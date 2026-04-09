Το «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό επιστρέφει για τον τρίτο κύκλο του

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «The Floor» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας για τον τρίτο κύκλο του, φέρνοντας ξανά την ένταση και τη στρατηγική στις βραδιές μας. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δεύτερης σεζόν, η εκπομπή θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό στο τιμόνι της παρουσίασης, ο οποίος αναλαμβάνει συχνά διπλό ρόλο σε σημαντικά πρότζεκτ του σταθμού.

Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 21:00. Ο Γιώργος Λιανός, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την αστείρευτη ενέργεια, είναι έτοιμος να υποδεχτεί 100 νέους παίκτες στην εντυπωσιακή αρένα του «The Floor» για πρώτη φορά. Οι δηλώσεις συμμετοχής για τους προηγούμενους κύκλους είχαν δείξει το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού.

Τι είναι το «The Floor»

Όπως είχαμε γράψει και στην πρεμιέρα του παιχνιδιού, το «The Floor» δεν είναι απλώς ένα τηλεπαιχνίδι, αλλά ένα show υψηλών ταχυτήτων που συνδυάζει ερωτήσεις γνώσεων με στρατηγική σκέψη. Σε μια εντυπωσιακή αρένα, 100 αποφασισμένοι παίκτες, ηλικίας από 19 έως 69 ετών, αναμετρώνται σε μονομαχίες γνώσεων. Ο βασικός μηχανισμός του παιχνιδιού επικεντρώνεται στην αναγνώριση εικόνων, προσφέροντας μια πρωτότυπη και δυναμική εμπειρία.

Ο μηχανισμός του παιχνιδιού

Κάθε παίκτης αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης και έχει ως στόχο να κατακτήσει όσο περισσότερο χώρο μπορεί στο «The Floor». Το παιχνίδι ξεκινά ως ένα κουίζ γνώσεων, αλλά σύντομα εξελίσσεται σε ένα στρατηγικό «mind game», όπου η σκέψη και η τακτική είναι καθοριστικής σημασίας. Οι παίκτες διεκδικούν 2.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο, με τον μεγάλο νικητή του τελικού να κερδίζει το εντυπωσιακό ποσό των 50.000 ευρώ. Ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται τους παίκτες και δίνει το σύνθημα για αυτές τις απολαυστικές και δυναμικές αναμετρήσεις.

