TV 08.04.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η αναζήτηση του Βίκτωρα και της Σοφίας φέρνει ανατροπές στο επεισόδιο της Τετάρτης 8/4

Η αγωνία κορυφώνεται με εξαφανίσεις, αντιπαραθέσεις και ανομολόγητες επιθυμίες, το νέο επεισόδιο υπόσχεται ένταση και συγκίνηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» συνεχίζει να καθηλώνει το κοινό με τις έντονες συναισθηματικές ανατροπές της και το αποψινό επεισόδιο 27, με τίτλο «Αυτά που δεν λέγονται», υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη αγωνία. Οι ήρωες της σειράς αναζητούν τις λέξεις που θα τους οδηγήσουν πίσω στο φως, όμως η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι σωστές λέξεις μπορεί να ανοίξουν την πόρτα στον λάθοσειρς άνθρωπο.

Η ένταση χτυπάει κόκκινο καθώς οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν απροσδόκητες προκλήσεις και προσωπικές συγκρούσεις. Η αγωνία κορυφώνεται με την εξαφάνιση των Βίκτωρα και Σοφίας, και την προσπάθεια όλων να τους βρουν. Ο Δημήτρης επιστρέφει εσπευσμένα από το Λουτράκι, ενώ η Βιργινία καλεί και την Ελένη να βοηθήσει. Όλοι οι φίλοι και συγγενείς συμμετέχουν στην αναζήτηση, με τη Στέλλα να στέκεται δίπλα στον Νίκο και τη Βιργινία, και τα δύο παιδιά να καταλήγουν στο κοντινότερο παγωτατζίδικο, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ στη δραματική πλοκή.

Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM

Η σύγκρουση και οι ανομολόγητες επιθυμίες

Ταυτόχρονα, η Μαίρη έρχεται αντιμέτωπη με τον Ευριπίδη σε έντονη αντιπαράθεση, ενώ η Τζούλια κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη παρά τις αντιξοότητες. Ο Ηρακλής παλεύει με τις πιο σκοτεινές ορμές του, προσπαθώντας να μην παρασυρθεί, και η Τζένη γίνεται ο φάρος που τον κρατάει στο φως. Η δυναμική αυτή δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος, αγωνία αλλά και συγκινητικές στιγμές, που δείχνουν ότι η σειρά δεν φοβάται να αναδείξει τα πιο σύνθετα συναισθήματα των χαρακτήρων της.

Απόψε, λοιπόν, οι θεατές θα ζήσουν μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και αποκαλύψεις, ενώ τα μυστικά που «δεν λέγονται» ίσως αλλάξουν για πάντα τις σχέσεις των ηρώων. Με ένταση, συγκίνηση και ίντριγκα, το επεισόδιο 27 θυμίζει γιατί η σειρά συνεχίζει να κερδίζει τις καρδιές των τηλεθεατών.

«Στο χιλιοστό»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015

ALPHA μπαμπά σ' αγαπώ ΣΕΙΡΑ
Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία

Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία

08.04.2026
Επόμενο
Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου σε «Easterία» mode όταν τα τσουρέκια δεν προλαβαίνουν να γίνουν

Η Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου σε «Easterία» mode όταν τα τσουρέκια δεν προλαβαίνουν να γίνουν

08.04.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Γνώρισε τους φετινούς πρωταγωνιστές
TV

«Your Face Sounds Familiar»: Γνώρισε τους φετινούς πρωταγωνιστές

08.04.2026
«Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια – Το Σάββατο 18 Απριλίου καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου
TV

«Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια – Το Σάββατο 18 Απριλίου καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

08.04.2026
Ο Akylas στο «Το Παιδί»: H Guest εμφάνιση που ξεσηκώνει το Νεοχώρι
TV

Ο Akylas στο «Το Παιδί»: H Guest εμφάνιση που ξεσηκώνει το Νεοχώρι

08.04.2026
«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο καυγάς Νίκου – Βιργινίας οδηγεί στην απρόσεκτη φυγή του Βίκτωρα και της Σοφίας
TV

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο καυγάς Νίκου – Βιργινίας οδηγεί στην απρόσεκτη φυγή του Βίκτωρα και της Σοφίας

07.04.2026
«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go
Corporate News

«Why couldn’t you get a proper job?»: Η HUGO παρουσιάζει το Red Means Go

07.04.2026
Σούπερ Ήρωες»: Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!
TV

Σούπερ Ήρωες»: Ο διαγωνισμός υπαλλήλου του μήνα θα φέρει πολύ γέλιο απόψε στις 20:00!

07.04.2026
Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM
TV

Η Βίκυ Καγιά σχολιάζει την Μπέττυ Μαγγίρα για το GNTM

06.04.2026
Σοκαριστικές εξελίξεις στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»: Φόνος και αρρώστια συγκλονίζουν
TV

Σοκαριστικές εξελίξεις στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»: Φόνος και αρρώστια συγκλονίζουν

06.04.2026
«Στο χιλιοστό»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015
TV

«Στο χιλιοστό»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015

06.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της