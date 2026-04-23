Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στο θέατρο όπου εμφανίζεται αυτή την περίοδο η Κατερίνα Διδασκάλου, καθώς άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμό της εξωτερικής μαρκίζας της παράστασης. Σύμφωνα με εικόνες που προβλήθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, από την αφίσα λείπει το πρόσωπο της ηθοποιού, το οποίο έχει αφαιρεθεί με ιδιαίτερη ακρίβεια, προκαλώντας ερωτήματα για τον τρόπο και τα κίνητρα της πράξης.

Η ίδια η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για το συμβάν, περιγράφοντας την πρώτη της αντίδραση ως σοκ. «Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο σοκ. Είπα “ώπα, τι έγινε τώρα; Τι μπορεί να συνέβη;” Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε τη στεναχώρια της και για την οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί η ζημιά στην παραγωγή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη αφίσα που θα χρειαστεί να αντικατασταθεί.

Η ηθοποιός στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο έγινε ο βανδαλισμός, τονίζοντας την ακρίβεια της αφαίρεσης. «Μα το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση», είπε, προσθέτοντας ότι όλο αυτό της φάνηκε ιδιαίτερα παράξενο.

Όπως ανέφερε, μέχρι τώρα η εμπειρία της με το κοινό είναι θετική και δεν έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια. «Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε… Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η πράξη ίσως έχει πιο προσωπικά κίνητρα. Παρά το σοκ, η ίδια εμφανίστηκε καθησυχαστική, λέγοντας ότι δεν φοβάται και πως η υπόθεση θα διερευνηθεί.





Η παράσταση και ο ρόλος της

Η Κατερίνα Διδασκάλου πρωταγωνιστεί στη σύγχρονη θεατρική διασκευή του έργου του Τσέχοφ «Ο Γλάρος», ενσαρκώνοντας την Αρκάντινα, έναν ρόλο με έντονη δραματική και ψυχολογική βαρύτητα. Η παράσταση εξετάζει σχέσεις εξουσίας, καλλιτεχνικές φιλοδοξίες και προσωπικές συγκρούσεις, μέσα από μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση.

Παρά το περιστατικό, οι παραστάσεις συνεχίζονται κανονικά, με το ενδιαφέρον του κοινού να παραμένει υψηλό για μια παραγωγή που ήδη έχει συζητηθεί έντονα.

