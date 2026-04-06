Το μύστικο πίσω από το εμβληματικό κολιέ της Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Breakfast at Tiffany’s»

Το θρυλικό κολιέ με τις πέντε σειρές πέρλες που φόρεσε η Όντρεϊ Χέπμπορν στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας «Πρόγευμα στο Tiffany’s» ήταν τελικά ένα εντυπωσιακό κόσμημα φαντασίας

Η εναρκτήρια σκηνή της ταινίας «Breakfast at Tiffany’s» παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ιστορία του κινηματογράφου, με την Όντρεϊ Χέπμπορν στον ρόλο της Χόλι Γκολάιτλι να αιχμαλωτίζει το βλέμμα. Μέσα στη λάμψη της αυγής της Νέας Υόρκης, η Χέπμπορν εμφανίζεται μπροστά στο Tiffany & Co., φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα Givenchy, με τα μαλλιά της τραβηγμένα σε ένα σοφιστικέ σινιόν.

Ανάμεσα στα διαμαντένια κλιπ στα αυτιά της και το ανοιχτό ντεκολτέ του φορέματος, ξεχωρίζει ένα εντυπωσιακό κολιέ με 5 σειρές πέρλες, που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό. Αυτό το κολιέ, μαζί με το φόρεμα, καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αξέχαστα κομμάτια της κινηματογραφικής ιστορίας, κρύβοντας ωστόσο ένα ενδιαφέρον μυστικό: δεν αποτελούνταν από αληθινές πέρλες, αλλά ήταν ένα κόσμημα-φαντασίας, σχεδιασμένο από τον Γάλλο δημιουργό Ροζέ Σκεμάμα.

Η εμβληματική εμφάνιση της Χόλι Γκολάιτλι

Η εικόνα της Όντρεϊ Χέπμπορν να κατεβαίνει από ένα κίτρινο ταξί στη 5η Λεωφόρο, ντυμένη με το μαύρο αμάνικο φόρεμα του Givenchy και μακριά γάντια, έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη. Η κάμερα εστιάζει στην πλάτη της, στο κομψό σινιόν της με τα διαμαντένια κλιπ και στο κολιέ που αγκαλιάζει τον λαιμό της. Στη συνέχεια, αποκαλύπτει τα ντελικάτα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρυμμένα πίσω από μεγάλα μαύρα γυαλιά, ενώ ένα μικρό αστραφτερό στέμμα κοσμεί το χτένισμά της. Ως Χόλι Γκολάιτλι, δαγκώνει με χάρη ένα κρουασάν και πίνει τον καφέ της από ένα χάρτινο ποτήρι, δημιουργώντας μια σκηνή απαράμιλλης κομψότητας.

Το μυστικό πίσω από το διάσημο κολιέ

Ενώ το φόρεμα του Ιμπέρ ντε Ζιβανσί (Hubert de Givenchy) παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά που εμφανίστηκαν ποτέ στην οθόνη, αποτέλεσμα μιας σαραντάχρονης φιλίας μεταξύ της ηθοποιού και του σχεδιαστή, το κολιέ με τις πέρλες κατέχει εξίσου ξεχωριστή θέση. Η αποκάλυψη ότι επρόκειτο για ένα φαντατικό κόσμημα, δημιούργημα του Ροζέ Σκεμάμα, προσθέτει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην ιστορία. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Ένα κολιέ με πολύτιμες πέτρες θα ήταν δύσχρηστο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, πιο χρονοβόρο στην κατασκευή και ασύγκριτα πιο ακριβό.

Πάνω απ’ όλα, όμως, δεν θα ταίριαζε στον χαρακτήρα της Χόλι Γκολάιτλι. Η Χόλι είναι μια νεαρή γυναίκα που προσπαθεί να εφεύρει την ταυτότητά της και τη θέση της στην κοινωνία της Νέας Υόρκης. Όπως συνοψίζει ο αυτοαποκαλούμενος ατζέντης της, Ο.Τζ. Μπέρμαν, στον Πολ Βάρζακ, τον συγγραφέα που υποδύεται ο Τζορτζ Πέπαρντ, «είναι μια απάτη». Έτσι, το κόσμημα φαντασίας γίνεται μια τέλεια μεταφορά για μια λάμψη που είναι σε μεγάλο βαθμό σκηνοθετημένη.

Στο μεταξύ, η ιστορία της Όντρεϊ Χέπμπορν συνεχίζει να εμπνέει, με τη Λίλι Κόλινς να ετοιμάζεται να υποδυθεί την αξέχαστη ηθοποιό σε μια νέα ταινία που θα εστιάζει στη γένεση της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος του Τρούμαν Καπότε.

