Celeb News 18.09.2026

Η μπανιέρα της Δανάης Μπάρκα στο σαλόνι μάς πήγε κατευθείαν στους «Δύο Ξένους»

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Δες πώς η Δανάη Μπάρκα φέρνει τη μπανιέρα στο σαλόνι της με χιούμορ και στυλ ενόψει της μητρότητας και μάς θυμίζει «Δύο Ξένους»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Μπάρκα προετοιμάζει το σπίτι της για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με μπανιέρα στο σαλόνι της, προκαλώντας έκπληξη.
  • Η παρουσιάστρια έκανε χιουμοριστική αναφορά στη σειρά «Δύο Ξένοι».
  • Η αναφορά της συνδέθηκε με τη θρυλική σκηνή της σειράς και αγαπήθηκε από τους ακολούθους της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια χιουμοριστική στιγμή από τις προετοιμασίες στο σπίτι της, παραπέμποντας σε αγαπημένη τηλεοπτική σκηνή. Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την υποδοχή του πρώτου της παιδιού, ανακαινίζοντας και διαμορφώνοντας τον χώρο του σπιτιού της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τις εργασίες, κρατώντας τους διαδικτυακούς της φίλους ενήμερους για τις αλλαγές.

danae_barka_egkuos
https://www.instagram.com/danai_barka/

Πρόσφατα, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε μια εικόνα από το σαλόνι της που προκάλεσε αίσθηση. Στο κέντρο του καθιστικού, είχε τοποθετηθεί μια ολόκληρη μπανιέρα, δημιουργώντας ένα απροσδόκητο και κάπως σουρεαλιστικό σκηνικό. Η παρουσιάστρια, ωστόσο, αντιμετώπισε την κατάσταση με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

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Αντί να σοκαριστεί ή να εκφράσει προβληματισμό, η Δανάη Μπάρκα έκανε μια έξυπνη τηλεοπτική αναφορά, η οποία ενθουσίασε τους ακολούθους της. Με αυτοσαρκαστική διάθεση, σχολίασε πως σκέφτεται να αφήσει τη μπανιέρα εκεί μόνιμα, παραπέμποντας ευθέως στη θρυλική σκηνή της σειράς «Δύο Ξένοι», όπου ο χαρακτήρας του Κωνσταντίνου Μαρκορά (τον υποδύεται ο Νίκος Σερντάρης) είχε τοποθετήσει μια μπανιέρα στο σαλόνι του.

https://www.instagram.com/danai_barka/
https://www.instagram.com/danai_barka/

Η αστεία αυτή αναφορά έδωσε μια ανάλαφρη και χιουμοριστική νότα στις προετοιμασίες της, καθώς η Δανάη Μπάρκα μετρά αντίστροφα για τη νέα, σημαντική σελίδα στη ζωή της. Η τοποθέτηση της μπανιέρας, έστω και προσωρινή, αποτέλεσε την αφορμή για μια νοσταλγική και διασκεδαστική σύνδεση με ένα αγαπημένο κομμάτι της ελληνικής τηλεοπτικής ιστορίας.

danae_barka_paidi_filo
https://www.instagram.com/danai_barka/
Η Δανάη Μπάρκα με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της και τον σύζυγό της σε σιλουέτα κατά τη δύση του ηλίου.
https://www.instagram.com/danai_barka

Η σειρά «Δύο Ξένοι», παραγωγής 1996, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό και παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές κωμικές σειρές. Η αναφορά της Δανάης Μπάρκα σε αυτήν, με αφορμή μια τόσο ιδιαίτερη εικόνα από το σπίτι της, έδειξε την ευστροφία της και την ικανότητά της να συνδέει την προσωπική της ζωή με την ποπ κουλτούρα.

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Δανάη Μπάρκα σπίτι
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