«The Floor» με τον Γιώργο Λιανό – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή 24 Απριλίου

Το «The Floor» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με 90 παίκτες να μάχονται για το «Χρυσό Τετράγωνο» και το έπαθλο των 2.000 ευρώ

Το ανατρεπτικό game show του ΣΚΑΪ, «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό επιστρέφει στους δέκτες μας την Παρασκευή, 24 Απριλίου με το δεύτερο επεισόδιο, υποσχόμενο νέες στρατηγικές μάχες και έντονες μονομαχίες. Μετά την πρεμιέρα που άφησε το στίγμα της, 90 παίκτες παραμένουν στο πεδίο, έτοιμοι να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Γιώργος Λιανός δίνει το σύνθημα για την έναρξη μιας βραδιάς γεμάτης ένταση, όπου η γνώση και η ταχύτητα αποτελούν τα μοναδικά όπλα των διαγωνιζομένων.

Το «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό επιστρέφει για τον τρίτο κύκλο του

Η μάχη για το «Χρυσό Τετράγωνο» και το σερί των νικών

Η δράση ξεκινά από το σημείο που σταμάτησε: ο Ηλίας Α., ο νικητής της τελευταίας αναμέτρησης του πρώτου επεισοδίου, καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση. Θα συνεχίσει την επίθεσή του ή θα επιλέξει την ασφάλεια του «The Floor»; Ο παίκτης επιλέγει να οχυρωθεί στη θέση του, αφήνοντας την τύχη να αποφασίσει για τον επόμενο μονομάχο.

Η διαδικασία της τυχαίας επιλογής αναδεικνύει έναν παίκτη ιδιαίτερα αποφασισμένο, ο οποίος βάζει ως στόχο το «Χρυσό Τετράγωνο». Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα προσφέρει 5 επιπλέον δευτερόλεπτα σε περίπτωση μονομαχίας αποχώρησης, στοιχείο που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα στο χρονόμετρο.

Ωστόσο, ο αντίπαλος που επιλέγεται αποδεικνύεται εξαιρετικά ανταγωνιστικός, οδηγώντας σε μία από τις ταχύτερες και πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στο παιχνίδι.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον μονοπωλεί μια παίκτρια που επιδιώκει να χτίσει το δικό της σερί νικών. Η στρατηγική της να επεκτείνει την κυριαρχία της στο «Floor» έρχεται αντιμέτωπη με την αντίσταση των αντιπάλων της, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να ανακόψουν την πορεία της.

Το χρηματικό έπαθλο και η κατάταξη

Στο τέλος του επεισοδίου, ο παίκτης ή η παίκτρια που θα καταφέρει να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία και να κυριαρχήσει στο ταμπλό, θα αναδειχθεί νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας το ποσό των 2.000 ευρώ.

