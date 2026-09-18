Μάρθα Καραγιάννη: Η ηθοποιός που αγαπήθηκε για την αυθεντικότητα και την αστείρευτη χαρά της ζωής

Με μια ματιά Η Μάρθα Καραγιάννη αγαπήθηκε για την αυθεντικότητα, τη χαρά ζωής και την οικειότητα που προκαλούσε.

Ξεκίνησε από νωρίς με σπουδές χορού, έκανε κινηματογραφικό ντεμπούτο στα 16 και θεατρικό το 1957.

Η συνεργασία της με τον Γιάννη Δαλιανίδη ανέδειξε το κωμικό της ταλέντο, δημιουργώντας επιτυχημένες ταινίες.

Μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, τις σχέσεις και τις απώλειες, διατηρώντας απλότητα και αμεσότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, η Μάρθα Καραγιάννη παραμένει ζωντανή στις μνήμες μας μέσα από την πλούσια καριέρα της, τις επιτυχίες της και την αυθεντική της προσωπικότητα. Η 18η Σεπτεμβρίου του 2022 σημάδεψε την απώλεια της Μάρθας Καραγιάννη, μιας ηθοποιού που συνέδεσε το όνομά της με την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Η εμβληματική της παρουσία, γεμάτη χαμόγελο, ζωντάνια και ανεμελιά, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην καρδιά του κοινού, μετατρέποντάς την σε μια αγαπημένη φιγούρα που θύμιζε πάντα οικειότητα και θαλπωρή. Ακόμη και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία της πνοή, η μνήμη της αναβιώνει μέσα από τις αμέτρητες ταινίες, τις θεατρικές παραστάσεις και τα τραγούδια που μάς χάρισε, καθώς και μέσα από την αίσθηση της οικειότητας που προκαλούσε, σαν να ήταν πάντα μέρος των δικών μας αναμνήσεων.

Από το Κερατσίνι στη λαμπερή οθόνη

Η πορεία της Μάρθας Καραγιάννη προς την επιτυχία ξεκίνησε από νωρίς. Γεννημένη στον Πειραιά και μεγαλωμένη στο Κερατσίνι, με ρίζες από την ποντιακή καταγωγή, η αγάπη της για την τέχνη φάνηκε από την παιδική της ηλικία. Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, εντάχθηκε στο παιδικό μπαλέτο της Λυρικής Σκηνής, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις σπουδές της στον χορό. Η σκηνή έγινε ο φυσικός της χώρος, προτού καν συνειδητοποιήσει την επαγγελματική της σταδιοδρομία.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα

Στην ηλικία των δεκαέξι ετών, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία «Η άγνωστος» της Finos Film, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Orestis Laskos. Το 1957, πραγματοποίησε το θεατρικό της ξεκίνημα στην επιθεώρηση «Ελέφαντες και ψύλλοι». Εκεί, συμπρωταγωνίστησε με τον Γιάννη Δαλιανίδη, έναν άνθρωπο που έμελλε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Η συνεργασία με τον Γιάννη Δαλιανίδη και η απογείωση

Η συνεργασία της Μάρθας Καραγιάννη με τον Γιάννη Δαλιανίδη αποτέλεσε μια από εκείνες τις σπάνιες συναντήσεις που καθορίζουν μια καριέρα. Ο Δαλιανίδης αναγνώρισε αμέσως το πλούσιο κωμικό της ταλέντο, πέρα από την όμορφη και χορευτική της παρουσία. Έτσι, η Καραγιάννη εξελίχθηκε από λαμπερή σουμπρέτα σε μιούζικαλ, σε μια ηθοποιό που μπορούσε να κάνει το κοινό να ξεσπά σε γέλια με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Ταινίες όπως «Οι θαλασσιές οι χάντρες», «Γοργόνες και μάγκες» και «Το ανθρωπάκι» ανέδειξαν την ικανότητά της να προσφέρει στιγμές χαράς. Δημιούργησε, μαζί με τον Κώστα Βουτσά, ένα από τα πιο αγαπημένα κωμικά δίδυμα του ελληνικού κινηματογράφου, με μια απίστευτη χημεία που επικοινωνούσε αβίαστα με το κοινό. Η Μάρθα Καραγιάννη δεν δίστασε να δοκιμαστεί και σε διαφορετικούς, ακόμη και δραματικούς ρόλους, αποδεικνύοντας το ευρύ της ταλέντο. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα εκτεινόταν σε τραγούδι, χορό, θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, συνεργαζόμενη με κορυφαία ονόματα του ελληνικού θεάματος.

Διάβασε επίσης: Φίνος Φιλμ: Αποχαιρετά τον Γιάννη Φέρτη με ένα συγκινητικό βίντεο

Μια ζωή γεμάτη πάθος και αυθεντικότητα

Πέρα από την επιτυχημένη καριέρα της, η Μάρθα Καραγιάννη ξεχώρισε για την αληθινή της προσωπικότητα. Δεν προσπάθησε να προβάλει μια τέλεια, εξιδανικευμένη εικόνα της ζωής της. Αντίθετα, μίλησε ανοιχτά για τις σχέσεις της, τις χαρές και τις απογοητεύσεις. Αναφέρθηκε στον γάμο της με τον ποδοσφαιριστή Μίμη Στεφανάκο, στην τραγική απώλεια του παιδιού της λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννησή του, αλλά και στη μακροχρόνια σχέση της με τον Βασίλη Κωνσταντίνου. Η αγάπη της για τη ζωή ήταν εμφανής. Λάτρευε τα ταξίδια, αποκαλώντας τον εαυτό της «πολίτη του κόσμου» από τη δεκαετία του 1980. Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα, διατήρησε μια αξιοθαύμαστη απλότητα και αμεσότητα, θυμίζοντας πάντα το κορίτσι που ξεκίνησε από το Κερατσίνι.

Η Μάρθα Καραγιάννη έγραψε τη δική της ιστορία, τόσο μέσα από τις ταινίες της όσο και μέσα από τις αυτοβιογραφίες της, θέλοντας να διηγηθεί η ίδια τη ζωή της. Όταν έφυγε, η τέφρα της σκορπίστηκε στον Σαρωνικό Κόλπο, έναν συμβολικό αποχαιρετισμό σε μια γυναίκα που γεννήθηκε δίπλα στη θάλασσα και έζησε μια ζωή γεμάτη κίνηση, ταξίδια και όνειρα.

Σήμερα, η Μάρθα Καραγιάννη ζει μέσα από τις κλασικές της ταινίες, τα τραγούδια που σιγοτραγουδάμε, τις ατάκες που επαναλαμβάνουμε και τα γέλια που οι ερμηνείες της συνεχίζουν να προκαλούν. Κατάφερε να κάνει μια εποχή διαχρονική, αφήνοντας πίσω της την εικόνα μιας όμορφης, λαμπερής, ταλαντούχας και χαρισματικής γυναίκας. Πάνω απ’ όλα, όμως, υπήρξε αυθεντική. Αγαπήθηκε όχι μόνο ως σταρ, αλλά και γιατί πίσω από τη λάμψη, ο κόσμος διέκρινε έναν άνθρωπο με πάθη, αδυναμίες, χιούμορ, ευαισθησίες και μια αστείρευτη διάθεση για ζωή. Γι’ αυτό, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της, η Μάρθα Καραγιάννη εξακολουθεί να μας λείπει, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.

Διάβασε επίσης: