«Κάμπινγκ»: Τι θα δούμε στα 3 πρώτα επεισόδια της νέας κωμικής σειράς του MEGA

Ο Ιορδάνης και τα παιδιά του εγκαθίστανται στον «Άλλο Κόσμο», όμως ένα χρηματικό ποσό και μια εξαφάνιση αλλάζουν τα πάντα

Με μια ματιά Η σειρά «Κάμπινγκ» κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου και διαδραματίζεται σε ένα απομονωμένο κάμπινγκ κοντά στην Αθήνα.

Ο λογιστής Ιορδάνης εγκαταλείπει την προηγούμενη ζωή του με τα παιδιά του και 600.000 ευρώ, φτάνοντας στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος».

Στα πρώτα επεισόδια, ο προϊστάμενος του Ιορδάνη, Πάρης, εξαφανίζεται, περιπλέκοντας την υπόθεση με αστυνομικές διαστάσεις.

Η αστυνομικός Ιωάννα Σαλταμπάση αναλαμβάνει την έρευνα της εξαφάνισης, ενώ η συνοδός Μαριάννα γίνεται κεντρικό πρόσωπο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και μας μεταφέρει στον «Άλλο Κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγο έξω από την Αθήνα. Εκεί, μια φαινομενικά ήσυχη καλοκαιρινή καθημερινότητα μπλέκεται με μυστικά, ανατροπές και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Όλα ξεκινούν όταν ο Ιορδάνης Γιαλαμάς, ένας φιλήσυχος και καταπιεσμένος λογιστής, αποφασίζει να αφήσει πίσω του την παλιά του ζωή. Παίρνει μαζί του τα δύο παιδιά του, Εύα και Πέτρο, αλλά και έναν σάκο που περιέχει 600.000 ευρώ αδιευκρίνιστης προέλευσης. Η νέα τους ζωή στο κάμπινγκ, όμως, κάθε άλλο παρά ήρεμη θα είναι.

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Ο «Άλλος Κόσμος» έχει τον δικό του ιδιαίτερο κώδικα και κατοίκους που κρύβουν τις δικές τους ιστορίες. Ο ιδιοκτήτης του, Σοφοκλής, είναι απρόβλεπτος, ενώ η άφιξη του προϊσταμένου του Ιορδάνη, Πάρη, περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Μέσα στα τρία πρώτα επεισόδια, ένα μυστικό οδηγεί στο επόμενο και η ιστορία αποκτά σταδιακά και αστυνομικές διαστάσεις.

Τι θα δούμε στα τρία πρώτα επεισόδια

Επεισόδιο 1 – Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Ο Ιορδάνης εγκαταλείπει ξαφνικά την προηγούμενη ζωή του και φτάνει μαζί με τα παιδιά του στον «Άλλο Κόσμο». Ο Σοφοκλής τους υποδέχεται και τους οδηγεί στο νέο τους «σπίτι», ένα τροχόσπιτο που κάθε άλλο παρά ιδανικό είναι.

Όσο ο Ιορδάνης προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, το μεγάλο του μυστικό κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Ο Πάρης, ο προϊστάμενός του, εμφανίζεται στο κάμπινγκ και εντοπίζει τον σάκο με τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν θα είναι ίδιο.

Επεισόδιο 2 – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Ο Πάρης βρίσκεται τραυματισμένος και ο Σοφοκλής αναλαμβάνει να τον «περιθάλψει» στο σπίτι του. Όταν συνέρχεται, δεν αντιλαμβάνεται αμέσως ότι ουσιαστικά κρατείται αιχμάλωτος και δηλώνει αποφασισμένος να καταγγείλει τον Ιορδάνη στην αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, η Μαριάννα, μια «συνοδός πολυτελείας» που μένει στο κάμπινγκ, αρχίζει να τον αναζητά, καθώς είχαν προγραμματισμένο ραντεβού το προηγούμενο βράδυ. Η εξαφάνιση του Πάρη αρχίζει έτσι να δημιουργεί νέα ερωτήματα.

Επεισόδιο 3 – Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Η κατάσταση ξεφεύγει ακόμη περισσότερο, καθώς ο Πάρης ξυπνά κλειδωμένος και δεμένος σε μια αποθήκη. Ο Ιορδάνης αρχίζει να βασανίζεται από τύψεις και σκέφτεται ακόμη και να παραδοθεί στην αστυνομία, την ώρα που τα παιδιά του θέλουν να επιστρέψουν στην παλιά τους ζωή.

Παράλληλα, η αστυνόμος Ιωάννα Σαλταμπάση αναλαμβάνει την υπόθεση της εξαφάνισης του Πάρη. Η τελευταία κλήση από το κινητό του οδηγεί τη Μαριάννα στο επίκεντρο της έρευνας και την αστυνομικό ξανά στον «Άλλο Κόσμο», έναν χώρο που γνωρίζει ήδη από μια παλαιότερη υπόθεση εξαφάνισης.

Με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννη Νταλιάνη, Νάντια Κοντογεώργη και ένα μεγάλο καστ ηθοποιών, το «Κάμπινγκ» συνδυάζει κωμωδία, μυστήριο και ανατροπές, με τα τρία πρώτα επεισόδια να βάζουν από νωρίς τους ήρωες σε μεγάλες περιπέτειες.

Μην χάσεις την πρεμιέρα του «Κάμπινγκ» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο MEGA και δες πώς ξεκινά η απρόβλεπτη ιστορία του Ιορδάνη και των υπόλοιπων κατοίκων του «Άλλου Κόσμου».

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