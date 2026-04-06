TV 06.04.2026

«Στο χιλιοστό»: Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την κρίση του 2015

Τα δραματικά γεγονότα της ελληνικής κρίσης του 2015 μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» του ΣΚΑΪ, με αποκλειστικές συνεντεύξεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων, με τίτλο «Στο χιλιοστό», που φέρνει στο φως τα δραματικά γεγονότα της ελληνικής κρίσης του 2015, δια χειρός των δημοσιογράφων Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού.

H σειρά υπόσχεται να φωτίσει τα δραματικά γεγονότα του 2015, μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα από την έξοδο από το ευρώ. Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις και σπάνιο, αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, η σειρά ξεδιπλώνει τις κρίσιμες στιγμές που καθόρισαν το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης.

Όσα θα αποκαλύψει το ντοκιμαντέρ

Με μοναδική πρόσβαση στους βασικούς πρωταγωνιστές που έλαβαν τις αποφάσεις εκείνη την περίοδο, το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» ανοίγει τις κλειστές πόρτες της εξουσίας. Η αφήγηση εκτείνεται από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, μέχρι το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον, όπου δεκάδες πρόσωπα-κλειδιά μιλούν χωρίς φίλτρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Η σειρά επιχειρεί να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα: Τι πραγματικά συνέβη εκείνη την περίοδο; Πόσο κοντά έφτασε η χώρα στην κατάρρευση; Ποια λάθη έγιναν; Η αφήγηση γίνεται αποκλειστικά από εκείνους που έζησαν την κρίση από μέσα, με τις μνήμες τους ακόμα ζωντανές και την απόσταση του χρόνου να επιτρέπει ειλικρίνεια, αποκαλύψεις και συγκρούσεις. Το «Στο χιλιοστό» περιγράφει μια ιστορία γεμάτη ένταση, αγωνία, λάθη και αποφάσεις της τελευταίας στιγμής, μια ιστορία που δεν άλλαξε μόνο την Ελλάδα, αλλά και την ίδια την Ευρώπη.

Οι δημιουργοί της σειράς

Οι δύο δημοσιογράφοι που βρίσκονται πίσω από το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, έχουν μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη διετέλεσε ανταποκρίτρια για τον ΣΚΑΪ και την Καθημερινή στις Βρυξέλλες από το 2014 έως το 2020. Σήμερα, είναι ανταποκρίτρια για την Ελλάδα και την Κύπρο για την εφημερίδα The Financial Times και αναλύτρια στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά της, η Βικτώρια Δενδρινού ήταν ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες από το 2014 έως το 2017 για την εφημερίδα The Wall Street Journal και στη συνέχεια, μέχρι το 2021, για το πρακτορείο Bloomberg. Σήμερα, ηγείται του γραφείου του Bloomberg στην Αθήνα. Η εμπειρία και η εξειδίκευσή τους στα ευρωπαϊκά και οικονομικά θέματα εγγυώνται μια εις βάθος προσέγγιση του θέματος.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΣΚΑΪ Στο χιλιοστό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
06.04.2026
Επόμενο
06.04.2026

Δες επίσης

TV

06.04.2026
TV

06.04.2026
TV

05.04.2026
TV

03.04.2026
TV

03.04.2026
TV

03.04.2026
TV

03.04.2026
TV

03.04.2026
TV

03.04.2026
