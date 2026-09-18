Celeb World 18.09.2026

Ανησυχία για την Kim Kardashian: Η στιγμή που εμφανίζεται στο νοσοκομείο στο νέο trailer του «The Kardashians»

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Η Kim Kardashian εμφανίζεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι στο νέο trailer του «The Kardashians» και αποκαλύπτει ότι έχει διαγνωστεί με οισοφαγίτιδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian αποκαλύπτει ότι πάσχει από οισοφαγίτιδα στο νέο trailer του «The Kardashians».
  • Η τηλεπερσόνα εμφανίζεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι, προκαλώντας ανησυχία.
  • Υπάρχει αναφορά στο οικογενειακό ιστορικό, με τον πατέρα της να έχει πεθάνει από καρκίνο του οισοφάγου.
  • Η Kris Jenner εμφανίζεται συγκινημένη στο trailer, υποδηλώνοντας τη δυσκολία της στιγμής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της Kim Kardashian αποκαλύπτεται στο νέο trailer του «The Kardashians», καθώς η τηλεπερσόνα εμφανίζεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι και μιλά για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα», ακούγεται να λέει στο βίντεο, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση ή τη σοβαρότητά της.

Η Kim Kardashian μετά τη συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ για τη ληστεία στο Παρίσι που τη σημάδεψε.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η αποκάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική διάσταση λόγω του οικογενειακού ιστορικού της. Ο πατέρας της, Robert Kardashian, έφυγε από τη ζωή το 2003, σε ηλικία 59 ετών, μετά από καρκίνο του οισοφάγου.

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Στο trailer, η Kim Kardashian βρίσκεται ξαπλωμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ μια φωνή εκτός πλάνου τη ρωτά αν πρόκειται για την ίδια ασθένεια από την οποία πέθανε ο πατέρας της. Η συγκεκριμένη αναφορά φαίνεται να φορτίζει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα, χωρίς το απόσπασμα να ξεκαθαρίζει αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Πορτρέτο της Kim Kardashian σε επίσημη εμφάνιση.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγο αργότερα, στο ίδιο trailer, εμφανίζεται και η Kris Jenner εμφανώς συγκινημένη. «Δεν μπορώ, μου έρχεται να κλάψω», λέει στην κάμερα, αφήνοντας να φανεί πόσο δύσκολη είναι η συγκεκριμένη στιγμή για την οικογένεια.

kim_kardashian_xristougenna
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Το νέο trailer δεν αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Kim Kardashian, ενώ το συγκεκριμένο στιγμιότυπο φαίνεται να αποτελεί μία από τις πιο προσωπικές στιγμές του νέου κύκλου του «The Kardashians».

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Kim Kardashian
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