’s updo είναι επίσημα εδώ, φέρνοντας μαζί του άφθονο όγκο, ρομαντική διάθεση και μια πιο ανάλαφρη, νοσταλγική αύρα.

Μετά από χρόνια κυριαρχίας των αυστηρών, sleek κότσων, η μόδα στρέφεται σε κάτι πιο απαλό, γεμάτο και σέξι. Η σιλουέτα παραμένει προσεγμένη, αλλά το επιπλέον ύψος και η ανάλαφρη υφή τού δίνουν μια πιο μοντέρνα πνοή. Το καλύτερο; Είναι απρόσμενα ευέλικτο, αφού μπορείς να το φορέσεις πιο χαλαρά για τον καφέ σου ή πιο αυστηρά ορισμένο για μια βραδινή έξοδο. Ακολουθούν τα βήματα και τα μυστικά για να το πετύχεις τέλεια.

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Προετοιμασία

Ξεκίνα με εντελώς στεγνά μαλλιά και χτένισέ τα σχολαστικά για να φύγει κάθε κόμπος ή στατικός ηλεκτρισμός. Στη συνέχεια, ψεκάσε γενναιόδωρα ένα θερμοπροστατευτικό σπρέι σε όλο το μήκος των μαλλιών σου, καθώς το styling με θερμότητα είναι απαραίτητο για αυτόν τον όγκο. Αφού ολοκληρώσεις την προετοιμασία, χρησιμοποίησε μια χτένα για να χωρίσεις τις μπροστινό τμήμα των μαλλιών σου και στερέωσέ τα με κλιπ ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μαλλιά σου.

Πώς να κάνεις το 90’s Updo

Με τη βοήθεια μιας χτένας, μάζεψε το πίσω μέρος των μαλλιών σου σε μια ψηλή αλογοουρά και ασφάλισέ την με ένα γερό λαστιχάκι. Χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι για μπούκλες, τύλιξε σφιχτά τούφες μισής ίντσας γύρω από τον άξονα για να δημιουργήσεις μικρές, καλοσχηματισμένες μπούκλες σε όλη την αλογοουρά.

Μόλις τελειώσεις με την αλογοουρά, χώρισέ την σε δύο μέρη. Σταύρωσε τα δύο μέρη μεταξύ τους μία φορά, στη συνέχεια δες και στρίψε τα μαλλιά ώστε να σχηματιστεί ένας κότσος. Στερέωσέ τον με ένα δεύτερο λαστιχάκι και μερικά τσιμπιδάκια για σταθερότητα.

Τέλος, επέστρεψε στα δύο μπροστινά τμήματα που είχες αφήσει στην άκρη και κάνε τα επίσης μπούκλες, δουλεύοντας με ελαφρώς μικρότερες τούφες για πιο σφιχτό αποτέλεσμα. Δημιούργησε μια χωρίστρα στο πλάι αν το επιθυμείς και στερέωσε τα μπροστινά τμήματα προς τα πίσω, αφήνοντας ελεύθερες μερικές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπο για το τέλειο, αβίαστα cool αποτέλεσμα.

Κεντρική Εικόνα: @hairbysienaietto

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