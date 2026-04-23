Beauty 23.04.2026

Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 trends που θα σου αποδείξουν το αντίθετο

Οι τάσεις για κοντά νύχια κινούνται ανάμεσα στο κλασικό και το πιο δημιουργικό, με ιδέες που δείχνουν κομψές και σύγχρονες
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα nail trends μπορεί να αλλάζουν συνεχώς, όμως κάθε σεζόν φαίνεται να επιστρέφουν και κάποιες σταθερές αξίες που δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα. Από minimal επιλογές μέχρι πιο τολμηρά σχέδια, το μανικιούρ σήμερα κινείται ανάμεσα στο διαχρονικό και το πειραματικό, δίνοντας χώρο σε κάθε στιλ να εκφραστεί.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρότι εμφανίζονται συνεχώς νέες τάσεις, πολλές από αυτές δεν αντικαθιστούν τις προηγούμενες αλλά συνυπάρχουν μαζί τους. Έτσι βλέπουμε από απλά, καθαρά nail arts μέχρι πιο δημιουργικά 3D σχέδια ή glossy, «ζελεδένιες» υφές που δίνουν ένα πιο playful αποτέλεσμα. Το κοινό στοιχείο; Όλες οι τάσεις πλέον προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε μήκος νυχιών και σε κάθε προσωπικό στιλ.

1. Κλασικά floral nails με διαχρονική καλοκαιρινή διάθεση

Τα floral σχέδια στα νύχια παραμένουν μια από τις πιο σταθερές επιλογές κάθε καλοκαίρι. Με ρομαντική διάθεση και πολλές παραλλαγές, μπορούν να προσαρμοστούν από πιο διακριτικά μέχρι πιο έντονα σχέδια. Είναι το είδος μανικιούρ που δείχνει πάντα «σωστό», ανεξάρτητα από τη σεζόν.

2. Reverse French για μοντέρνο twist στο κλασικό μανικιούρ

Το reverse French μανικιούρ επανέρχεται δυναμικά, δίνοντας μια πιο σύγχρονη εκδοχή σε ένα ήδη αγαπημένο look. Με καθαρές γραμμές και δυνατό contrast, μπορεί να δείξει είτε minimal είτε πιο τολμηρό, ανάλογα με τις αποχρώσεις που θα επιλεγούν. Είναι από τις τάσεις που δείχνουν ότι το κλασικό μπορεί πάντα να ανανεωθεί.

3. Subtle metallics για διακριτική λάμψη

Τα μεταλλικά στοιχεία στα νύχια αποκτούν πιο ήπια και λεπτή μορφή, χωρίς υπερβολές. Αντί για έντονο αποτέλεσμα, η τάση κινείται σε λεπτομέρειες που δίνουν λάμψη και ενδιαφέρον χωρίς να «φορτώνουν» το look. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν κάτι κομψό αλλά όχι αυστηρά minimal.

4. Bold stripes για statement μανικιούρ

Οι ρίγες στα νύχια επιστρέφουν ως μια πιο τολμηρή και graphic επιλογή. Παρότι απαιτούν ακρίβεια στο σχέδιο, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και ξεχωριστό. Είναι ένα μανικιούρ που τραβάει την προσοχή και δίνει έντονη fashion ταυτότητα.

5. Cheetah print για 2000s νοσταλγία

Το animal print στα νύχια, και συγκεκριμένα το cheetah, επιστρέφει με έντονη Y2K αισθητική. Είναι παιχνιδιάρικο, λίγο πιο edgy και ιδανικό για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό χωρίς να απομακρυνθούν από ένα ήδη γνώριμο μοτίβο. Συνδυάζει νοσταλγία και σύγχρονο στιλ με έναν πολύ φυσικό τρόπο.

Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα

«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»

Σκοπεύεις να χορέψεις στον ρυθμό των polka dots αυτή την άνοιξη; Δες πρώτα αυτά τα 5 outfits

Η Teyana Taylor στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της Revlon «Be Unforgettable»

Soft cookies με 3 υλικά: Το γλυκό που θα φτιάχνεις στο repeat κάθε φορά που έχεις λιγούρα

Το Καλοκαίρι πλησιάζει – Δες τι μαγιό να επιλέξεις με βάση το ζωδιό σου

