Celeb News 18.09.2026

Sienna Miller: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της Marlowe

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Δες τη σπάνια δημόσια εμφάνιση της Sienna Miller με την κόρη της Marlowe και ανακάλυψε την εντυπωσιακή τους ομοιότητα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Sienna Miller έκανε σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 14χρονη κόρη της Marlowe στην πρεμιέρα της σειράς "War" στο Λονδίνο.
  • Μητέρα και κόρη πόζαραν μαζί, με την Marlowe να έχει εμφανή ομοιότητα με τη μητέρα της, αλλά διαφορετικό προσωπικό στυλ.
  • Η Sienna Miller επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, ενώ η Marlowe προτίμησε ένα πιο νεανικό, casual ντύσιμο.
  • Η Marlowe Sturridge, κόρη της Sienna Miller και του Tom Sturridge, έχει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις σε επίσημες εκδηλώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sienna Miller, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με το χαρακτηριστικό boho στυλ, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο πλευρό της 14χρονης κόρης της, Marlowe Sturridge. Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας της νέας σειράς «War», όπου η Miller πρωταγωνιστεί. Η βραβευμένη ηθοποιός, που είναι 44 ετών, έφτασε στο Odeon Luxe Leicester Square συνοδευόμενη από την κόρη της, μετατρέποντας μια επαγγελματική εκδήλωση σε μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μητέρα και κόρη πόζαραν μαζί στους φωτογράφους, και η ομοιότητα μεταξύ τους ήταν κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο. Η Marlowe έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα ξανθά μαλλιά της μητέρας της, ωστόσο, δεν αντιγράφει το προσωπικό της στυλ. Αντίθετα, οι δύο τους επέλεξαν εμφανίσεις που ανέδειξαν τη διαφορετική τους αισθητική και την ηλικία τους, παρουσιάζοντας δύο μοναδικές εκδοχές της σύγχρονης κομψότητας.

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Η Sienna Miller αποφάσισε να απομακρυνθεί από το γνώριμο boho στυλ που την έχει καθιερώσει, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα από τον οίκο Dilara Fındıkoğlu. Το φόρεμα, με τα φτερά και την ιδιαίτερη σιλουέτα του, προσέδωσε ένα θεατρικό ύφος στην εμφάνισή της, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον στολίδια ή έντονα αξεσουάρ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την άλλη πλευρά, η Marlowe ακολούθησε μια πιο ανεπιτήδευτη και νεανική προσέγγιση. Συνδύασε ένα κίτρινο T-shirt με γραφιστικό σχέδιο, το οποίο συνδύασε με μια μαύρη σατέν midi φούστα και μπαλαρίνες. Η επιλογή της ισορρόπησε επιτυχώς ανάμεσα στο καθημερινό και το επίσημο, αντανακλώντας μια από τις κυρίαρχες τάσεις της Gen Z: τον συνδυασμό χαλαρών κομματιών με πιο εκλεπτυσμένες υφές. Η απουσία συντονισμένων εμφανίσεων μεταξύ μητέρας και κόρης έκανε την παρουσία τους ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αναδεικνύοντας δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου γοητευτικές, εκφάνσεις της βρετανικής κομψότητας.

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση για την Marlowe

Η Marlowe Sturridge είναι η κόρη της Sienna Miller και του Βρετανού ηθοποιού Tom Sturridge. Παρόλο που μεγάλωσε με δύο αναγνωρίσιμους γονείς, οι δημόσιες εμφανίσεις της σε επίσημες εκδηλώσεις παραμένουν σπάνιες. Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, η Marlowe στάθηκε διακριτικά στο πλευρό της μητέρας της, παρακολουθώντας την να μιλάει στους δημοσιογράφους για τη νέα της δουλειά.

Η Sienna Miller έχει αποκτήσει άλλα δύο παιδιά με τον σύντροφό της, Oli Green: μία κόρη που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και έναν γιο που ήρθε στον κόσμο τον Απρίλιο του 2026.

Η νέα πρωταγωνιστική ερμηνεία της Sienna Miller

Η σειρά “War” αποτελεί ένα δικαστικό δράμα που υπογράφει ο George Kay, γνωστός για τη δημιουργία των επιτυχημένων σειρών “Lupin” και “Hijack”. Η πλοκή της σειράς εστιάζει σε δύο ανταγωνιστικές δικηγορικές εταιρείες στο Λονδίνο, οι οποίες αναλαμβάνουν μια υπόθεση διαζυγίου με σοβαρές οικονομικές και προσωπικές προεκτάσεις.

Στη σειρά, η Sienna Miller ενσαρκώνει την Carla Duval, μια διεθνή σταρ του κινηματογράφου, η οποία χωρίζει από τον Βρετανό επιχειρηματία τεχνολογίας Morgan Henderson, τον ρόλο του οποίου ερμηνεύει ο Dominic West. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Nina Sosanya, Nick Mohammed, Pip Torrens, Archie Renaux και Phoebe Fox. Η πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, κάνει πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου στο HBO και στο HBO Max, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προβληθεί μέσω Sky και NOW.

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Sienna Miller ΚΟΡΗ
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