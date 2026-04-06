Η Κατερίνα Ψύχα και ο Πέτρος Τριανταφύλλου σε fun Q&A

Σε μερικές γρήγορες και fun ερωτήσεις απάντησαν η Κατερίνα Ψύχα και ο Πέτρος Τριανταφύλλου, οι φωνές που μας κρατούν συντροφιά στην επιστροφή προς το σπίτι μέσα από την εκπομπή MAD Drive, κάθε απόγευμα 18:00 – 21:00.

Όταν ρωτήθηκαν ποιος θα έκανε ghosting, η Κατερίνα δεν δίστασε να πει, χαριτολογώντας, ότι θα έκανε ghosting στον Πέτρο, παρόλο που δουλεύουν μαζί καθημερινά. Στην ερώτηση για το ποιος αργεί περισσότερο να φτάσει στην εκπομπή, και οι δύο έδειξαν… ο ένας τον άλλον.

Στο ποιος είναι πιο cringe, η Κατερίνα έδειξε αμέσως τον Πέτρο, ενώ εκείνος παραδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη ότι μάλλον είναι αυτός που δημιουργεί τις περισσότερες άβολες στιγμές.

Όσο για το μουσικό δίλημμα ανάμεσα στη Dua Lipa και την Taylor Swift, και οι δύο συμφώνησαν: η επιλογή τους είναι η Dua Lipa. Επίσης, το τραγούδι που δεν μπορούν να ακούσουν άλλο είναι το «Yalla Habibi», ενώ αυτό που εξακολουθούν να αγαπούν είναι το «Papaoutai» του Stromae.

Στην ερώτηση τι την εκνευρίζει περισσότερο στον Πέτρο, η Κατερίνα απάντησε ότι… φωνάζει πολύ και συχνά την τρομάζει! Όσο για τις σειρές που βλέπουν αυτή την περίοδο, η Κατερίνα παρακολουθεί το «Gossip Girl», ενώ ο Πέτρος προσπαθεί να δει το «Game of Thrones».

